Rare twin Anomaly: दुनियाभर के मेडिकल इतिहास में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें देखकर डॉक्टर भी दंग रह जाते हैं. इनमें से एक मामला नागपुर के संजू भगत का है, जिन्हें लोग “प्रेग्नेंट मैन” के नाम से जानते हैं. दरअसल, संजू भगत को एक बेहद दुर्लभ मेडिकल कंडीशन Fetus in Fetu (FIF) थी, जिसने उनके पेट को गर्भवती महिला जैसा बड़ा बना दिया था.

क्या है Fetus in Fetu (FIF)?

Fetus in Fetu एक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात स्थिति (congenital condition) है. यह तब होता है जब गर्भावस्था के दौरान जुड़वां भ्रूण (twins) में से एक का विकास रुक जाता है और वह अधूरा भ्रूण दूसरे भ्रूण के शरीर के अंदर फंस जाता है. विकसित होता हुआ भ्रूण उस "शामिल भ्रूण" (included fetus) को अपने शरीर के अंदर पालता रहता है. मेडिकल भाषा में इसे भ्रूण के अंदर भ्रूण का फंसा रहना कहा जाता है.

यह असली प्रेग्नेंसी नहीं होती. बल्कि यह एक मेडिकल एनॉमली (anomaly) है, जिसमें भ्रूण का अवशेष शरीर के अंदर ट्यूमर की तरह विकसित होता है. अब तक पूरी दुनिया में इसके 100 से भी कम मामले दर्ज हुए हैं.

पुरुष "प्रेग्नेंट" क्यों कहलाते हैं?

आमतौर पर यह स्थिति पुरुषों में ज्यादा देखी गई है. जब किसी पुरुष के शरीर में यह शामिल भ्रूण होता है तो उसका पेट असामान्य रूप से बढ़ जाता है. बाहर से देखने पर पेट गर्भवती महिला जैसा दिखाई देता है. इसी कारण लोग मज़ाक में उन्हें "प्रेग्नेंट मैन" कह देते हैं. हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह असली प्रेग्नेंसी नहीं है.

कैसे चलता है पता?

Fetus in Fetu का पता अक्सर देर से चलता है क्योंकि शुरुआती लक्षण सामान्य लगते हैं. मरीज लंबे समय तक इसे मोटापा, पाचन समस्या या कोई और बीमारी समझकर नजरअंदाज कर सकता है.

मुख्य लक्षण (Symptoms)

पेट का असामान्य रूप से बढ़ना

सांस लेने में तकलीफ (bulge diaphragm पर दबाव डालता है)

पेट में दर्द और भारीपन

अपच या कब्ज की समस्या

डायग्नोसिस (Diagnosis)

शुरुआत में यह ट्यूमर या कैंसर जैसा लगता है.

X-ray, CT स्कैन और MRI से अंदर मौजूद हड्डियां, अंग या बाल जैसी संरचनाओं का पता चलता है.

सर्जरी करने पर स्पष्ट होता है कि शरीर के अंदर भ्रूण जैसा टिश्यू मौजूद है.

संजू भगत का केस

संजू भगत लगभग 30 साल तक बड़े पेट के साथ जीते रहे. लोग उन्हें देखकर “प्रेग्नेंट मैन” कहकर चिढ़ाते थे. 1999 में जब उनका पेट इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया, तब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि यह कैंसरस ट्यूमर है. लेकिन ऑपरेशन के दौरान अंदर से हड्डियां, बाल, अंग और अधूरे जननांग तक निकले. यह देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए. इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ और चौंकाने वाले मेडिकल केस में गिना जाता है.

क्या यह असली प्रेग्नेंसी है?

नहीं. मेडिकल साइंस के अनुसार FIF को गर्भधारण नहीं माना जा सकता. इसमें भ्रूण का अवशेष जीवित भ्रूण के शरीर में फंसा रह जाता है. असली गर्भावस्था की तरह इसमें भ्रूण विकसित नहीं होता. इसलिए इसे pregnancy नहीं बल्कि anomaly कहा जाता है. “Fetus in Fetu” एक बेहद दुर्लभ मेडिकल कंडीशन है जिसमें एक भ्रूण दूसरे भ्रूण के शरीर के अंदर फंसा रह जाता है. पुरुषों में यह स्थिति होने पर उनका पेट असामान्य रूप से बढ़ जाता है और लोग उन्हें “प्रेग्नेंट मैन” कहने लगते हैं. लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रेग्नेंसी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ समस्या है.

