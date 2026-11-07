ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थFirecracker Smoke Effects: अस्थमा, आंखों और फेफड़ों को कैसे प्रभावित करता है पटाखों का धुआं, कैसे बचें?

Firecracker Smoke Effects: अस्थमा, आंखों और फेफड़ों को कैसे प्रभावित करता है पटाखों का धुआं, कैसे बचें?

Smoke Safety Tips: पटाखे जलने पर हवा में कई तरह की गैसें, बारीक कण और धातु के छोटे-छोटे कण फैलते हैं. ये कण सांस के साथ शरीर के अंदर पहुंचकर सांस की नली में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Nov 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources

Firecracker Air Pollution And Asthma Attack Risks: त्योहार खुशियों, रोशनी और जश्न का समय होते हैं. लेकिन पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा को खराब कर सकता है और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ सकता है. खासकर अस्थमा, सीओपीडी और सांस से जुड़ी दूसरी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए पटाखों का धुआं परेशानी बढ़ा सकता है. इतना ही नहीं, इसका असर आंखों और गले पर भी महसूस हो सकता है.

पटाखे जलने पर हवा में कई तरह की गैसें, बारीक कण और धातु के छोटे-छोटे कण फैलते हैं. ये कण सांस के साथ शरीर के अंदर पहुंचकर सांस की नली में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं. ज्यादा धुआं होने पर कुछ लोगों को खांसी, घरघराहट, सीने में भारीपन और सांस लेने में परेशानी तक हो सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

हेल्थ
Fever Symptoms: बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
हेल्थ
Early Signs Of Cancer: भारत में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा, किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
भारत में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा, किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
हेल्थ
Air Pollution Lung Care: प्रदूषण के बीच ऐसे रखें अपने फेफड़ों का ख्याल, लापरवाही पड़ सकती है भारी
प्रदूषण के बीच ऐसे रखें अपने फेफड़ों का ख्याल, लापरवाही पड़ सकती है भारी
हेल्थ
ब्रेस्ट कैंसर के बाद की जिंदगी: ‘द ईजीएस्ट एग्जाम’ में रिकवरी, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सहयोग पर चर्चा
ब्रेस्ट कैंसर के बाद की जिंदगी: ‘द ईजीएस्ट एग्जाम’ में रिकवरी, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सहयोग पर चर्चा

पटाखों के धुएं में क्या होता है?

Tejachesthospita की रिपोर्ट के अनुसार,  पटाखे जलने के बाद हवा में कई प्रदूषक मिल जाते हैं. इनमें पीएम2.5 और पीएम10 जैसे बारीक कण शामिल होते हैं. पीएम2.5 के कण इतने छोटे होते हैं कि वे सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं.

इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें भी निकल सकती हैं. कुछ पटाखों से बैरियम और स्ट्रोंटियम जैसे धातु के कण भी हवा में फैल सकते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड भी पटाखों के जलने के दौरान बन सकती है. जब एक ही जगह पर बड़ी संख्या में पटाखे जलाए जाते हैं, तो आसपास की हवा में इन प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है. ऐसे में कुछ देर तक भी ज्यादा धुआं सांस के साथ अंदर जाने पर परेशानी हो सकती है.


Firecracker Smoke Effects: अस्थमा, आंखों और फेफड़ों को कैसे प्रभावित करता है पटाखों का धुआं, कैसे बचें?

फेफड़ों पर कैसे असर करता है धुआं?

जब पटाखों का धुआं सांस के साथ अंदर जाता है तो उसमें मौजूद बारीक कण और गैसें सांस की नली में पहुंचती हैं. इससे सांस की नली में जलन और सूजन हो सकती है. शरीर ज्यादा म्यूकस भी बनाने लग सकता है, जिससे सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है. पटाखों के धुएं के संपर्क में आने के बाद लगातार खांसी, घरघराहट, गले में जलन, सीने में भारीपन और सांस फूलने जैसी परेशानी हो सकती है. जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी है, उनमें ये लक्षण ज्यादा बढ़ सकते हैं.

अस्थमा वालों के लिए क्यों ज्यादा परेशानी?

अस्थमा में सांस की नलियां पहले से ही संवेदनशील होती हैं. इसलिए धुआं और प्रदूषण उनके लिए जल्दी परेशानी पैदा कर सकते हैं. पटाखों से निकलने वाले बारीक कण और गैसें सांस की नलियों में सूजन बढ़ा सकती हैं और उन्हें संकरा कर सकती हैं. इसके कारण अचानक खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. कुछ लोगों में पटाखों के धुएं के कारण अस्थमा अटैक भी ट्रिगर हो सकता है. जिन लोगों का अस्थमा ठीक से कंट्रोल में नहीं रहता, उन्हें ऐसे समय में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.


Firecracker Smoke Effects: अस्थमा, आंखों और फेफड़ों को कैसे प्रभावित करता है पटाखों का धुआं, कैसे बचें?

सीओपीडी मरीजों को भी रहना चाहिए सावधान

सीओपीडी से जूझ रहे लोगों के लिए भी पटाखों का धुआं परेशानी बढ़ा सकता है. इन लोगों के फेफड़ों में पहले से ही सांस के रास्ते में रुकावट होती है, इसलिए प्रदूषित हवा का असर ज्यादा महसूस हो सकता है. धुएं के संपर्क में आने से खांसी बढ़ सकती है, ज्यादा म्यूकस बन सकता है, घरघराहट हो सकती है और सांस फूलने की समस्या बढ़ सकती है. कुछ मरीजों में प्रदूषण के कारण समस्या इतनी बढ़ सकती है कि उन्हें अस्पताल तक जाने की जरूरत पड़ सकती है.

आंखों में भी हो सकती है जलन

पटाखों का धुआं सिर्फ फेफड़ों को ही प्रभावित नहीं करता. धुएं में मौजूद कण और गैसें आंखों के संपर्क में आने पर जलन पैदा कर सकती हैं. आंखों में पानी आना, लाल होना या चुभन महसूस होना जैसी परेशानी हो सकती है. इसलिए जिस जगह बहुत ज्यादा पटाखे जलाए जा रहे हों, वहां लंबे समय तक खड़े रहने से बचना बेहतर है. बच्चों और संवेदनशील लोगों को खास तौर पर धुएं से दूर रखना चाहिए.

इसे भी पढ़ें : Science Behind Hiccups: क्या किसी के याद करने से आती है हिचकी, क्या है इसके पीछे का साइंस? 

पटाखों के धुएं से कैसे बचें?

सबसे आसान तरीका है कि जब आसपास बहुत ज्यादा धुआं हो तो बाहर निकलने से बचें. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी वाले लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए. घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने से बाहर का प्रदूषित धुआं अंदर आने से कम किया जा सकता है. अगर घर में एयर प्यूरिफायर है तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. यह हवा में मौजूद बारीक कणों को कम करने में मदद करता है, हालांकि यह हर तरह की हानिकारक गैस को नहीं हटाता. पटाखों के धुएं के दौरान बाहर जाकर दौड़ना, वॉक करना या एक्सरसाइज करना भी टालना बेहतर है. एक्सरसाइज करते समय हम ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, जिससे प्रदूषित हवा ज्यादा मात्रा में अंदर जा सकती है. इसलिए हवा साफ होने के बाद ही आउटडोर एक्सरसाइज करें.

इसे भी पढ़ें : ब्रेस्ट कैंसर केयर: ABP News के कार्यक्रम में आधुनिक इलाज, खर्च और कैंसर के बाद की जिंदगी पर हुई चर्चा 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Health News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Fever Symptoms: बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
बुखार में बढ़ जाता है शरीर का तापमान, फिर हमें क्यों लगती है ठंड; यहां समझिए
हेल्थ
Early Signs Of Cancer: भारत में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा, किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
भारत में सबसे कॉमन कैंसर कौन-सा, किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
हेल्थ
Air Pollution Lung Care: प्रदूषण के बीच ऐसे रखें अपने फेफड़ों का ख्याल, लापरवाही पड़ सकती है भारी
प्रदूषण के बीच ऐसे रखें अपने फेफड़ों का ख्याल, लापरवाही पड़ सकती है भारी
हेल्थ
ब्रेस्ट कैंसर के बाद की जिंदगी: ‘द ईजीएस्ट एग्जाम’ में रिकवरी, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सहयोग पर चर्चा
ब्रेस्ट कैंसर के बाद की जिंदगी: ‘द ईजीएस्ट एग्जाम’ में रिकवरी, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सहयोग पर चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले को मिलेंगे 20 मिलियन डॉलर, ट्रंप का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ाया DA
योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, इतना बढ़ाया DA
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
अमिताभ बच्चन की बिगड़ी तबीयत, एक हफ्ते के लिए रुकी KBC की शूटिंग
क्रिकेट
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
विराट के बाद रोहित शर्मा ने उतारी जॉन सीना की नकल, ग्लेन फिलिप्स को चिढ़ाया
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
लाइफस्टाइल
Diwali Rangoli Designs: इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
इस दीवाली घर पर बनाएं खास रंगोली, देखें डिजाइन
कार
How To Get FASTag Refund: FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
FASTag से कट गए गलत पैसे? घर बैठे ऐसे करें शिकायत और पाएं पूरा रिफंड
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget