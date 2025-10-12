हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCauses Of Heart Attack: लाल मांस और बटर खाने से ही नहीं, इन 5 आदतों के कारण भी जल्दी आता है हार्ट अटैक

Causes Of Heart Attack: लाल मांस और बटर खाने से ही नहीं, इन 5 आदतों के कारण भी जल्दी आता है हार्ट अटैक

heart attack: हार्ट की बीमारियां पिछले कुछ समय से तेजी के साथ बढ़ी हैं. इसके लिए अलग-अलग कारण जिम्मेदार है, जैसे कि हम डेली क्या खाते-पीते हैं उसका इसपर असर पड़ता है.

By : सोनम | Updated at : 12 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

Cardiovascular Disease: सालों तक रेड मीट और बटर को दिल की बीमारियों का बड़ा कारण माना जाता रहा है. लेकिन अब नई स्टडीज और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि असली खतरा कहीं और छिपा है. दरअसल, हमारी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल और खाने-पीने की कुछ आदतें शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को कम कर देती हैं, और यही हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन रही हैं. हेल्थ एक्सपर्ट और लेखक डॉ. एरिक बर्ग के मुताबिक, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी से ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है और धीरे-धीरे हार्ट की बीमारियों का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है.

नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों जरूरी है?

डॉक्टर्स बताते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नसों को रिलैक्स करता है और आर्टरीज में प्लाक जमने से रोकता है. जब इसका स्तर घटता है तो हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ जाता है.

हार्ट को नुकसान पहुंचाने वाली 5 बड़ी आदतें

 रिफाइंड शुगर

हेल्थ रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड और डेजर्ट्स में पाई जाने वाली शुगर नाइट्रिक ऑक्साइड को तेजी से घटाती है. इसके साथ ही यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाती है. अगर आप इसका यूज करत रहते हैं, तो यह नसों में इंफ्लेमेशन करती है. इसके साथ ही लंबे समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाकर हार्ट पर सीधा असर डालती है.

रिफाइंड स्टार्च

आप जो चीजें डेली यूज करते हैं, उनका भी असर आपके ऊपर दिखता है. जैसे कि व्हाइट ब्रेड, क्रैकर्स और पेस्ट्री जैसी चीजें शरीर में शुगर जैसा असर करती हैं. ये तुरंत ग्लूकोज में बदल जाती हैं और ब्लड शुगर को बढ़ा देती हैं. इससे नसों की परत को नुकसान होता है. इसके साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन कम हो जाता है.

इंडस्ट्रियल सीड ऑयल्स

फास्ट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स में इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन, कॉर्न और सनफ्लॉवर ऑयल भी दिल के लिए नुकसानदेह हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-6 फैटी एसिड क्रॉनिक इंफ्लेमेशन को बढ़ाते हैं. आपको बता दें कि बार-बार गर्म करने पर ये तेल ऑक्सीडाइज होकर जहरीले कंपाउंड बनाते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि लगातार सेवन से हार्ट डिजीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

 स्मोकिंग और वेपिंग

धूम्रपान पहले से ही दिल की बीमारियों का कारण माना गया है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि स्मोकिंग और वेपिंग नाइट्रिक ऑक्साइड को तेजी से खत्म कर देते हैं. तंबाकू का धुआं नसों की भीतरी परत को खराब करता है. धुएं में मौजूद फ्री रैडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड को नष्ट कर देते हैं. इसके साथ ही स्मोकर्स में हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क कई गुना ज्यादा पाया गया है.

 एंटीसेप्टिक माउथवॉश

डेंटल हाइजीन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला माउथवॉश भी दिल की सेहत बिगाड़ सकता है. माउथवॉश मुंह में मौजूद उन अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है जो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट रिस्क भी बढ़ जाता है.

कैसे बढ़ाएं नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल?

कार्डियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि डाइट और लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव से नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल सही रखा जा सकता है.

  • हरी पत्तेदार सब्जिया जैसे कि पालक, केल, अरुगुला
  • चुकंदर और उसका जूस
  • लहसुन, प्याज़ और साइट्रस फल
  • अनार, ड्राईफ्रूट्स और डार्क चॉकलेट

इसके अलावा रोजाना एक्सरसाइज, धूप में समय बिताना, पर्याप्त नींद और स्ट्रेस कंट्रोल भी हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं.

हार्ट की बीमारियों का असली खतरा हमेशा रेड मीट या बटर जैसी चीजें नहीं हैं. बल्कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें जैसे रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड स्टार्च, सीड ऑयल्स, स्मोकिंग और माउथवॉश  से जुड़ी होती हैं, जो धीरे-धीरे हार्ट को कमजोर कर रही हैं. समय रहते इन आदतों को बदलना ही दिल को सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा उपाय है.

इसे भी पढ़ें- सफदरजंग के डॉक्टरों ने किया चमत्कार, 19 साल की लड़की के पेट से निकाला 10 किलो का ट्यूमरॉ

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 12 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Tags :
Cardiovascular Disease Cardiovascular Disease Treatment Best Diet For Heart Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था, जिसकी कीमत...', कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इंदिरा गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान
'ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था, जिसकी कीमत...', कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इंदिरा गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Pakistan Afghanistan War News Update : पाक पर अफगानिस्तान ने कर दिया चौंकाने वाला दावा । Shehbaz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था, जिसकी कीमत...', कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इंदिरा गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान
'ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था, जिसकी कीमत...', कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इंदिरा गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए ने भी गड़ाई नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, 89 साल की उम्र में कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं धर्मेंद्र
हेमा मालिनी या प्रकाश कौर, 89 साल की उम्र में कौन सी पत्नी के साथ रहते हैं धर्मेंद्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
लखनऊ गैंगरेप में शामिल एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दलित छात्रा से की थी दरिंदगी
हेल्थ
Harmful kitchen Habits: किचन से तुरंत निकालकर फेंक दीजिए ये चीजें, बढ़ रहा कैंसर का खतरा
किचन से तुरंत निकालकर फेंक दीजिए ये चीजें, बढ़ रहा कैंसर का खतरा
विश्व
'हम लड़ने से नहीं डरते...', ट्रंप ने चाइनीज सामान पर लगाया 100% टैरिफ तो आया चीन का पहला रिएक्शन
'हम लड़ने से नहीं डरते...', ट्रंप ने चाइनीज सामान पर लगाया 100% टैरिफ तो आया चीन का पहला रिएक्शन
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget