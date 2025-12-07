दिल की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं ये 7 फूड्स, WHO की यह चेतावनी दे रही अलर्ट

डीप फ्राइड फूड भी दिल की सेहत के लिए बहुत खतरनाक माने जाते हैं. डीप फ्राइड फूड जैसे पकोड़ा, समोसा और फ्राइड चिकन में ट्रांस फैट और बार-बार गर्म किया हुआ तेल होता है. यह एलडीएल बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और सीधे प्लाक बनने में मदद करते हैं. इनको लगातार खाने पर धामनिया जल्दी ब्लॉक होने लगती है.