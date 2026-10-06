‘तानाशाह को ज्ञानू से प्यार’, राहुल गांधी के हिरासत पर दीपके का हमला

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है. उन्होंने मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि पहले छात्रों को हिरासत में लिया गया, फिर पत्रकारों को और अब विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) को भी हिरासत में लिया गया है.

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा, ‘तानाशाह ज्ञानू से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं.’

क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है- आशुतोष रांका

वहीं, इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताते हुए उनके हिरासत में लिए जाने पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है. क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है?

आशुतोष रांका ने अपने X सोशल मीडिया हैंडल से LoP राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के आकाशवाणी भवन के परिसर में पेड़ के नीचे धरने पर बैठे होने का वीडियो भी शेयर किया.

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