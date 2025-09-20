Navratri Fasting 2025: नवरात्रि पर 9 दिनों का व्रत (Navratri Fasting) शरीर को डिटाक्स करने, पाचन तंत्र को आराम देने और मानसिक शांति पाने का एक अच्छा अवसर होता है. लेकिन व्रत के दौरान सही और गलत खाने का चुनाव करना बेहद जरूरी है. गलत खानपान से आपको थकान, कमजोरी और एनर्जी लॉस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन चीजों से बचना चाहिए और क्या खाना चाहिए.

व्रत के दौरान खाने योग्य चीजें

फल और सब्जियां : केला, सेब, पपीता, शकरकंद, लौकी और कद्दू . ये ऊर्जा देने के साथ पाचन में मदद करते हैं.

साबुत अनाज : कुट्टू का आटा , साबूदाना . ये व्रत के दौरान शरीर को फुल रखते हैं.

प्रोटीन : मूंगफली , मूंग दाल, नारियल और दही. ये बालों, त्वचा और मांसपेशियों के लिए जरूरी हैं.

नट्स और सीड्स : बादाम , अखरोट, तिल और सूरजमुखी के बीज. ये लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखते हैं.

व्रत में किन चीजों से बचें

पैक्ड स्नैक्स , नमकीन और जंक फूड . ये व्रत को भारी बनाते हैं और पाचन को प्रभावित करते हैं.

चाय, कॉफी और कोला ड्रिंक . ये शरीर में पानी की कमी और थकान पैदा कर सकते हैं.

मांस , मछली और अंडे. ये व्रत के धार्मिक नियमों के खिलाफ हैं और पाचन पर भी असर डालते हैं.

ज्यादा मसाले और तली हुई चीजें. ये पेट में भारीपन और एसिडिटी पैदा कर सकती हैं.

हेल्दी स्नैक्स और ड्रिंक

व्रत के दौरान हल्का और एनर्जी देने वाला स्नैक चुनें

साबूदाना खिचड़ी या उपमा खा सकते हैं

नींबू पानी और नारियल पानी पी सकते हैं

किशमिश, बादाम और अखरोट खा सकते हैं

हाइड्रेट रहना जरूरी है

व्रत में पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है

दिनभर कम से कम 8 ग्लास पानी पिएं

इससे थकान और चक्कर आने की समस्या नहीं होगी

नवरात्रि में व्रत का सही पालन करना केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है. फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त चीजें शामिल करें और जंक फूड, ज्यादा मसाले और तली हुई चीजों से बचें. सही खानपान से आप 9 दिनों तक हेल्दी, एनर्जेटिक रह सकते हैं.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

