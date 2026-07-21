10 में 9 भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल सामान्य नहीं, ICMR की स्टडी में बड़ा खुलासा

Abnormal Cholesterol Symptoms In Young Adults: अगर आपको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या सिर्फ बढ़ती उम्र या मोटापे से जुड़ी है, तो हाल ही में आई एक स्टडी आपकी सोच बदल सकती है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के स्टडी के अनुसार, भारत में लगभग 10 में से 9 एडल्ट का कोलेस्ट्रॉल स्तर सामान्य नहीं है. यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि युवा और देखने में पूरी तरह स्वस्थ लोग भी इसकी चपेट में हैं.

किन बीमारियों का बढ़ रहा है खतरा?

यह अध्ययन 23,665 लोगों पर किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 87.3 प्रतिशत भारतीय वयस्क किसी न किसी प्रकार की असामान्य रक्त फैट की समस्या से जूझ रहे हैं. इसका मतलब है कि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ा हुआ है या फिर अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से कम है. ऐसी स्थिति लंबे समय में दिल की बीमारी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है.

इसे भी पढ़ें: मानसून सीजन में जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, ऐसे रखें उनकी सेहत का ख्याल?

किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा?

स्टडी में यह भी सामने आया कि शहरों में रहने वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा है. शहरी क्षेत्रों में 89 प्रतिशत लोगों का कोलेस्ट्रॉल सामान्य नहीं मिला, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी यह आंकड़ा 86.5 प्रतिशत रहा. यानी यह समस्या अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रह गई है. महिलाओं में भी यह परेशानी पुरुषों की तुलना में अधिक पाई गई. रिपोर्ट के अनुसार 91.1 प्रतिशत महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी गड़बड़ी मिली, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 83.5 प्रतिशत रहा. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत में यह समस्या 30 से 39 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है. यानी कम उम्र में ही बड़ी संख्या में लोग दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे की ओर बढ़ रहे हैं.

कैसे कर सकते हैं बचाव?

स्टडी में यह भी पाया गया कि केवल मोटापे, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों में ही नहीं, बल्कि करीब 40 प्रतिशत ऐसे लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल सामान्य नहीं था, जिन्हें इनमें से कोई भी बीमारी नहीं थी. इससे साफ है कि केवल फिट दिखना या वजन सामान्य होना दिल के पूरी तरह स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है. एक्सपर्ट का कहना है कि समय-समय पर लिपिड प्रोफाइल जांच करानी चाहिए. यह एक नॉर्मल रक्त जांच है, जिससे शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल, अच्छे और खराब कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर पता चलता है. अगर समस्या का पता शुरुआत में चल जाए तो खानपान में बदलाव, नियमित व्यायाम और जरूरत पड़ने पर दवाओं की मदद से इसे नियंत्रित किया जा सकता है. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, संतुलित आहार लेना, नियमित शारीरिक गतिविधि करना और समय-समय पर स हेल्थ जांच कराना हार्ट को स्वस्थ रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में शामिल हैं.

इसे भी पढ़ें: Monsoon Health Care Tips: मानसून सीजन में जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, ऐसे रखें उनकी सेहत का ख्याल?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator