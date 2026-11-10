How To Treat Burning Eyes From Firecracker Smoke: दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद अगर आंखों में जलन, लालिमा, पानी आना या गले में खराश महसूस हो रही है, तो इसकी एक वजह पटाखों का धुआं और आसपास बढ़ा हुआ प्रदूषण हो सकता है. दिवाली के दौरान लोग लंबे समय तक बाहर रहते हैं, पटाखे जलाते हैं और परिवार-दोस्तों के साथ समय बिताते हैं. इस दौरान धुआं, धूल और हवा में मौजूद बारीक कण आंखों और गले को परेशान कर सकते हैं.

आंखों में होने वाली जलन हर बार गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए. खासकर अगर जलन के साथ तेज दर्द, धुंधला दिखाई देना या रोशनी से परेशानी जैसी दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है.

दिवाली के बाद आंखों में जलन क्यों होती है?

Maxhealthcare के एक्सपर्ट के अनुसार, पटाखों से निकलने वाला धुआं, बारीक कण और केमिकल आंखों की बाहरी सतह को परेशान कर सकते हैं. इससे आंखें लाल हो सकती हैं, उनमें जलन या खुजली हो सकती है और पानी भी आ सकता है. पटाखों के आसपास ज्यादा देर रहने या कम हवा वाली जगह पर धुआं जमा होने से यह परेशानी ज्यादा महसूस हो सकती है. दिवाली के दौरान हवा में प्रदूषण बढ़ने पर आंखों की परेशानी और बढ़ सकती है. हवा में मौजूद बारीक कण आंखों की सतह को प्रभावित करते हैं. जिन लोगों को पहले से आंखों में सूखेपन या एलर्जी की समस्या रहती है, उन्हें यह परेशानी ज्यादा महसूस हो सकती है.





इसके अलावा धूल, राख और हवा में उड़ने वाले दूसरे कण भी आंखों में जा सकते हैं. इससे ऐसा लग सकता है जैसे आंख में कुछ फंस गया हो. ऐसी स्थिति में आंखों को रगड़ने से परेशानी और बढ़ सकती है.

गले में खराश और आंखों में जलन के साथ ये लक्षण भी हो सकते हैं

धुएं और प्रदूषण के संपर्क में आने के बाद हर व्यक्ति में लक्षण एक जैसे नहीं होते. किसी को हल्की जलन होती है, तो किसी को ज्यादा परेशानी हो सकती है. आंखों में लालिमा, जलन, खुजली, ज्यादा पानी आना, सूखापन और आंखों में कुछ चुभने जैसा महसूस होना इसके आम लक्षण हो सकते हैं. तेज रोशनी देखने में परेशानी भी हो सकती है. वहीं धुआं और हवा में मौजूद प्रदूषक गले में भी खराश और असहजता पैदा कर सकते हैं.

आंखों की जलन से राहत के लिए क्या करें?

सबसे पहले खुद को धुएं और प्रदूषण से दूर करें. अगर बाहर धुआं ज्यादा है, तो साफ हवा वाली जगह पर जाएं. लगातार धुएं के संपर्क में रहने से आंखों की जलन बनी रह सकती है. अगर आंख में धूल या कोई बाहरी कण चला गया है, तो उसे साफ पानी या स्टेराइल सलाइन से धीरे-धीरे धो सकते हैं. आंखों को रगड़ने से बचें. उंगली, टिश्यू या कॉटन बड से आंख के अंदर फंसे कण को निकालने की कोशिश न करें.





आंखों पर बंद पलकों के ऊपर साफ और ठंडी पट्टी रखने से भी हल्की जलन, खुजली और परेशानी में कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, अगर आंख में चोट लगी है या कोई गंभीर समस्या है, तो केवल ठंडी पट्टी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.

आंखों में सूखापन महसूस हो रहा हो तो आर्टिफिशियल टियर्स मदद कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर प्रिजर्वेटिव-फ्री आर्टिफिशियल टियर्स एक विकल्प हो सकते हैं. लेकिन एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड या आंखों की लालिमा कम करने वाली ड्रॉप्स डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए. अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं और आंखों में जलन हो रही है, तो उन्हें तुरंत निकाल दें. आंखें ठीक होने तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचें. जलन, दर्द, लालिमा या धुंधला दिखाई देने की समस्या बनी रहे तो आंखों के डॉक्टर से संपर्क करें.

दिवाली के बाद आंखों को कैसे बचाएं?

दिवाली के बाद भी अगर हवा में धुआं या प्रदूषण बना हुआ है, तो बाहर ज्यादा समय बिताने से बचें. जब बाहर की हवा ज्यादा खराब हो, तो खिड़कियां बंद रखना मददगार हो सकता है. पटाखों के आसपास खड़े होने से बचें और जलते हुए पटाखे के बहुत करीब न जाएं. पटाखे चलाने या उनके आसपास रहने के बाद आंखों को गंदे हाथों से न छुएं. पटाखों को छूने के बाद हाथ अच्छी तरह साफ करें.

जिन लोगों को आंखों में सूखेपन की समस्या रहती है, वे आंखों के डॉक्टर की सलाह से आर्टिफिशियल टियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. बच्चों का भी खास ध्यान रखें और उन्हें पटाखों से सुरक्षित दूरी पर रखें.

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कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

अगर आंखों की लालिमा, खुजली या पानी आना धुएं से दूर होने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है या लगातार बढ़ रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लें. आंख में तेज दर्द, बहुत ज्यादा जलन, आंख खोलने में परेशानी, धुंधला या कम दिखाई देना और रोशनी से ज्यादा परेशानी जैसे लक्षणों को सामान्य जलन समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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