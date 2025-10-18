हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Body Detox: दिवाली से पहले करें बॉडी डिटॉक्स, वरना मिठाइयां बन सकती हैं बीमारी की वजह

Body Detox: दिवाली से पहले शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पानी पीना सबसे जरूरी हिस्सा है. पानी शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को पतला कर उन्हें किडनी के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Oct 2025 11:51 AM (IST)
Body Detox: दिवाली के त्योहार से पहले ही ज्यादातर लोगों के खान-पान का रूटीन बिगड़ने लगता है. लोग मिठाइयां, नमकीन और कई तरह के ऑयली फूड खाने लगते हैं. ऐसे में खाने-पीने का यह सिलसिला शुरू होने से पहले शरीर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है. बॉडी डिटॉक्स का मतलब शरीर के उन हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, जो तनाव, प्रदूषण और अनहेल्दी खाने की वजह से शरीर में जमा हो जाते हैं.

अगर आप दिवाली से पहले शरीर को डिटॉक्स नहीं करते तो कई बीमारियों का खतरा आपको भी हो सकता है. ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं की दिवाली से पहले बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें. 

पर्याप्त पानी पिएं

दिवाली से पहले शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पानी पीना सबसे जरूरी हिस्सा है. पानी शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को पतला कर उन्हें किडनी के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीना फायदेमंद होता है. नींबू में मौजूद विटामिन सी लिवर की सफाई में मदद करता है. 

लिवर को साफ करने के लिए लें हरी सब्जियां 

लिवर को डिटॉक्स करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली को डाइट में शामिल करें. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर एंजाइम को सक्रिय करते हैं. वहीं रोजाना हल्दी का सेवन भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद करक्यूमिन लिवर की सूजन को कम करता है. 

रोजाना फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी  

शरीर को डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि रोजाना आधे घंटे का वर्कआउट भी जरूरी है. तेज चलना, दौड़ने या योग करने से पसीना निकलता है, जिससे स्किन के जरिए कई टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और लिवर में किडनी बेहतर तरीके से काम करता है. 

चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बनाएं दूरी 

डिटॉक्स के दौरान चीनी, मैदा और प्रोसेस्‍ड फूड से परहेज करना सही माना जाता है. यह चीजें शरीर में सूजन बढ़ाती है और लिवर पर एक्स्ट्रा बोझ डालती हैं. इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप दिवाली के दिन मिठाई न खाएं बल्कि अभी से शरीर को तैयार करें, ताकि त्योहार के दौरान मिठाइयां और पकवान आसानी से पच सके. दिवाली से पहले फिलहाल आप फाइबर से भरपूर फल जैसे सेब, केला और सब्जा सीड्स का सेवन कर सकते हैं. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 18 Oct 2025 11:51 AM (IST)
Diwali Detox Tips Body Detox Before Diwali Liver Detox Foods
