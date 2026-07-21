INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थRegular Health Checkup: क्या आप भी बीमार होने पर ही जाते हैं डॉक्टर के पास? जान लें रेगुलर हेल्थ चेकअप के फायदे

Regular Health Checkup: क्या आप भी बीमार होने पर ही जाते हैं डॉक्टर के पास? जान लें रेगुलर हेल्थ चेकअप के फायदे

Full Body Checkup: लोग तब ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई बीमारी या तकलीफ महसूस होने लगती है. लेकिन कई गंभीर बीमारियां ऐसी होती हैं, जो शुरुआती चरण में कोई खास लक्षण नहीं दिखातीं.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Jul 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

Why Preventative Health Checkup Is Important: अक्सर लोग तब ही डॉक्टर के पास जाते हैं, जब कोई बीमारी या तकलीफ महसूस होने लगती है. लेकिन कई गंभीर बीमारियां ऐसी होती हैं, जो शुरुआती चरण में कोई खास लक्षण नहीं दिखातीं. ऐसे में नियमित हेल्थ चेकअप कराना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया जरूरी कदम है. समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से कई बीमारियों का पता शुरुआत में ही चल जाता है, जिससे उनका इलाज आसान और ज्यादा प्रभावी हो सकता है. 

रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने के क्या हैं फायदे?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली संस्था MAYO CLINIC के अनुसार,  सबसे बड़ा फायदा यह है कि नियमित हेल्थ चेकअप से बीमारियों का समय रहते पता चल जाता है. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड और कुछ तरह के कैंसर जैसी समस्याएं शुरुआती दौर में बिना किसी स्पष्ट संकेत के भी शरीर में मौजूद हो सकती हैं. अगर इनकी पहचान समय रहते हो जाए, तो इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है और गंभीर दिक्कतों से बचा जा सकता है.

इसे भी पढ़े: Cervical Pain: ऑफिस हो या घर, ये छोटी-छोटी लापरवाहियां बन सकती हैं सर्वाइकल की वजह

कैसे बीमारियों से बचाती है?

नियमित जांच सिर्फ बीमारी पकड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें रोकने में भी मदद करती है. डॉक्टर आपकी उम्र, स्वास्थ्य और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर जरूरी जांच और वैक्सीनेशन की सलाह देते हैं. कई इंफेक्शन बीमारियों से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण बेहद जरूरी होता है. इसके साथ ही डॉक्टर खानपान, एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल रखने और धूम्रपान या शराब जैसी आदतों से दूरी बनाने की सलाह भी देते हैं. ये छोटी-छोटी बातें भविष्य में कई बड़ी बीमारियों के खतरे को कम कर सकती हैं. 

किन लोगों के लिए जरूरी

अगर किसी व्यक्ति को पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा या दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, तो उसके लिए नियमित हेल्थ चेकअप और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है. समय-समय पर जांच कराने से यह पता चलता रहता है कि बीमारी कंट्रोल में है या नहीं. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर दवाओं की मात्रा बदल सकते हैं या इलाज में जरूरी बदलाव कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है.

आर्थिक तौर पर भी फायदेमंद

रेगुलर हेल्थ जांच आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित हो सकती है.जब किसी बीमारी का पता शुरुआती चरण में चल जाता है, तो उसका इलाज अपेक्षाकृत आसान और कम खर्चीला होता है. वहीं अगर बीमारी लंबे समय तक बिना इलाज के बढ़ती रहे, तो बाद में अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी या महंगे इलाज की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में समय पर कराया गया हेल्थ चेकअप भविष्य के बड़े खर्च से भी बचा सकता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अनरेगुलर लाइफस्टाइल और खराब खानपान कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन रहे हैं. इसलिए सिर्फ बीमार होने का इंतजार करने के बजाय साल में कम से कम एक बार डॉक्टर की सलाह से हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: Monsoon Health Care Tips: मानसून सीजन में जल्दी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, ऐसे रखें उनकी सेहत का ख्याल?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Annual Health Checkup Regular Health Checkup Importance Of Health Checkup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Regular Health Checkup: क्या आप भी बीमार होने पर ही जाते हैं डॉक्टर के पास? जान लें रेगुलर हेल्थ चेकअप के फायदे
क्या आप भी बीमार होने पर ही जाते हैं डॉक्टर के पास? जान लें रेगुलर हेल्थ चेकअप के फायदे
हेल्थ
Dengue Vaccine: भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
हेल्थ
Cyclospora Infection: तेजी से फैल रही यह खतरनाक बीमारी, दिन में 30 बार जाना पड़ रहा टॉयलेट, दवाएं फेल
तेजी से फैल रही यह खतरनाक बीमारी, दिन में 30 बार जाना पड़ रहा टॉयलेट, दवाएं फेल
हेल्थ
भारत में हर 5 मिनट में आ रहा इस गंभीर बीमारी का एक केस, ये हैं बचाव के उपाय
भारत में हर 5 मिनट में आ रहा इस गंभीर बीमारी का एक केस, ये हैं बचाव के उपाय
Advertisement

वीडियोज

DGP की '​मौत मिस्ट्री'!
BMW F 450 GS Ride Review | The best premium bike ?
Sonam Wangchuk: एक अनशन और हिल गई थी इंदिरा सरकार! कैसे सोनम वांगचुक के पिता बने थे आंदोलन का चेहरा?
Ranbir Kapoor और Yash ने बढ़ाई Ramayana की एक्साइटमेंट
Ramayana ट्रेलर में Yash पड़े भारी, Ranbir Kapoor भी छाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff On Canada: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा पर लगाया 50 फीसदी टैरिफ, शराब, डेयरी समेत लिस्ट में हैं ये प्रोडक्ट्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिंपल यादव ने सड़क पर तो अखिलेश ने सदन में संभाली कमान, संसद मार्च पर कांग्रेस सवालों के घेरे में
डिंपल यादव ने सड़क पर तो अखिलेश ने सदन में संभाली कमान, संसद मार्च पर कांग्रेस सवालों के घेरे में
इंडिया
CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर पर फिर धरने पर बैठे अभिजीत दीपके, घायलों से मिलेंगे केजरीवाल, मनीष तिवारी बोले- 'जिस ओर जवानी...'
LIVE: दीपके फिर धरने पर बैठे, घायलों से मिलेंगे केजरीवाल, मनीष तिवारी बोले- 'जिस ओर जवानी...'
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
'जैसे आपने संजू और वैभव सूर्यवंशी का करियर खराब किया, वैसे ही अब आप...', पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया में किसपर भड़के
इंडिया
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
'मुझे माफ कर दो...', लाठीचार्ज के अगले ही दिन CJP के अभिजीत दीपके ने किससे कहा सॉरी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
Exclusive: यूपी में कमल के विजय रथ का सारथी बनेगा AI ऐप! विधायकों को एक क्लिक पर मिलेंगी ये जानकारियां
हेल्थ
Dengue Vaccine: भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन! जानिए कितनी असरदार है QDENGA और कब से लगेगी?
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget