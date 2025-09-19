हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थStatins And Cholesterol Control: स्टेटिन दवा का असर कैसे देखते हैं डॉक्टर? Absolute Risk Reduction को आसान भाषा में समझें

Statins And Cholesterol Control: स्टेटिन दवा का असर कैसे देखते हैं डॉक्टर? Absolute Risk Reduction को आसान भाषा में समझें

Statins Relative Risk Reduction: स्टेटिन दवा हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए दी जाती है. लेकिन इसका फायदा हर व्यक्ति में अलग-अलग होता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 19 Sep 2025 10:53 PM (IST)

Statins Absolute Risk Reduction: अक्सर जब किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल "बॉर्डरलाइन" पर आता है, तो डॉक्टर स्टेटिन दवा लेने की सलाह देते हैं. लेकिन बहुत से लोग जब गहराई से देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि स्टेटिन से हार्ट अटैक या मौत का खतरा 50 प्रतिशत तक घट सकता है, जबकि हकीकत में यह आंकड़ा काफी अलग है. आइए समझते हैं.

Absolute Risk और Relative Risk क्या है?

Relative Risk Reduction (RRR) मतलब दवा लेने से रिश्ते में कितना खतरा घटा.

Absolute Risk Reduction (ARR) मतलब आपके असली खतरे (Risk) में कितनी कमी आई.

यानी स्टेटिन का असर किसी एक जैसे प्रतिशत पर सबके लिए समान नहीं होता. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शुरुआती बीमारी का खतरा कितना बड़ा है.

किन बातों पर तय होता है हार्ट डिजीज का खतरा?

डॉक्टर आपके रिस्क को कई फैक्टर्स से गिनते हैं-

  • उम्र
  • लिंग
  • ब्लड प्रेशर
  • कोलेस्ट्रॉल स्तर (कुल और HDL)
  • धूम्रपान की आदत
  • परिवार का इतिहास

अन्य बीमारियां

यदि किसी को पहले से ही हार्ट डिजीज है, तो स्टेटिन का फायदा बहुत ज्यादा होता है और गणना की जरूरत भी कम पड़ती है. लेकिन जिन लोगों को अभी हार्ट डिजीज नहीं है, उनके लिए डॉक्टर हर रिस्क को जोड़कर गणना करते हैं.

उदाहरण से समझिए

 पहला केस

75 साल का पुरुष, कोलेस्ट्रॉल 220 mg/dL, HDL 45 mg/dL और ब्लड प्रेशर 140/80 mmHg.
कैलकुलेटर के हिसाब से अगले 10 साल में हार्ट डिजीज का खतरा = 19.4 प्रतिशत.

अगर वह स्टेटिन लेता है, तो रिस्क लगभग 20 प्रतिशत घट जाएगा. यानी अब खतरा होगा = 15.5 प्रतिशत
इसका मतलब Absolute Risk Reduction = 3.9 प्रतिशत.

 दूसरा केस

50 साल की महिला, बाकी सभी आंकड़े वही.
कैलकुलेटर दिखाता है कि अगले 10 साल में रिस्क = 3.6 प्रतिशत

स्टेटिन लेने से यह 20 प्रतिशत कम होगा, यानी नया रिस्क = 2.88 प्रतिशत
Absolute Risk Reduction = सिर्फ 0.72 प्रतिशत

Number Needed to Treat (NNT) क्या है?

डॉक्टर और वैज्ञानिक एक और पैमाना इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं NNT (Number Needed to Treat).
इसका मतलब है कि कितने मरीजों को दवा दी जाए, ताकि 10 साल में एक घटना (हार्ट अटैक या मौत) रोकी जा सके.

ऊपर दिए गए पहले केस में, लगभग 26 पुरुषों को 10 साल स्टेटिन देना होगा ताकि एक हार्ट अटैक रोका जा सके.

दूसरे केस में लगभग 139 महिलाओं को दवा देनी होगी ताकि एक केस रोका जा सके.

क्या स्टेटिन लेना फायदेमंद है?

यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका असली रिस्क कितना है.

अगर आपका रिस्क ज्यादा है, तो Absolute Risk Reduction भी ज्यादा होगा और फायदा बड़ा लगेगा.

अगर रिस्क कम है, तो दवा का असर भी छोटा लगेगा

स्टेटिन दवा की कीमत (5–10 डॉलर प्रति माह) बहुत ज्यादा नहीं है और गंभीर साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. लेकिन फिर भी, दवा लेना या न लेना पूरी तरह से व्यक्ति की सोच और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है. स्टेटिन दवा हार्ट डिजीज का रिस्क घटाने में मदद करती है, लेकिन उसका असली असर व्यक्ति-व्यक्ति पर अलग होता है. यही कारण है कि डॉक्टर Absolute Risk और Relative Risk की गणना करके तय करते हैं कि किसे दवा की जरूरत है और किसे नहीं.

Kerala Brain Eating Amoeba: 60 साल में दुनिया में 488 मौतें... भारत में सिर्फ 9 महीने में ही 19 लोग निगल गई ये खतरनाक बीमारी!

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 19 Sep 2025 06:26 PM (IST)
Embed widget