हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHow Cold Is Too Cold: कितनी ठंड सह सकता है हमारा शरीर, ज्यादा सर्दी बढ़ने पर क्या होती हैं दिक्कतें?

How Cold Is Too Cold: कितनी ठंड सह सकता है हमारा शरीर, ज्यादा सर्दी बढ़ने पर क्या होती हैं दिक्कतें?

Body Temperature In Winter: तापमान जब गिरता है, तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है. चलिए आपको बताते हैं कि हमारा शरीर कितना तापमान सह सकता है और कब हमें दिक्कत होने लगती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Jan 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

How Much Cold Can The Human Body Tolerate: चाहे आपको चिलचिलाती गर्मी पसंद हो या कड़ाके की ठंड, तापमान में अचानक और ज्यादा बदलाव हमारे शरीर के लिए खतरे की घंटी होता है. इंसान का शरीर होमियोथर्मिक होता है, यानी हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान लगभग एक-सा बना रहता है. आमतौर पर यह करीब 37 डिग्री सेल्सियस होता है. जब तापमान गिरता है तो शरीर संतुलन बिगड़ने लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि इंसान का शरीर कितनी ठंड सह सकता है.

ज्यादा ठंड होने पर क्या होती है दिक्कत?

जब तापमान गिरता है, तो शरीर पर इसका सीधा असर पड़ता है. ठंड लगने पर शरीर सबसे पहले त्वचा तक जाने वाले खून की मात्रा कम कर देता है, कंपकंपी के जरिए गर्मी पैदा करता है और रोंगटे खड़े कर त्वचा के पास गर्म हवा को फंसाने की कोशिश करता है.   लेकिन जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो शरीर की ये नेचुरल सुरक्षा प्रणालियां काम करना बंद कर देती हैं. अगर शरीर का अंदरूनी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए, तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है. अब चलिए आपको बताते हैं कि यह स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है.

हाइपोथर्मिया कितना खतरनाक है?

Medical News Today के अनुसार, हाइपोथर्मिया तीन तरह का होता है. पहले नंबर पर आता है हल्का हाइपोथर्मिया, जिसमें शरीर का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है. इस स्थिति में लक्षण धीरे-धीरे दिखते हैं. व्यक्ति को भूख, मतली, उलझन या भ्रम महसूस हो सकता है. त्वचा पीली और रूखी दिखने लगती है.

दूसरे नंबर पर आता है मध्यम हाइपोथर्मिया, जिसमें शरीर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है. इस लेवल पर शरीर सुस्त पड़ने लगता है. दिल की धड़कन और सांसें धीमी हो जाती हैं. ब्रेन का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जिससे अजीब व्यवहार देखने को मिल सकता है, जैसे बिना वजह कपड़े उतारना. इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है गंभीर हाइपोथर्मिया, जिसमें शरीर का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है. यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है. शरीर की एक्टिविटी लगभग बंद होने लगती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट तेजी से गिरते हैं और जान का जोखिम बेहद बढ़ जाता है. इस स्थिति में इंसान बेहोश भी हो सकता है.

ज्यादा ठंड होने पर क्या न करें और क्या करें?

अगर कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, तो शरीर को ठंड से बचाने के लिए शराब का सेवन करने से बचें. गर्म पानी की बोतल का सीधा इस्तेमाल न करें. इसके साथ ही शरीर को एक्टिव रखने के लिए हल्की-फुल्की हरकत करते रहें और गर्म लेयर वाले कपड़े पहनें.

इसे भी पढ़ें- Fainting On Standing: अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 29 Jan 2026 10:49 AM (IST)
