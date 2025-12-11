हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थType 1 Diabetes Awareness: भारत में डायबिटीज मरीजों के लिए नई उम्मीद, निक जोनस और प्रियंका लाए बियॉन्ड टाइप 1 कैंपेन

Type 1 Diabetes Awareness: भारत में डायबिटीज मरीजों के लिए नई उम्मीद, निक जोनस और प्रियंका लाए बियॉन्ड टाइप 1 कैंपेन

Diabetes Stigma In India: भारत में लगातार डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं कि इसको लेकर निक जोनस और प्रियंका ने कौन सा अभियान शुरू किया है और उसका फायदा क्या है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 11 Dec 2025 09:19 PM (IST)
Preferred Sources

Type 1 Diabetes Awareness India: निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा अब भारत में डायबिटीज़ को लेकर एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं. दुनिया भर में टाइप 1 डायबिटीज को लेकर काम करने वाला निक का गैर-लाभकारी संगठन बियॉन्ड टाइप 1 अब देश में भी जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी शर्म, हिचकिचाहट को खत्म करने के लिए अभियान चला रहा है. प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वह अपने पति निक जोनस की इस मुहिम को भारत तक लाने पर खुश हैं. बियॉन्ड टाइप 1 का उद्देश्य दुनिया भर के टाइप 1 डायबिटीज मरीजों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, जहां उन्हें सही जानकारी, संसाधन, समर्थन और बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके. 

क्या कहा प्रियंका चोपड़ा ने?

प्रियंका ने लिखा कि उनकी टाइप 1 डायबिटीज़ की समझ निक की मेडिकल जर्नी से ही शुरू हुई। सिर्फ 13 साल की उम्र में निदान होने के बाद निक ने अपनी हालत को मैनेज करते हुए एक ऐसी जिंदगी बनाई जो लोगों को सीमाओं से आगे बढ़ने की ताकत देती है. प्रियंका ने कहा कि निक ने बियॉन्ड टाइप 1 की स्थापना इसलिए की ताकि डायबिटीज से जूझ रहे लोग सम्मान, जानकारी और सपोर्ट हासिल कर सकें.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

भारत क्यों है इस पहल का बड़ा केंद्र?

दुनियाभर में डाटबिटीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, भारत उनमें से एक है. WHO के अनुसार भारत में 18 वर्ष से ऊपर करीब 7.7 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज वाले युवाओं में भारत दूसरे नंबर पर है, कई मामलों में बीमारी देर से पकड़ में आती है और बच्चे वर्षों तक इसे अकेले झेलते रहते हैं.  इसी अंतर को भरने के लिए बियॉन्ड टाइप 1 भारत में एक  कैंपेन लॉन्च कर रहा है, जिसमें ऐसे लोगों की कहानियां शामिल होंगी जिन्होंने डायबिटीज से लड़ते हुए अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया. इस कैंपेन में शामिल लोग हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार गौरव, मेहरिन राणा, निशांत अमीन, श्रेया जैन, इंदु थंपी और हरिचंद्रन पोनुसामी.

निक जोनस की अपनी जर्नी

निक जोनस को 2002 में, जब वह सिर्फ 13 साल के थे, टाइप 1 डायबिटीज का इलाज हुआ था. शुरुआत में वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते थे. बाद में उन्होंने महसूस किया कि उनकी तरह कई लोग हैं जो निदान के बाद आइसोलेशन में चले जाते हैं, जिन्हें किसी सहारे और समझ की जरूरत होती है. इसी अनुभव ने उन्हें बियॉन्ड टाइप 1  शुरू किया. यह एक ऐसा संस्थान है, जिसका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है, जहां लोग अपनी जर्नी साझा कर सकें, खुलकर बात कर सकें और एक-दूसरे को मजबूत बना सकें.

इसे भी पढ़ें: Preterm Birth Causes: भारत में क्यों बढ़ रहे समय से पहले जन्म के केस? जानें प्रीमैच्योर डिलीवरी की असली वजह

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 11 Dec 2025 09:19 PM (IST)
Tags :
Nick Jonas Diabetes Initiative Beyond Type 1 India Campaign Diabetes Stigma In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो अमेरिका ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 फाइटर जेट्स भी दिखे
भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो US ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 भी दिखे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR की समय सीमा बढ़ने पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'ये हमारी जायज मांग की...'
'ये हमारी जायज मांग की जीत', SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ने पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Tickets: सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Paridhi Sharma की Untold Journey: Jodha Akbar Audition, Pankaj Tripathi Moment और Mumbai Struggle की Real Story
3I ATLAS घूमा और खिंच गई फोटो; नई तस्वीर अचंभित करने वाली! | ABPLIVE
Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
BJP Chief New Update: यूपी बीजेपी चीफ का नाम तय, जानिए कौन होगा नया चेहरा? |ABPLIVE
Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो अमेरिका ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 फाइटर जेट्स भी दिखे
भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो US ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 भी दिखे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR की समय सीमा बढ़ने पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'ये हमारी जायज मांग की...'
'ये हमारी जायज मांग की जीत', SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ने पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Tickets: सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
बॉलीवुड
'कभी नहीं सोचा था धरम जी के लिए मुझे शोक सभा रखनी होगी', धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ीं हेमा मालिनी
'कभी नहीं सोचा था मुझे शोक सभा रखनी होगी', धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ीं हेमा मालिनी
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
शिक्षा
राजधानी-शताब्दी और वंदे भारत में किसके ड्राइवर को सबसे ज्यादा मिलती है सैलरी? जानें अंतर
राजधानी-शताब्दी और वंदे भारत में किसके ड्राइवर को सबसे ज्यादा मिलती है सैलरी? जानें अंतर
जनरल नॉलेज
Year Ender 2025: स्पेस सेक्टर में देश ने इस साल हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, ISS पर पहुंचा पहला भारतीय
स्पेस सेक्टर में देश ने इस साल हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, ISS पर पहुंचा पहला भारतीय
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget