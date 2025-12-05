सर्दियों में गर्म पानी से तो नहीं नहाते हैं आप, हेल्थ को हो सकती हैं इतनी दिक्कतें

बहुत गरम पानी आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को हटा देता है. इन तेलों की कमी से स्किन जल्दी सूखने लगती है, फटने लगती है और स्किन पर खिंचाव महसूस होता है. सर्दियों में यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है.