हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFainting On Standing: अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?

Fainting On Standing: अचानक खड़े होते ही आने लगता है चक्कर, यह किस बीमारी का संकेत?

Standing Dizziness Causes: कभी-कभी अचानक आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता है और चक्कर आने लगता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इससे बचाव क्या है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

Diabetes And Orthostatic Hypotension: अचानक कुर्सी से उठते ही चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या गिरने जैसा महसूस होना, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसे हल्के में लेने की गलती न करें. यह एक आम समस्या जरूर है, लेकिन इसके पीछे एक मेडिकल कारण हो सकता है. इस स्थिति को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोश्चर हाइपोटेंशन कहा जाता है. यह तब होता है, जब बैठी या लेटी हालत से अचानक खड़े होने पर शरीर ब्लड प्रेशर को जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाता और दिमाग तक पर्याप्त खून नहीं पहुंच पाता. इसी वजह से चक्कर, धुंधला दिखना या बेहोशी जैसा अहसास होने लगता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक कुमार के अनुसार, जैसे ही हम खड़े होते हैं, ग्रेविटी की वजह से खून पैरों की ओर चला जाता है. आमतौर पर शरीर की ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तुरंत नसों को सिकोड़कर और दिल की धड़कन बढ़ाकर इसकी भरपाई कर लेती है. लेकिन अगर यह प्रतिक्रिया धीमी हो जाए, तो चक्कर आ सकता है. डायटीशियन और वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के अनुसार, खड़े होते समय पैरों में खून जमा हो जाता है, जिससे ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है. पर्याप्त पानी पीना, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना और धीरे-धीरे खड़ा होना इस समस्या को कम कर सकता है.

किस कारण से होता है ऐसा?

डिहाइड्रेशन, खून की कमी, लंबे समय तक बिस्तर पर रहना, कुछ दवाएं और उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्रतिक्रिया क्षमता कम होना भी चक्कर की वजह बन सकते हैं. रिसर्च में यह भी सामने आया है कि खड़े होते ही पहले एक मिनट में ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना डिमेंशिया के खतरे से जुड़ा हो सकता है. जिन लोगों में खड़े होने के 30 सेकंड के भीतर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg या उससे ज्यादा गिरा, उनमें भविष्य में डिमेंशिया का जोखिम ज्यादा पाया गया.

कब डॉक्टर से दिखाना होता है जरूरी?

एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार खड़े होते ही चक्कर महसूस करता है, तो डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए और खड़े होकर ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए. खासकर बुजुर्गों में यह गिरने, हड्डी टूटने और गंभीर चोट का खतरा बढ़ा सकता है. इससे बचाव के लिए धीरे खड़े होना, पर्याप्त पानी पीना, पैरों की एक्सरसाइज करना, घर में फिसलन से बचाव के इंतजाम करना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से दवाओं की समीक्षा कराना जरूरी है. समय रहते ध्यान दिया जाए, तो इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ हम इसपर काबू पा सकते हैं. 

इसे भी पढ़ें: Helmet And Hair Fall: क्या सच में हेलमेट लगाने से जल्दी झड़ जाते हैं बाल, कितनी सही है ये बात?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 28 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Orthostatic Hypotension Postural Hypotension Dizziness When Standing Up
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा-भतीजे की जोड़ी! अजित पवार के निधन से राजनीति पर बड़ा असर
महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा-भतीजे की जोड़ी! अजित पवार के निधन से राजनीति पर बड़ा असर
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
Advertisement

वीडियोज

India–EU FTA: सस्ती Wine से लेकर सस्ता इलाज | India का Global Trade Masterstroke | Paisa Live
Railway में 2.7 लाख करोड़ का record budget | Vande Bharat Sleeper और Kavach System से बड़ा बदलाव |
India–EU FTA Final Stage | Car Import Duty Cut to 40%? Auto Stocks Impact Explained | Paisa Live
Maharashtra Plane Crash: Ajit Pawar के प्लेन क्रैश का पहला वीडियो आया सामने | Baramati Breaking
Maharashtra Plane Crash: बारामती में प्लेन क्रैश, डिप्टी सीएम Ajit Pawar थे सवार | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र से दिल्ली तक शोक, पीएम मोदी-अमित शाह ने लगाया CM फडणवीस को फोन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा-भतीजे की जोड़ी! अजित पवार के निधन से राजनीति पर बड़ा असर
महाराष्ट्र की सियासत में अब नहीं दिखेगी चाचा-भतीजे की जोड़ी! अजित पवार के निधन से राजनीति पर बड़ा असर
विश्व
India-EU FTA: मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को देख जला अमेरिका का खून, ट्रंप के करीबी ने कहा- 'टैरिफ से...'
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
T20 वर्ल्ड कप में न खेलने के मोहसिन नकवी के बयान पर इस खिलाड़ी का पलटवार, कहा- पाकिस्तान डरता है तो न आए
बिजनेस
India-EU FTA: भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? सिंगर ने अब खुद बताई असल वजह, बोलें- 'मुझे जीने के लिए...'
अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग क्यों छोड़ी? असल वजह का अब हुआ खुलासा
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
हेल्थ
Fatty Liver And Cancer: प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
प्रोसेस्ड फूड-फैटी डाइट से सर्वाइवल मोड में जा सकता है लिवर, जानें कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget