Navratri Health Tips: नवरात्र में काफी लोग मां दुर्गा को खुश रखने के लिए व्रत रखती है, ताकि दुर्गा मां की कृपा उन पर हो सके. यह उपवास अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन से खत्म होता है. लंबे समय तक व्रत रखने के बाद अचानक इंसान के मन में अच्छे से अच्छा खाने की क्रेविंग उठने लगती है. यहीं अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, तो इससे तबीयत को काफी नुकसान होता है.

ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कई दिनों तक आप फलाहार पर होते हैं और अचानक से अलग-अलग तरीके का पकवान खाना आपकी सेहत पर गलत असर डाल सकता है, जिससे पाचन की स्थिति बिगड़ सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि व्रत तोड़ते ही हमें क्या नहीं खाना चाहिए?

क्या खाना चाहिए?

व्रत तोड़ते समय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं. आप इसके लिए फल, छाछ, दही या मूंग की दाल की खिचड़ी को चुन सकते हैं. इसका फायदा यह होता है कि इससे हमारा पाचन सिस्टम धीरे-धीरे एक्टिव होता है. इसके अलावा तरल पदार्थ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि नारियल पानी, ताजे फलों का रस, सूप या छाछ, इनको आप व्रत तोड़ने के बाद अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहता है और पाचन में मदद मिलती है. तीसरा और सबसे जरूरी नियम यह है कि अगर आप व्रत के बाद पहली बार खाना खा रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा-थोड़ा और कई बार में खाएं, न कि एक बार में भर पेट खाना चाहिए.

क्या नहीं खाना चाहिए?

अब सवाल यह है कि नवरात्र के व्रत के बाद हमें क्या नहीं खाना चाहिए. इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि हमें मसालेदार खाने से तुरंत बचना चाहिए. यह हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए खतरनाक है और इससे एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है. इसके अलावा दूसरी सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादा मीठे या प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, वरना इससे अचानक शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है. इसके साथ ही ज्यादा प्रोटीन या नॉन-वेज न खाएं, कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहें और हां, खाने में जल्दबाजी न करें.

अगर सरल शब्दों में समझा जाए, तो हमें नवरात्र के व्रत के बाद कोशिश करनी चाहिए कि पौष्टिक और आसानी से पचने वाला खाना खाएं. इसका फायदा यह होता है कि इससे डाइजेशन सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ता है और आप धीरे-धीरे अपने नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं.

