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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKitchen Hazards: आपकी आंखें खराब कर रहीं किचन में रखी ये तीन चीजें, आज ही दिखा दें बाहर का रास्ता

Kitchen Hazards: आपकी आंखें खराब कर रहीं किचन में रखी ये तीन चीजें, आज ही दिखा दें बाहर का रास्ता

Bleach And Ammonia Cleaners: एक्सपर्ट के अनुसार कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स और खराब तरीके से रखी गई चीजें आंखों में जलन, इंफेक्शन और यहां तक कि गंभीर चोट का कारण बन सकती हैं.

By : सोनम | Updated at : 11 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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Kitchen Items That Can Damage Your Eyes: घर की रसोई में मौजूद कुछ चीजें आपकी आंखों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं. कई बार लोग इनका इस्तेमाल तो रोज करते हैं, लेकिन इनके संभावित नुकसान से अनजान रहते हैं. एक्सपर्ट के अनुसार कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स और खराब तरीके से रखी गई चीजें आंखों में जलन, इंफेक्शन और यहां तक कि गंभीर चोट का कारण बन सकती हैं. अगर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो किचन में मौजूद इन तीन चीजों पर विशेष ध्यान दें.

तेज केमिकल वाले किचन क्लीनर

किचन की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्लीच, अमोनिया आधारित क्लीनर और अन्य मजबूत केमिकल्स आंखों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. सफाई के दौरान इनकी कुछ बूंदें या छींटे आंखों में चले जाएं तो जलन, लालिमा, केमिकल बर्न और गंभीर नुकसान हो सकता है. एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और संभव हो तो कम केमिकल वाले या सुरक्षित विकल्प चुनें. सफाई के दौरान दस्ताने और आंखों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें.

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एक्सपायर या गलत तरीके से रखे गए स्प्रे क्लीनर

कई घरों में किचन क्लीनिंग स्प्रे लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं. एक्सपायर हो चुके या खुली जगह पर रखे स्प्रे क्लीनर के कण हवा में फैलकर आंखों में पहुंच सकते हैं. इससे आंखों में जलन, पानी आना और असहजता की समस्या हो सकती है. इसलिए समय-समय पर स्प्रे क्लीनर की एक्सपायरी डेट जांचें. खराब या पुराने उत्पादों को तुरंत हटाएं और इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें.

खुले में रखे मिर्च-मसाला पाउडर

लाल मिर्च, काली मिर्च और अन्य मसालों के महीन कण आंखों में पहुंचकर तेज जलन पैदा कर सकते हैं. खुले में रखे मसाले हवा के संपर्क में आने से अधिक आसानी से उड़ते हैं और आंखों तक पहुंच सकते हैं. मसालों को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें. मसाले इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं और आंखों को छूने से बचें. यदि मसाले का कण आंख में चला जाए तो तुरंत साफ पानी से आंख धो लें.

आंखों की सुरक्षा है सबसे जरूरी

किचन में मौजूद ये चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन लापरवाही की स्थिति में आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसलिए पुराने और एक्सपायर उत्पादों को समय पर हटाएं, केमिकल क्लीनर्स का सावधानी से इस्तेमाल करें और मसालों को सही तरीके से स्टोर करें. आपकी छोटी सी सावधानी आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Eye Health Eye Safety Kitchen Hazards
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