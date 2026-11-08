How To Choose Best Bathroom Tiles: बाथरूम घर का ऐसा हिस्सा है, जहां टाइल्स का चुनाव सिर्फ खूबसूरती देखकर नहीं किया जा सकता. यहां पानी और नमी का सामना लगातार करना पड़ता है, इसलिए टाइल्स ऐसी होनी चाहिए जो टिकाऊ होने के साथ पानी के असर को भी सह सके. आजकल बाथरूम में सिर्फ सफेद टाइल्स लगाने का चलन नहीं है. लोग अलग-अलग रंग, टेक्सचर और पैटर्न वाली टाइल्स से बाथरूम को मॉडर्न लुक दे रहे हैं.

लेकिन बाथरूम के लिए टाइल्स खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सही टाइल न सिर्फ बाथरूम की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि लंबे समय तक इसे बेहतर बनाए रखने में भी मदद करती है.

बाथरूम के लिए टाइल चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

बाथरूम के लिए टाइल्स चुनते समय सबसे पहले उसके मटेरियल पर ध्यान दें. टाइल का मटेरियल उसकी मजबूती, पानी सोखने की क्षमता और सफाई की जरूरत तय करता है. पोर्सिलेन टाइल्स बाथरूम के लिए लोकप्रिय विकल्पों में शामिल हैं, क्योंकि ये मजबूत होती हैं और ज्यादा नमी वाली जगहों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं. टाइल का साइज भी बाथरूम के लुक पर असर डालता है. बड़े साइज की टाइल्स लगाने से जगह थोड़ी ज्यादा खुली और बड़ी नजर आ सकती है. वहीं छोटी टाइल्स से अलग-अलग डिजाइन और डिटेलिंग की जा सकती है.





सफाई और रखरखाव को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. छोटी टाइल्स में ग्राउट की लाइनें ज्यादा होती हैं, जिससे इन जगहों पर गंदगी जमा हो सकती है और सफाई में ज्यादा मेहनत लगती है. अगर बाथरूम की नियमित सफाई करना मुश्किल है तो बहुत ज्यादा मोजेक पैटर्न वाली टाइल्स लगाने से बचना बेहतर है.

कौन-सी टाइल्स बाथरूम के लिए अच्छी होती हैं?

सिरेमिक टाइल्स

सिरेमिक टाइल्स बजट के हिसाब से अच्छा विकल्प हो सकती हैं. इन्हें काटना और लगाना भी अपेक्षाकृत आसान होता है. हालांकि, पोर्सिलेन की तुलना में इनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए ये ज्यादा नमी सोख सकती हैं.

पोर्सिलेन टाइल्स

बाथरूम के लिए पोर्सिलेन टाइल्स को एक मजबूत विकल्प माना जाता है. ये डेंस, टिकाऊ और पानी के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होती हैं. हालांकि, इनका वजन सिरेमिक टाइल्स से ज्यादा होता है और इन्हें लगाने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है.

नेचुरल स्टोन टाइल्स

नेचुरल स्टोन टाइल्स बाथरूम को अलग और प्रीमियम लुक देती हैं. इनमें एंटी-स्किड सतह वाले विकल्प भी मिलते हैं. लेकिन इनकी देखभाल के लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. नमी और दाग से बचाने के लिए इन्हें सीलिंग की जरूरत पड़ सकती है.





ग्लास टाइल्स

ग्लास टाइल्स अलग-अलग रंग और फिनिश में मिलती हैं. इन्हें खासतौर पर सजावटी हिस्सों या एक्सेंट वॉल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, फर्श पर इनका इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि कुछ ग्लास टाइल्स फिसलन वाली हो सकती हैं. इन पर पानी के दाग भी ज्यादा साफ दिखाई दे सकते हैं और इन पर स्क्रैच आने की संभावना रहती है.

मोजेक टाइल्स

मोजेक टाइल्स बाथरूम में डिजाइन और बॉर्डर बनाने के लिए अच्छी रहती हैं. इनकी सतह बेहतर ग्रिप भी दे सकती है. लेकिन इनमें ग्राउट लाइन ज्यादा होती हैं, इसलिए सफाई और रखरखाव में अधिक समय लग सकता है.

बाथरूम में कौन से रंग और टेक्सचर चलन में हैं?

बाथरूम के लिए हल्के रंग जैसे बेज, क्रीम और लाइट ग्रे लंबे समय से पसंद किए जाते हैं. इनसे बाथरूम को साफ और शांत लुक मिलता है. वहीं डीप ब्लू और अर्थी ग्रीन जैसे रंग बाथरूम में अलग तरह का लुक देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स भी बाथरूम के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं. इनसे कंट्रास्ट लुक मिलता है और इन्हें मॉडर्न या ट्रेडिशनल दोनों तरह के बाथरूम में इस्तेमाल किया जा सकता है.

टेक्सचर की बात करें तो स्टोन टेक्सचर, मिट्टी जैसे गर्म रंगों वाली टाइल्स और लकड़ी जैसी फिनिश बाथरूम को अलग लुक देती हैं. वहीं ग्लॉसी टाइल्स मॉडर्न लुक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. मैट फिनिश वाली टाइल्स भी काफी पसंद की जाती हैं और इनमें फिसलने का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है.

बाथरूम की फिटिंग के साथ ऐसे मिलाएं टाइल्स

टाइल्स चुनते समय बाथरूम में लगे बेसिन, बाथटब और कैबिनेट के रंग और फिनिश का भी ध्यान रखें. बेज या लाइट ग्रे जैसी न्यूट्रल टाइल्स सफेद बेसिन और बाथटब के साथ अच्छी लगती हैं. अगर बाथरूम में थोड़ा अलग लुक चाहिए तो पैटर्न वाली या ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स को मैट फिनिश वाले बेसिन या अलग फिनिश वाले नल के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. कोशिश करें कि टाइल्स के रंग, फिनिश और टेक्सचर के बीच ज्यादा अंतर न हो.

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टाइल्स खरीदते समय बजट का रखें ध्यान

बाथरूम की टाइल्स खरीदने से पहले फर्श और दीवारों का पूरा एरिया नाप लें. टाइल्स की कटिंग और टूटने की स्थिति के लिए करीब 10 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त टाइल्स रखना बेहतर होता है. इसके अलावा टाइल्स की कीमत के साथ फिटिंग और दूसरे मटेरियल का खर्च भी बजट में शामिल करें. सबसे जरूरी बात यह है कि बाथरूम की फर्श वाली टाइल्स में स्लिप रेजिस्टेंस पर ध्यान दें. ज्यादा पानी वाली जगहों के लिए ऐसी टाइल्स चुनें जो कम पानी सोखें और दाग, स्क्रैच और नमी के असर को सह सकें.

बाथरूम की टाइल्स की ऐसे करें सफाई

टाइल्स लगने के बाद भी उनकी नियमित सफाई जरूरी है. हल्के क्लीनर से सफाई करें और पानी या साबुन के दाग ज्यादा देर तक जमा न होने दें. ग्राउट की सफाई के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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