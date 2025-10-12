हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHarmful kitchen Habits: किचन से तुरंत निकालकर फेंक दीजिए ये चीजें, बढ़ रहा कैंसर का खतरा

Harmful kitchen Habits: किचन से तुरंत निकालकर फेंक दीजिए ये चीजें, बढ़ रहा कैंसर का खतरा

Cancer Risk Foods: हमारे किचन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिससे हमारे सेहत पर असर पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि किचन से उन किन चीजों को निकालकर फेंक देना चाहिए जिससे कैंसर का खतरा होता है,

12 Oct 2025 10:38 AM (IST)
Cancer Risk Foods In kitchen: किचन हमारे लिए सबसे जरूरी जगहों में से एक होता है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहां खाने-पीने की सारी जरूरी चीजें मौजूद होती हैं. यही कारण है कि एक्सपर्ट किचन में हमेशा हाइजीन मेंटेन करने की सलाह देते हैं. अगर आप यहां हाइजीन नहीं रखते हैं, तो होता यह है कि यहां से कई बीमारियां निकलती हैं और इसका खामियाजा हमें अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर चुकाना पड़ता है. डॉ. कंचन कौर बताती हैं कि किचन में मौजूद कई नॉर्मल फूड आइटम्स और किचन आइटम्स हमें कैंसर जैसी घातक बीमारी दे जाती हैं. तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वे कौन सी चीजें हैं, जिनको किचन से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए.

प्रोसेस्ड फूड्स

इसमें पहला नाम आता है प्रोसेस्ड फूड्स का. इसमें पैकेज्ड स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स और केक मिक्स शामिल होते हैं. इनमें हानिकारक केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं. ये न सिर्फ आपके वजन को प्रभावित करते हैं, बल्कि डाइजेशन सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं. अगर यह लंबे समय तक रहता है, तो कैंसर जैसी स्थिति का खतरा पैदा कर देता है. इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इनको तुरंत किचन से निकालकर फेंक देना चाहिए.

ज्यादा तला फूड

अगर आप किचन में ज्यादा तला-भुना खाना खाना पसंद करते हैं और किचन में डेली ज्यादा तला-भुना बनाकर खाते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको बंद करने की कोशिश करिए. ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर आप लगातार तला-भुना खाते रहेंगे तो इससे एक्राइलामाइड नामक तत्व बनता है और यह बाद में आपके लिए कैंसर का कारण बन सकता है. इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि लगातार तला-भुना खाने से बचें. हमेशा कम तला-भुना खाने की कोशिश करें, इससे सेहत अच्छा रहता है.

प्लास्टिक कंटेनर का यूज

आजकल लोग किचन में प्लास्टिक कंटेनर का यूज काफी बढ़ा दिए हैं. लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस प्लास्टिक कंटेनर में खाने को स्टोर कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर में बीपीए और अन्य हानिकारक केमिकल्स होते हैं. जब ये गर्म खाने के संपर्क में आते हैं, तो उसमें घुलकर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं. इससे कैंसर जैसी बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है. इसलिए कोशिश करें कि किचन में जो खाना स्टोर कर रहे हैं, वह कांच या स्टेनलेस स्टील के डब्बे में करें. यह एक सुरक्षित विकल्प है.

शुगर और पैकेज्ड ड्रिंक्स

हम लोग अक्सर शुगर और पैकेज्ड ड्रिंक्स का खूब यूज करते हैं. पैकेज्ड ड्रिंक्स में हाई शुगर और एडिटिव्स मिलते हैं. कई रिसर्च के अनुसार, इनसे न सिर्फ डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, इसके अलावा कैंसर का खतरा भी बना रहता है. लगातार इनका यूज करने की जगह आप घर में ताजे फल-सब्जियों का यूज कर सकते हैं.

कलर्ड फूड्स

ऊपर के खतरों के साथ आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं. पैकेज्ड फूड्स में कलर बढ़ाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है. कभी-कभी इनमें से कुछ हानिकारक केमिकल हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं और कैंसर का खतरा होने का डर भी बना रहता है. इसलिए जहां तक हो सके इससे बचने की कोशिश करें.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Read
12 Oct 2025 10:38 AM (IST)
