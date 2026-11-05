ABP News ने अपने खास कार्यक्रम 'द ईजीएस्ट एग्जाम' का एक स्पेशल एपिसोड प्रसारित किया. इसमें ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में हुई तरक्की, इलाज का खर्च और कैंसर से ठीक होने के बाद की जिंदगी जैसे मसलों पर चर्चा की गई. इस चर्चा में कैंसर के चार एक्सपर्ट्स शामिल हुए. उन्होंने बीमारी की पहचान, सही मेडिकल जानकारी तक पहुंच और इलाज के बाद ठीक होने से जुड़ी आम चिंताओं पर अपनी राय रखी.

Zydus की ओर से पेश इस पहल का मकसद लोगों में जागरूकता बढ़ाना और मरीजों के साथ-साथ उनके परिवारों को कैंसर की बीमारी से जुड़ी मेडिकल और व्यावहारिक बातों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना था. इसमें मरीजों के सामने आने वाली भावनात्मक चुनौतियों और इलाज के दौरान सही जानकारी के आधार पर फैसले लेने के महत्व पर भी चर्चा हुई.

ब्रेस्ट कैंसर के आधुनिक इलाज में मरीज की जरूरतों पर ध्यान

इस चर्चा में बताया गया कि मेडिकल साइंस में हुई तरक्की के कारण ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए इलाज के कई ऑप्शंस बढ़े हैं. अब मरीज की जरूरतों और उसकी कंडीशन के अनुसार इलाज पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.

कैंसर का पता चलने के बाद मरीज और उसके परिवार के मन में ठीक होने, भविष्य में स्वास्थ्य की स्थिति और इलाज के उपलब्ध ऑप्शंस को लेकर कई सवाल उठते हैं. इन सवालों के कारण मरीज और परिवार मानसिक तनाव से भी गुजर सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर और मरीज के बीच साफ बातचीत होनी जरूरी है, ताकि मरीज अपनी कंडीशन को समझ सकें और सही फैसले ले सकें.

एक्सपर्ट्स ने बताया कि मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट मरीजों की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने में किस तरह मदद कर रहा है. साथ ही, मरीजों को सही मेडिकल सलाह मिलने की अहमियत पर भी जोर दिया.

ऑनलाइन जानकारी और इलाज का खर्च बड़ी चुनौतियां

इंटरनेट पर हेल्थ से जुड़ी जानकारियां लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में मरीजों के लिए सही मेडिकल सलाह और भ्रामक या अधूरी जानकारी के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है. चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि कैंसर के इलाज से जुड़े फैसले लेने के लिए केवल इंटरनेट पर मौजूद जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. इसकी जगह योग्य डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट्स से सलाह लेनी चाहिए.

इलाज का खर्च भी चिंता का विषय है. बीमारी की पहचान, मेडिकल प्रक्रियाओं और इलाज के बाद नियमित जांच पर होने वाला खर्च परिवारों पर आर्थिक बोझ डाल सकता है.

इलाज के उपलब्ध ऑप्शंस को समझना और डॉक्टरों से खर्च के बारे में खुलकर बात करना मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर योजना बनाने में मदद कर सकता है.

इन चुनौतियों पर बात करना जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से जूझ रहे परिवारों को बीमारी से जुड़ी मुश्किलों को समझने में मदद करने का जरूरी हिस्सा है.

कैंसर के बाद की जिंदगी और ठीक होने की प्रक्रिया पर भी चर्चा

इस एपिसोड में कैंसर से ठीक होने के बाद की जिंदगी यानी सर्वाइवरशिप पर भी ध्यान दिया गया. चर्चा में बताया गया कि इलाज पूरा होने के बाद भी मरीजों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

इलाज के बाद सामान्य जिंदगी में लौटने के लिए नियमित मेडिकल जांच, मानसिक बदलावों को स्वीकार करना और परिवार के सदस्यों के साथ-साथ देखभाल करने वालों का सहयोग जरूरी होता है.

लंबे समय तक अच्छी सेहत बनाए रखना भी अहम है. नियमित फॉलोअप और इमोशनल सपोर्ट से मरीजों को इलाज के बाद की जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है.

चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि कैंसर से रिकवरी सिर्फ अस्पताल जाने या मेडिकल प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है.

चार कैंसर एक्सपर्ट्स ने रखी अपनी राय

इस विशेष एपिसोड में चार कैंसर एक्सपर्ट्स डॉ. देवव्रत आर्य, डॉ. अजय गोगिया, डॉ. चंद्रगौड़ा डोडागौदर और डॉ. रजत बजाज शामिल हुए. इन एक्सपर्ट्स ने मरीज की जरूरत के हिसाब से इलाज, सही स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंच, इलाज का आर्थिक बोझ और कैंसर के बाद की जिंदगी जैसे मुद्दों पर चर्चा की.

'द ईजीएस्ट एग्जाम' के जरिए इन विषयों को आम लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाने की कोशिश की गई, ताकि मरीज और उनके परिवार कैंसर के इलाज के दौरान मिलने वाली मदद और उपलब्ध ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझ सकें.

यह कार्यक्रम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी से जुड़े मेडिकल, भावनात्मक और आर्थिक पहलुओं पर खुलकर बातचीत को बढ़ावा देने की व्यापक पहल का हिस्सा था.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है. यह किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय सलाह, बीमारी के निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या प्रश्न के लिए हमेशा अपने डॉक्टर या किसी योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लें.

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