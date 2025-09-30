Condom Safety Tips: यौन स्वास्थ्य के मामले में छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है. सोचिए अगर आपने गलती से एक्सपायर कंडोम इस्तेमाल कर लिया, तो सिर्फ गर्भधारण का खतरा नहीं, बल्कि इंफेक्शन का भी डर बढ़ जाता है. एक्सपायर कंडोम की लेटेस्ट डेट पार होने के बाद इसका मैटीरियल कमजोर हो जाता है, जिससे यह टूट सकता है. इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. जिसकी वजह से गर्भधारण का जोखिम, एसटीडी और संक्रमण का खतरा, डर्मेटाइटिस या एलर्जी की दिक्कत हो सकती है.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यौन स्वास्थ्य शिक्षक डॉ. क्यूटरस बताती हैं कि ऐसे मामलों में सही जानकारी और सावधानी बेहद जरूरी है. एक्सपायर कंडोम का उपयोग करने से प्रोटेक्शन लगभग शून्य हो जाता है. इसलिए कंडोम की एक्सपायरी डेट कैसे चेक करें. कंडोम पैकेज पर हमेशा बॉक्स या रैपर पर प्रिंट की गई एक्सपायरी डेट देखें.

किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

पैकेज फट या खराब हो तो कभी भी इस्तेमाल न करें.

सिंगल यूज़ कंडोम को दोबारा इस्तेमाल करना मना है.

एक्सपायर होने से पहले ही नए पैक का इस्तेमाल शुरू करें.

एक्सपायर कंडोम के इस्तेमाल के बाद क्या करें.

गलती से एक्सपायर कंडोम इस्तेमाल हो गया है तो क्या करें

आपातकालीन गर्भनिरोध ( Emergency contraception ) के बारे में तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

अगर कोई संक्रमण या जलन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए ं.

भविष्य के लिए नई और अप्रयुक्त कंडोम पैक इस्तेमाल करें.

कंडोम की सुरक्षा और स्टोरेज टिप्स

कंडोम को सर्दी या गर्मी से बचाकर, कमरे के तापमान में स्टोर करें.

वॉलेट में लंबे समय तक रखना कंडोम को कमजोर कर सकता है.

हमेशा इसके पैक चेक करते रहें.

एक्सपायर कंडोम का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में सुरक्षित नहीं है. इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इसलिए हमेशा नए, अप्रयुक्त और सही तारीख वाले कंडोम का इस्तेमाल करें. सावधानी और सही जानकारी ही सुरक्षित यौन जीवन की कुंजी है. दरअसल कुछ लोग इस मसले पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये समस्या हमेशा बनी रह सकती है. इसलिए सेक्स करते वक्त कंडोम का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

