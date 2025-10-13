हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हर दिन हरे-भरे पार्क में बिता लिए 20 मिनट तो बदल जाएगी जिंदगी, जानें कैसे होते हैं बदलाव?

वैज्ञानिक शोध भी यह साबित कर चुके हैं कि हर दिन कुछ समय पेड़ों, खुली हवा और धूप के बीच बिताने से कई तरह के फायदेमंद बदलाव मिलते हैं और हम हेल्दी रहते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 13 Oct 2025 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल ज्यादातर लोग दिनभर मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन में डूबे रहते हैं. काम का बोझ, ट्रैफिक की थकान, और हर पल की चिंता ने हमारी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगर कोई आपसे कहे कि हर दिन सिर्फ 20 मिनट किसी हरे-भरे पार्क या पेड़-पौधों के बीच बिताने से आपकी लाइफ बदल सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है. नेचर के पास वो ताकत है जो हमारे मन, शरीर और सोच को बेहतर बना सकती है. वैज्ञानिक शोध भी यह साबित कर चुके हैं कि हर दिन कुछ समय पेड़ों, खुली हवा और धूप के बीच बिताने से कई तरह के फायदेमंद बदलाव मिलते हैं और हम हेल्दी रहते हैं. तो चलिए जानते हैं कि कैसे हर दिन 20 मिनट हर दिन हरे-भरे पार्क में 20 मिनट बिता लिए तो जिंदगी बदल जाएगी. 

हर दिन हरे-भरे पार्क में 20 मिनट बिताने से कैसे होते हैं बदलाव?

1. तनाव होगा खत्म - जब आप किसी हरे-भरे पार्क में बैठते हैं या पेड़-पौधों के बीच टहलते हैं, तो आपका मन खुद शांत हो जाता है. पत्तों की सरसराहट, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाजें आपके दिमाग को आराम देती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ 20 मिनट बाहर हरी जगह में बिताने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कम हो जाता है. 

2. मूड होगा पॉजिटिव - अगर आप रोजाना थोड़ी देर धूप में बैठें या टहलें, तो आपको अच्छा महसूस होने लगेगा. सूरज की रोशनी से दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल  बनता है, जो हमें खुश और शांत महसूस कराता है. इसलिए जब भी मन उदास हो, पार्क का एक छोटा सा चक्कर आपको बेहतर महसूस करवा सकता है. 

3. फोकस और याददाश्त होगी तेज - दिनभर मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करते-करते दिमाग थक जाता है. लेकिन अगर आप रोज 20 मिनट हरे-भरे वातावरण में थोड़ा समय बिताएं, तो आपका दिमाग फिर से फ्रेश हो सकता है. इससे फोकस करने की ताकत और क्रिएटिव सोच बढ़ती है. बच्चों के लिए यह आदत बहुत फायदेमंद हो सकती है. 

4. नींद आएगी गहरी - अगर आपको रात में नींद नहीं आती या बार-बार नींद टूटती है, तो हर दिन हरे-भरे पार्क में समय बिताने की आदत डालिए. खुली हवा, धूप और थोड़ी हल्की फिज़िकल एक्टिविटी आपके शरीर की नींद लेने की प्रक्रिया को सुधारती है. इससे रात को गहरी और सुकून भरी नींद आती है. 

5. अकेलापन होगा कम - नेचर में समय बिताने से आप दूसरों से जुड़ते हैं. चाहे वो बगल में बैठा कोई बुजुर्ग हो, पार्क में खेलते बच्चे हों या किसी ग्रुप का हिस्सा बनना हो.  ऐसे माहौल में इंसान ज्यादा खुलता है, बात करता है और सामाजिक रूप से जुड़ता है. इससे अकेलापन और डिप्रेशन जैसे भाव कम होते हैं. 

6. शरीर भी होगा फिट - नेचर में समय बिताने का मतलब सिर्फ बैठना ही नहीं होत है. आप टहल सकते हैं, योग कर सकते हैं, या बच्चों के साथ खेल सकते हैं. ये सब फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर को एक्टिव रखती हैं. साथ में ताजी हवा और सूर्य की किरणें आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करती हैं. 

Published at : 13 Oct 2025 09:00 AM (IST)
