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Bathroom Cleaning Tips: बाथरूम या नल के नीचे जमी जिद्दी काई से हैं परेशान? इन घरेलू चीजों से लाएं चकाचक चमक

Tap Stain Removal: कई बार नियमित सफाई के बावजूद नल, वॉशबेसिन, टाइल्स या कमोड के आसपास नीले-हरे रंग की जिद्दी काई और दाग जमने लगते हैं. ये निशान देखने में बेहद गंदे लगते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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How To Remove Blue Stains From Bathroom Taps: बाथरूम की सफाई करना हर घर की जरूरत है, लेकिन कई बार नियमित सफाई के बावजूद नल, वॉशबेसिन, टाइल्स या कमोड के आसपास नीले-हरे रंग की जिद्दी काई और दाग जमने लगते हैं. ये निशान देखने में बेहद गंदे लगते हैं और पूरे बाथरूम की चमक फीकी कर देते हैं. अच्छी बात यह है कि इन्हें हटाने के लिए हमेशा महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से भी इन जिद्दी दागों को आसानी से साफ किया जा सकता है. 

क्यों बनते हैं हरे रंग के निशान?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये नीले या हरे रंग के निशान आखिर बनते क्यों हैं. कई बार लोग इन्हें फफूंदी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता. अगर घर में कॉपर की पाइपलाइन लगी है तो समय के साथ उसके ऑक्सीडाइज होने की वजह से इस तरह के नीले-हरे दाग दिखाई देने लगते हैं. वहीं बाथरूम में लगातार नमी रहने के कारण कई जगह फफूंदी और काई भी जम सकती है. इसके अलावा पानी में मौजूद कुछ खनिज या पाइपों में जंग लगने की वजह से भी ऐसे निशान बन जाते हैं. 

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कैसे कर सकते हैं इसको साफ?

अगर आपके बाथरूम में ऐसे दाग दिखाई दे रहे हैं तो सफेद सिरका, नमक और आटे का मिक्स काफी असरदार साबित हो सकता है. तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और दाग वाली जगह पर करीब 30 मिनट के लिए लगा दें. इसके बाद हल्के ब्रश या स्पंज से रगड़कर पानी से धो लें. इससे जमे हुए दाग काफी हद तक साफ हो जाते हैं.

नमक का भी यूज फायदेमंद

सिर्फ नमक का इस्तेमाल भी फायदेमंद माना जाता है. दाग वाली जगह पर थोड़ा नमक छिड़कें और मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे रगड़ें. वहीं अगर नमक के साथ आधा कटा हुआ नींबू इस्तेमाल किया जाए तो सफाई और भी बेहतर हो सकती है. नींबू में मौजूद प्राकृतिक एसिड और नमक मिलकर जिद्दी दागों को ढीला करने में मदद करते हैं. 

 बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का पेस्ट 

इसके अलावा बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का पेस्ट भी काफी लोकप्रिय घरेलू उपाय है. दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं, इसे दाग वाली जगह पर 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ब्रश से साफ कर दें. टाइल्स पर जमे दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा का पेस्ट, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड, टूथपेस्ट या रबिंग अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि किसी भी नए क्लीनिंग सॉल्यूशन को पहले किसी छोटे हिस्से पर जरूर आजमाएं, ताकि टाइल्स या फिटिंग्स को नुकसान न पहुंचे.

इस बात का जरूर रखें ध्यान

अगर बार-बार सफाई करने के बाद भी नीले-हरे दाग वापस आ जाते हैं तो इसकी वजह पानी की क्वालिटी या पाइपलाइन की समस्या भी हो सकती है. ऐसे में पानी की जांच करवाना या प्लंबर से पाइपलाइन की जांच कराना बेहतर रहेगा. वहीं बाथरूम में नमी कम रखने के लिए नहाने के बाद एग्जॉस्ट फैन चलाएं, दीवारों और टाइल्स पर जमा पानी को वाइपर से साफ करें और नियमित सफाई की आदत बनाए रखें. इससे काई और दाग बनने की संभावना काफी कम हो जाती है और आपका बाथरूम लंबे समय तक साफ और चमकदार बना रहता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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