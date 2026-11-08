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Diwali Decoration Ideas: डेकोरेशन के ये आइडिया हैं लाजवाब, कम बजट में हो जाएगा काम

Diwali 2026: दीवाली पर घर को नया लुक देने के लिए महंगी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी-छोटी चीजों की मदद से आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं.  ये कुछ आइडिया कम बजट में घर की सजावट बदल देंगे.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 08 Nov 2026 11:10 AM (IST)
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Diwali 2026: दीवाली का त्योहार आते ही लोग घर की सफाई और सजावट की तैयारी शुरू कर देते हैं. हर कोई चाहता है कि त्योहार पर उसका घर सुंदर और अलग दिखाई दे. इसके लिए बाजार में कई तरह की सजावटी चीजें मिलती हैं, लेकिन इन्हें खरीदने में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं. अगर आप कम बजट में घर सजाना चाहते हैं तो कुछ आसान आइडिया अपना सकते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई चीजें आपके घर में पहले से मौजूद होती हैं. थोड़ी सी मेहनत से आप इनका इस्तेमाल करके घर को नया लुक दे सकते हैं.

फेयरी लाइट्स से घर में बनाएं सुंदर माहौल

दीवाली पर घर को सजाने के लिए फेयरी लाइट्स अच्छा विकल्प हैं. इन्हें लगाने में ज्यादा खर्च भी नहीं होता और घर की खूबसूरती भी बढ़ जाती है. आप इन्हें कमरे की दीवारों, खिड़कियों, पर्दों या बालकनी में लगा सकते हैं. चाहें तो इन्हें किसी कांच की बोतल या जार के अंदर रखकर भी सजा सकते हैं. हल्की रोशनी से कमरा काफी सुंदर दिखाई देता है. इसके लिए महंगी झालर या बड़े लाइट सेट खरीदने की जरूरत नहीं है. बस ध्यान रखें कि लाइट्स अच्छी क्वालिटी की हों और बिजली के कनेक्शन सुरक्षित तरीके से लगाए जाएं.

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यह भी पढ़ें : Switchboard Cleaning Tip: घर में लगे बिजली के बोर्ड को बगैर पानी ऐसे चमकाएं, दिवाली पर अलग दिखेगा घर पुरानी बोतलों और डिब्बों से तैयार करें डेकोरेशन

घर में रखी पुरानी कांच की बोतलें, डिब्बे और खाली कंटेनर भी सजावट के काम आते हैं. इन्हें फेंकने के बजाय साफ करके इन पर रंग, रिबन या सजावटी धागे लगा दें. कांच की बोतलों में फूल रखकर फ्लावर वास बना लें. वहीं, पुराने डिब्बों को रंगकर पेन स्टैंड या छोटे प्लांटर की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अगर आपके पास पुरानी साड़ी या कपड़े का अच्छा फैब्रिक है तो उससे भी डिब्बों को सजाया जा सकता है. इस तरह बिना ज्यादा पैसे खर्च किए घर के लिए नई डेकोरेशन तैयार हो जाएगी.

पौधों और फोटो फ्रेम से सजाएं दीवारें

घर को सुंदर बनाने के लिए थोड़ी हरियाली भी जरूरी है. आप बालकनी या कमरे के किसी कोने में छोटे इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं. इन्हें बेंत या रतन की ट्रे और हैंगिंग प्लांटर्स में सजाने से अच्छा लुक मिलता है. इसके अलावा, कमरे का माहौल बदलने के लिए नई बेडशीट और कुशन कवर का इस्तेमाल करें. पुराने कपड़ों से कुशन कवर भी तैयार किए जा सकते हैं. वहीं, परिवार और दोस्तों की तस्वीरों को अलग-अलग आकार के फोटो फ्रेम में लगाकर दीवार पर फोटो गैलरी बना सकते हैं. अगर दीवार खाली है तो वहां अपनी पसंद की छोटी पेंटिंग या वॉल आर्ट भी लगा सकते हैं. इन आसान आइडिया से कम बजट में घर की सजावट पूरी हो जाएगी.

यह भी पढ़ें :Carpet Dent Removal: कारपेट पर पड़े सोफे के जिद्दी निशान? फ्रीजर में रखी ये 1 चीज कर देगी कमाल

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 08 Nov 2026 11:10 AM (IST)
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