हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMale pregnancy Myth: कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?

Male pregnancy Myth: कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?

Fetus in Fetu Surgery: पुरुष प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे ही इस तरह के सवाल हमारे सामने आता है, तो हम पहले सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है?. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Sep 2025 04:05 PM (IST)

Rare twin Anomaly: दुनियाभर के मेडिकल इतिहास में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर भी दंग रह जाते हैं. इनमें से एक मामला नागपुर के संजू भगत का है, जिन्हें लोग “प्रेग्नेंट मैन” के नाम से जानते हैं. दरअसल, संजू भगत को एक बेहद दुर्लभ मेडिकल कंडीशन Fetus in Fetu (FIF) थी, जिसने उनके पेट को गर्भवती महिला जैसा बड़ा बना दिया था.

क्या है Fetus in Fetu (FIF)?

Fetus in Fetu एक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात स्थिति (congenital condition) है. यह तब होता है जब गर्भावस्था के दौरान जुड़वां भ्रूण (twins) में से एक का विकास रुक जाता है और वह अधूरा भ्रूण दूसरे भ्रूण के शरीर के अंदर फंस जाता है. विकसित होता हुआ भ्रूण उस "शामिल भ्रूण" (included fetus) को अपने शरीर के अंदर पालता रहता है. मेडिकल भाषा में इसे भ्रूण के अंदर भ्रूण का फंसा रहना कहा जाता है.

यह असली प्रेग्नेंसी नहीं होती. बल्कि यह एक मेडिकल एनॉमली (anomaly) है, जिसमें भ्रूण का अवशेष शरीर के अंदर ट्यूमर की तरह विकसित होता है. अब तक पूरी दुनिया में इसके 100 से भी कम मामले दर्ज हुए हैं.

पुरुष "प्रेग्नेंट" क्यों कहलाते हैं?

आमतौर पर यह स्थिति पुरुषों में ज्यादा देखी गई है. जब किसी पुरुष के शरीर में यह शामिल भ्रूण होता है तो उसका पेट असामान्य रूप से बढ़ जाता है. बाहर से देखने पर पेट गर्भवती महिला जैसा दिखाई देता है. इसी कारण लोग मज़ाक में उन्हें "प्रेग्नेंट मैन" कह देते हैं. हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह असली प्रेग्नेंसी नहीं है.

कैसे चलता है पता?

Fetus in Fetu का पता अक्सर देर से चलता है क्योंकि शुरुआती लक्षण सामान्य लगते हैं. मरीज लंबे समय तक इसे मोटापा, पाचन समस्या या कोई और बीमारी समझकर नजरअंदाज कर सकता है.

मुख्य लक्षण (Symptoms)

  • पेट का असामान्य रूप से बढ़ना
  • सांस लेने में तकलीफ (bulge diaphragm पर दबाव डालता है)
  • पेट में दर्द और भारीपन
  • अपच या कब्ज की समस्या

डायग्नोसिस (Diagnosis)

  • शुरुआत में यह ट्यूमर या कैंसर जैसा लगता है.
  • X-ray, CT स्कैन और MRI से अंदर मौजूद हड्डियां, अंग या बाल जैसी संरचनाओं का पता चलता है.
  • सर्जरी करने पर स्पष्ट होता है कि शरीर के अंदर भ्रूण जैसा टिश्यू मौजूद है.

संजू भगत का केस

संजू भगत लगभग 30 साल तक बड़े पेट के साथ जीते रहे. लोग उन्हें देखकर “प्रेग्नेंट मैन” कहकर चिढ़ाते थे. 1999 में जब उनका पेट इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया, तब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि यह कैंसरस ट्यूमर है. लेकिन ऑपरेशन के दौरान अंदर से हड्डियां, बाल, अंग और अधूरे जननांग तक निकले. यह देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए. इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ और चौंकाने वाले मेडिकल केस में गिना जाता है.

क्या यह असली प्रेग्नेंसी है?

नहीं. मेडिकल साइंस के अनुसार FIF को गर्भधारण नहीं माना जा सकता. इसमें भ्रूण का अवशेष जीवित भ्रूण के शरीर में फंसा रह जाता है. असली गर्भावस्था की तरह इसमें भ्रूण विकसित नहीं होता. इसलिए इसे pregnancy नहीं बल्कि anomaly कहा जाता है. “Fetus in Fetu” एक बेहद दुर्लभ मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक भ्रूण दूसरे भ्रूण के शरीर के अंदर फंसा रह जाता है. पुरुषों में यह स्थिति होने पर उनका पेट असामान्य रूप से बढ़ जाता है और लोग उन्हें “प्रेग्नेंट मैन” कहने लगते हैं. लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रेग्नेंसी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ समस्या है.

इसे भी पढ़ें- Air Fryer vs Deep Fryer: एयर फ्रायर में पका खाना ज्यादा हेल्दी या डीप फ्राई किया हुआ? एक्सपर्ट्स ने खोल दी पूरी पोल

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 21 Sep 2025 04:04 PM (IST)
Tags :
Male Pregnancy Myth Rare Twin Anomaly Fetus In Fetu Surgery
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा
भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
आज क्या भारत के खिलाफ जीत सकता है पाकिस्तान? कितने प्रतिशत हैं चांस? जानें IND vs PAK में किसकी होगी जीत
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को बताया कंफ्यूज नेता, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा
भारत-पाकिस्तान मैच से ठीक पहले सूर्यकुमार यादव के कोच ने किया बड़ा खुलासा, जानें क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Worldwide Collection: अक्षय कुमार और अरशद वारसी की वकालत का फैन हुआ बॉक्स ऑफिस, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
इंडिया
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
ऑटो
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
यूटिलिटी
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget