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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थMonsoon Health Care Tips: मानसून सीजन में जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, ऐसे रखें उनकी सेहत का ख्याल?

Monsoon Health Care Tips: मानसून सीजन में जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, ऐसे रखें उनकी सेहत का ख्याल?

Monsoon Health Care Tips: बारिश के समय बच्चों को पानी में भीगने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं. इससे बचाने के लिए उन्हें साफ पानी और ताजे फल खिलाएं. उन्हें गंदगी से दूर रखें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 16 Jul 2026 11:44 AM (IST)
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Monsoon Health Care Tips: बच्चे कितने जिद्दी होते हैं यह तो हम सब जानते है और खेलने के मामले में तो वे किसी की नहीं सुनते. बस जब मन करें घर से खेलने निकल जाते हैं. चाहें बारिश हो या धूप, उनको बस खेलने से मतलब हैं. ऐसे में पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है बदलते मौसम में बच्चों को बारिश में भीगने से रोकना. क्योंकि बारिश के पानी में भीगने के बाद बच्चे कई बार तो बिना कपड़े बदले और बिना नहाऐ ही दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में पेरेंट्स को बारिश के मौसम में बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना होता है. आइए जानता है पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. 

मानसून में कैसे रखें बच्चों का ख्याल?

बारिश के मौसम में नमी और दूषित पानी के वजह से बुखार, खांसी, डेंगू, और पेट सम्बन्धी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसका असर बच्चों पर ज्यादा देखने को मिलता है. ऐसे में बच्चों के खान-पान और पानी का पूरा ख्याल रखना जरूरी होता है. साथ ही बच्चों को बाहर के खान-पान से दूर रखें और उन्हें हमेशा साफ और उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ ही पानी पिलाएं.

यदि बच्चे बारिश में भीग जाएं तो तुरंत उन्हें सूखे तौलिये से साफ करके सूखे कपड़े पहनाएं क्योंकि नमी के कारण बच्चों में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. साथ ही बारिश के दौरान मच्छरों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनाना चाहिए. इसके अलावा बच्चों की डाइट में हरी सब्जियां, मौसमी फल और विटामिन C से भरपूर चीजें शामिल करें.

यह भी पढ़ेंः Healthy Millet Khichdi Kids Will Love: घर में रखे इन मोटे अनाजों से ऐसे बनाएं हेल्दी और स्वादिष्ट खिचड़ी, उंगलियां चाटने लगेंगे बच्चे

साफ-सफाई का रखें पूरा ख्याल 

बारिश के मौसम में साफ-सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई सारी बिमारियों का असली कारण गंदगी ही होता है. इसलिए ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्टा न होने दें, क्योंकि इससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां का खतरा बड़ जाता है. हमेशा ध्यान रखें की बच्चे गीले मोजे और गीले कपड़े न पहनें, क्योंकि इससे शरीर ठंडा रहता है जिससे निमोनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. अगर आप बारिश के मौसम में इन सब चीजों का ख्याल रखते है और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बारिश के मौसम उन्हें किन-किन बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, तो आप इस बारिश के मौसम में अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े बेहतर निर्णय ले पाएंगे. 

यह भी पढ़ेंः Pregnancy in Monsoon: मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर

 

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Published at : 16 Jul 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
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