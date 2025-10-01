हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थNavratri Fasting Tips: नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत

Navratri Fasting Tips: नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत

Navratri Fasting: व्रत तोड़ते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं. आप इसके लिए फल, छाछ, दही या मूंग की दाल की खिचड़ी को चुन सकते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 01 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

Navratri Health Tips: नवरात्र में काफी लोग मां दुर्गा को खुश रखने के लिए व्रत रखती है, ताकि दुर्गा मां की कृपा उन पर हो सके. यह उपवास अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन से खत्म होता है. लंबे समय तक व्रत रखने के बाद अचानक इंसान के मन में अच्छे से अच्छा खाने की क्रेविंग उठने लगती है. यहीं अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, तो इससे तबीयत को काफी नुकसान होता है.

ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कई दिनों तक आप फलाहार पर होते हैं और अचानक से अलग-अलग तरीके का पकवान खाना आपकी सेहत पर गलत असर डाल सकता है, जिससे पाचन की स्थिति बिगड़ सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि व्रत तोड़ते ही हमें क्या नहीं खाना चाहिए?

क्या खाना चाहिए?

व्रत तोड़ते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं. आप इसके लिए फल, छाछ, दही या मूंग की दाल की खिचड़ी को चुन सकते हैं. इसका फायदा यह होता है कि इससे हमारा पाचन सिस्टम धीरे-धीरे एक्टिव होता है. इसके अलावा तरल पदार्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि नारियल पानी, ताजे फलों का रस, सूप या छाछ, इनको आप व्रत तोड़ने के बाद अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहता है और पाचन में मदद मिलती है. तीसरा और सबसे जरूरी नियम यह है कि अगर आप व्रत के बाद पहली बार खाना खा रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा-थोड़ा और कई बार में खाएं, न कि एक बार में भर पेट खाना चाहिए.

क्या नहीं खाना चाहिए?

अब सवाल यह है कि नवरात्र के व्रत के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए. इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि हमें मसालेदार खाने से तुरंत बचना चाहिए. यह हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए खतरनाक है और इससे एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है. इसके अलावा दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादा मीठे या प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, वरना इससे अचानक शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है. इसके साथ ही ज्यादा प्रोटीन या नॉन-वेज न खाएं, कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहें और हां, खाने में जल्दबाजी न करें.

अगर सरल शब्दों में समझा जाए, तो हमें नवरात्र के व्रत के बाद कोशिश करनी चाहिए कि पौष्टिक और आसानी से पचने वाला खाना खाएं. इसका फायदा यह होता है कि इससे डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ता है और आप धीरे-धीरे अपने नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं.

इसे भी पढ़ें: कहीं बच्चे को ओवरवेट तो नहीं कर रहा स्कूल का टिफिन, ये हैं बेस्ट लंच आइडिया

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 01 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Tags :
Navratri Fasting Health News Navratri Vrat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
शाहरुख खान से जॉन अब्राहम और कंगना रनौत तक , बेहद लग्जरी हैं बॉलीवुड सितारों की वैनिटी वैन, खासियत जान उड़ जाएंगे होश
शाहरुख खान से जॉन अब्राहम तक , बेहद लग्जरी हैं बॉलीवुड सितारों की वैनिटी वैन, खासियत जान उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Physical Activity: रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
जनरल नॉलेज
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget