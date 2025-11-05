हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थकम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी

कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी

हाल ही में किए गए एक हैरान कर देने वाले शोध ने इस बात की पुष्टि की है कि जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं, उनके बच्चों में कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Nov 2025 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल की खराब लाइफस्टाइल और तनाव भरी जिंदगी के बीच कम स्पर्म काउंट की समस्या आम हो गई है. क्या आप जानते हैं कि एक पिता की फर्टिलिटी बच्चों की हेल्थ पर भी असर डाल सकती है. हाल ही में किए गए एक हैरान कर देने वाले शोध ने इस बात की पुष्टि की है कि जिन पुरुषों के स्पर्म बहुत कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं, उनके बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों में कम उम्र में कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. तो चलिए जानते हैं कि कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क 150 गुना क्यों हो जाता है. 

शोध में क्या पाया गया?

यूटा विश्वविद्यालय (University of Utah) के वैज्ञानिकों ने इस विषय पर अब तक का सबसे बड़ा और पहला अध्ययन किया. उन्होंने 1996 से 2017 के बीच यूटा के प्रजनन क्लीनिकों में इलाज कराने वाले 786 पुरुषों के आंकड़ों का विश्लेषण किया. इन पुरुषों में से 426 पुरुषों में स्पर्म पूरी तरह अनुपस्थित यानी Azoospermia थे. 360 पुरुषों में स्पर्म की संख्या बहुत कम यानी Oligospermia थी. इनकी तुलना उन्होंने सामान्य पुरुषों से की, जिनके बच्चे थे और जिनकी स्पर्म संख्या सामान्य थी. 

कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क 150 गुना

शोध में पाया गया कि जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट बहुत कम था, उनके परिवारों में कैंसर का खतरा 150 प्रतिशत तक ज्यादा पाया गया. वहीं, जिन पुरुषों में स्पर्म की संख्या बहुत कम थी, उनके रिश्तेदारों में भी कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ा हुआ पाया गया. स्पर्म न होने वाले पुरुषों के परिवार में हड्डी और जोड़ों के कैंसर का खतरा 156 प्रतिशत तक बढ़ा, लिम्फोमा का खतरा 60 प्रतिशत तक बढ़ा, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर का खतरा 56 प्रतिशत बढ़ा, थायराइड कैंसर का खतरा 54 प्रतिशत बढ़ा और गर्भाशय कैंसर का खतरा 27 प्रतिशत बढ़ा है.

इसके अलावा कम स्पर्म वाले पुरुषों के परिवार में हड्डी और जोड़ों के कैंसर का खतरा 143 प्रतिशत बढ़ा, टेस्टीक्युलर कैंसर का खतरा 134 प्रतिशत बढ़ा और कोलोन कैंसर का खतरा 16 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन एक कैंसर ऐसा था जिसका खतरा कम पाया गया. यह ईसोफेगल कैंसर था, जिसमें रिस्क 61 प्रतिशत घटा है. 

क्यों बढ़ रहा है यह खतरा?

वैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी परिवार के कई सदस्यों में एक जैसी बीमारियां दिखाई देती हैं, तो इसके पीछे जेनेटिक या पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं. यूटा विश्वविद्यालय की शोधकर्ता जोमी रामसे (Joemy Ramsey) कहती हैं कि अगर परिवारों में कैंसर का एक जैसा पैटर्न दिखता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उनके जीन या लाइफस्टाइल की आदतें एक जैसी हैं. इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि इनफर्टिलिटी और कैंसर दोनों के पीछे कौन से जैविक कारण काम करते हैं. वैज्ञानिक अब इन परिवारों के जीनों का डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन-से जीन म्यूटेशन इस संबंध को जन्म देते हैं. 

कम स्पर्म का मतलब क्या है?

सामान्य रूप से किसी पुरुष के स्पर्म में 1 मिलीलीटर में 15 मिलियन या उससे ज्यादा स्पर्म होते हैं. अगर संख्या 15 मिलियन से कम है, तो इसे ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है. अगर स्पर्म पूरी तरह अनुपस्थित हैं, तो यह एजोस्पर्मिया (Azoospermia) कहलाता है. कम स्पर्म वाले पुरुषों में अक्सर स्पर्म की स्पीड और क्वालिटी भी खराब होती है, जिससे प्रेगनेंसी की संभावना कम हो जाती है. अनुमान लगाया गया है कि हर 20 में से 1 पुरुष इनफर्टिलिटी का सामना करता है. कई बार यह जेनेटिक कारणों से होता है, लेकिन कुछ मामलों में इसका कारण लाइफस्टाइल भी होती है, जैसे ज्यादा शराब सेवन, धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन, रेडिएशन, हाई टेंपरेचर या हार्मोनल इंबैलेंस
 
कम स्पर्म काउंट का कैसे दिखा असर?

शोध में यह भी पाया गया कि जिन परिवारों के पुरुषों में स्पर्म की संख्या बहुत कम थी, उनमें कई पीढ़ियों में कैंसर का खतरा बढ़ा हुआ पाया गया. कुछ ग्रुप में  युवाओं में कैंसर का खतरा बढ़ा, वहीं कई मामलों में बचपन में कैंसर का रिस्क भी बढ़ा, कुछ परिवारों में कई प्रकार के कैंसर एक साथ पाए गए.

इसका मतलब है कि कम स्पर्म काउंट सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार की जेनेटिक हेल्थ से जुड़ी हो सकती है. ऐसे में शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन से डॉक्टरों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन परिवारों में कैंसर का खतरा ज्यादा है और उन्हें रोकथाम और समय पर जांच  की सलाह दी जा सकेगी. 

यह भी पढ़ें अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 05 Nov 2025 02:26 PM (IST)
Tags :
Cancer Male Infertility Health Low Sperm Count
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Lucky Ali Interview | भारत भ्रमण | आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस | सकारात्मक परिणाम |
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
बिहार
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
'ये लोग गलती से आ गए तो बिहार में आतंक मचा देंगे', चिराग पासवान के निशाने पर RJD
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget