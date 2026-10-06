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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘तानाशाह को ज्ञानू से प्यार’, राहुल गांधी के हिरासत पर दीपके का हमला

‘तानाशाह को ज्ञानू से प्यार’, राहुल गांधी के हिरासत पर दीपके का हमला

अभिजीत दीपके ने कहा कि पहले छात्रों को हिरासत में लिया गया, फिर पत्रकारों को और अब विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) को भी हिरासत में लिया गया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 06 Oct 2026 10:11 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है. उन्होंने मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि पहले छात्रों को हिरासत में लिया गया, फिर पत्रकारों को और अब विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) को भी हिरासत में लिया गया है.

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा, ‘तानाशाह ज्ञानू से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं.’  

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क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है- आशुतोष रांका

वहीं, इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताते हुए उनके हिरासत में लिए जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है. क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है?

आशुतोष रांका ने अपने X सोशल मीडिया हैंडल से LoP राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के आकाशवाणी भवन के परिसर में पेड़ के नीचे धरने पर बैठे होने का वीडियो भी शेयर किया.

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 06 Oct 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
CJP RAHUL GANDHI Gyanesh Kumar Abhijeet Dipke
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