हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGuava For Pregnant Women: क्या ठंड में प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं खाने चाहिए अमरूद, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

Guava For Pregnant Women: क्या ठंड में प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं खाने चाहिए अमरूद, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

Pregnant Women Eating Guava: ठंड के मौसम में प्रेग्नेंट महिलाओं को काफी चीजों से परहेज करने के लिए कहा जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या अमरूद खाना चाहिए या फिर इसको नहीं खाना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Dec 2025 10:42 AM (IST)
Immunity Boosting Foods In Pregnancy: अमरूद दुनियाभर  में एक बेहद लोकप्रिय फल है. इसका मीठा–खट्टा स्वाद न सिर्फ टेस्ट बढ़ाता है बल्कि कई प्रेग्नेंट महिलाओं को भी खूब पसंद आता है. इसमें विटामिन C और कई जरूरी मिनरल भरपूर मात्रा में मिलते हैं. लेकिन कई लोगों को यह चिंता रहती है कि अमरूद शरीर में गर्मी बढ़ाता है  तो क्या गर्भावस्था में इसे खाना सुरक्षित है?. चलिए आपको बताते हैं कि क्या महिलाओं को ठंड में अमरूद खाना चाहिए या नहीं और इसको लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं. 

क्या कहते हैं डॉक्टर?

एक इंस्टाग्राम वीडियो में गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा मीना गुप्ता बताती हैं कि सर्दियों के दौरान गर्भवती महिलाओं को अमरूद जरूर शामिल करना चाहिए. उनके अनुसार, ठंड के मौसम में अमरूद सबसे फायदेमंद फलों में से एक है. अमरूद में विटामिन C अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर में आयरन के ऑब्जर्व को बेहतर बनाता है और इम्युनिटी को मजबूत करता है. इससे प्रेग्नेंट महिलाओं को सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से बचाव मिलता है. इसके साथ ही, अमरूद में पानी की मात्रा भी काफी होती है, जिससे शरीर हाइड्रेट रहता है और डिहाइड्रेशन की दिक्कत नहीं होती

 

 
 
 
 
 
A post shared by Dr. Manisha Meena Gupta| Gynaecologist (@the_pregnancy_guide)

क्या गर्भवती महिलाओं के लिए अमरूद खाना फायदेमंद?

अमरूद में विटामिन C, A, E और B2 भरपूर मिलते हैं. विटामिन C की मात्रा तो इसमें इतने अधिक होती है कि यह संतरे और ग्रेपफ्रूट तक से आगे है. इसमें कॉपर, कैल्शियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज और थायमिन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. अमरूद में मौजूद आयरन गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का खतरा कम करता है और शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर संतुलित रखने में मदद करता है.

अमरूद में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन C) महिलाओं की इम्युनिटी और  स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है. अमरूद में विटामिन B9 और फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, जो गर्भ में पल रहे शिशु के नर्वस सिस्टम के विकास और हार्ट–संबंधी बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं. इसमें मौजूद नेचुरल कैल्शियम गर्भवती महिलाओं और शिशु दोनों के लिए जरूरी है. इन सभी लाभों के बावजूद, महिलाओं को इसे खाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ताकि कोई असहजता न हो.

गर्भवती महिलाओं के लिए अमरूद खाने के फायदे

ब्लड प्रेशर को स्थिर रखने में मदद

अमरूद ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और ब्लड क्लॉट बनने की संभावना भी कम करता है. गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ताकि प्रीमेच्योर डिलीवरी या मिसकैरेज का खतरा कम रहे.

 ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में सहायक

अमरूद में मौजूद फाइबर खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. हाई कोलेस्ट्रॉल गर्भवती महिलाओं और भ्रूण दोनों के लिए जोखिम बढ़ाता है, खासकर हार्ट रोगों का.

कब्ज और बवासीर में आराम

अमरूद का फाइबर कब्ज जैसी आम समस्या को कम करता है और बवासीर की परेशानी से भी बचाता है. लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए एक सलाह अमरूद खाते समय बीज निकालकर केवल गूदा खाना बेहतर माना जाता है.

मांसपेशियों और नसों को आराम देता है

अमरूद में मैग्नीशियम मौजूद होता है, जो मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करता है. इस वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं में अचानक होने वाले क्रैम्प्स की समस्या कम हो सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 06 Dec 2025 10:42 AM (IST)
