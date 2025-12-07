वर्कआउट से पहले या बाद में, केले खाने के लिए क्या है बेस्ट टाइम?

कोई भी व्यक्ति अगर वर्कआउट या व्यायाम करता है और अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए जिम, रनिंग या किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो उसे अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए कई प्रकार के फूड या नेचुरल सप्लिमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है. इनमें सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है केला. क्योंकि यह तुरंत एनर्जी देता है, भारी नहीं लगता और शरीर को जरूरी पोषक तत्व पहुंचाता है.

केले के अंदर एनर्जी बढ़ाने वाले सभी तत्व शामिल होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम और नेचुरल शुगर मौजूद होती है. यह वर्कआउट से पहले और बाद दोनों समय एक बेहतरीन फूड माना जाता है. इसे खाने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है. कुछ लोगों के लिए केला वर्कआउट से पहले फ्यूल का काम करता है जबकि कई लोगों के लिए वर्कआउट के बाद रिकवरी फूड की तरह काम आता है.

वर्कआउट से पहले केले का सेवन क्यों फायदेमंद है

जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से वर्कआउट या एक्सरसाइज करता है तो उसे अपनी ताकत बढ़ाने और शरीर में एनर्जी की प्रचुरता बनाए रखने के लिए केले का सेवन करना चाहिए. वर्कआउट शुरू होने से 30–50 मिनट पहले केला खाना सबसे बेहतर माना जाता है. इससे आपकी एक्सरसाइज की तीव्रता और कैपेसिटी बढ़ती है और व्यक्ति पूरी स्फूर्ति के साथ व्यायाम कर पाता है. केले में मौजूद ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पोटैशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व शरीर की तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है. यह मांसपेशियों में होने वाले क्रैम्प्स से छुटकारा दिलाता है और स्टैमिना बढ़ाता है.

वर्कआउट के बाद केला क्यों जरूरी है

अगर आपने हेवी ट्रेनिंग या वर्कआउट किया है तो केला आपकी मांसपेशियों की रिकवरी के लिए सबसे असरदार पोस्ट वर्कआउट फूड है. केले में भरपूर फाइबर होता है जो वर्कआउट के बाद तुरंत ऊर्जा देता है. यह शरीर को जरूरी कार्ब्स देकर मसल रिकवरी में मदद करता है. अगर वर्कआउट के बाद हड्डियों में दर्द महसूस होता है तो केले में मौजूद मैग्नीशियम और पोटैशियम की वजह से वह दर्द कम होता है. और अगर वर्कआउट के दौरान शरीर में सूजन आ जाती है तो यह उसे भी जल्दी कम करता है.

वर्कआउट के बाद केला और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन

केला कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है. अगर आप वर्कआउट के बाद केला और पिने का सेवन करते है तो यह शरीर को प्रोटीन बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है. प्रोटीन तेजी से मसल रिकवरी करता है और शरीर को मजबूत बनाता है.

यह भी पढ़ें Chandni Chowk Street Food: परांठे वाली गली से दौलत की चाट तक, चांदनी चौक जाएं तो जरूर चखें ये 5 चीजें

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator