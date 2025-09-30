हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSymptoms of Heart Attack: हार्ट अटैक आने से 1 सप्ताह पहले दिखाई देते हैं ये 5 संकेत, कहीं आप तो नहीं कर रहे इसके लक्षण इग्नोर

Symptoms of Heart Attack: हार्ट अटैक आने से 1 सप्ताह पहले दिखाई देते हैं ये 5 संकेत, कहीं आप तो नहीं कर रहे इसके लक्षण इग्नोर

Symptoms of Heart Attack: हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, बल्कि शरीर पहले संकेत देता है. इसलिए समय रहते लक्षण पहचाना बेहद जरूरी है.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 30 Sep 2025 07:58 AM (IST)
Symptoms of Heart Attack: कई बार लोग इसे अचानक होने वाली समस्या मानते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर हार्ट अटैक आने से पहले कई चेतावनी संकेत देता है. अक्सर इन लक्षणों को हल्के में लेने या नजरअंदाज करने की वजह से बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. बिमल छाजेड़ का कहना है कि, अगर हम समय रहते इन संकेतों को पहचान लें तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है और समय पर इलाज से जान बचाई जा सकती है.

सीने में लगातार भारीपन या दबाव महसूस होना

हार्ट अटैक का सबसे आम और बड़ा संकेत सीने में दर्द, भारीपन या दबाव है. यह दर्द सिर्फ तेज नहीं होता, बल्कि हल्का-हल्का दबाव भी हो सकता है जो कुछ मिनटों तक रहता है. कई बार यह दर्द कंधे, बांह, गर्दन और पीठ तक फैल जाता है. अगर आपको बार-बार यह समस्या हो रही है तो इसे नज़रअंदाज न करें.

थकान और कमजोरी महसूस होना

यदि आपको बिना किसी कारण बहुत अधिक थकान, आलस या कमजोरी महसूस होती है, तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है. खासकर महिलाएं इस लक्षण को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं और इसे सामान्य थकान मान लेती हैं. लगातार थकान हार्ट में ऑक्सीजन की कमी का नतीजा हो सकती है.

सांस फूलना और घबराहट होना

दिल की धड़कनों में गड़बड़ी के कारण फेफड़ों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती. इसके चलते मरीज को सांस फूलने, बेचैनी और घबराहट की समस्या होती है. अगर आपको हल्की सी गतिविधि के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यह हार्ट अटैक से पहले का चेतावनी संकेत हो सकता है.

पाचन संबंधी समस्या और सीने में जलन

कई बार लोग गैस, अपच या सीने में जलन जैसी समस्या को सामान्य मानकर दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब ये समस्या बार-बार हो और दवा लेने के बाद भी राहत न मिले, तो यह दिल से जुड़ी परेशानी का संकेत हो सकती है.

ठंडा पसीना और चक्कर आना

हार्ट अटैक से पहले शरीर में ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण अचानक पसीना आना, हाथ-पैर ठंडे पड़ना और चक्कर आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं. ये संकेत शरीर की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है.

क्या करें जब दिखें ये संकेत?

अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण लगातार महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. समय रहते ईसीजी और हार्ट चेकअप करवाने से गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. इसके साथ ही संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और शराब से दूरी, तथा तनाव कम करना हार्ट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है.

हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, बल्कि शरीर पहले ही चेतावनी दे देता है. समस्या तब होती है जब हम इन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप या आपके परिवार में किसी को ये लक्षण नजर आएं तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 30 Sep 2025 07:58 AM (IST)
