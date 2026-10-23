Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थGenetic Cholesterol Risk: जीन में है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा? अच्छी डाइट से कम हो सकता है असर

Genetic Cholesterol Risk: जीन में है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा? अच्छी डाइट से कम हो सकता है असर

Healthy Eating: परिवार में हाई कोलेस्ट्रॉल या दूसरी मेटाबॉलिक बीमारियों का इतिहास रहा है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आगे चलकर आपको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी

Written By : सोनम |  Updated at : 23 Oct 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

How Healthy Diet Modifies Genetic Risk Of Dyslipidemia: अगर परिवार में हाई कोलेस्ट्रॉल या दूसरी मेटाबॉलिक बीमारियों का इतिहास रहा है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आगे चलकर आपको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या होगी. भारतीय वयस्कों पर हुई एक नई स्टडी में सामने आया है कि कुछ खास जेनेटिक वैरिएंट्स वाले लोगों में खराब डाइट लेने पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज्यादा हो सकता है. वहीं, अगर डाइट अच्छी और संतुलित हो, तो इन जेनेटिक जोखिमों के असर को कम किया जा सकता है.

यह स्टडी चेन्नई के मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (MDRF) और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के शोधकर्ताओं ने की है. रिसर्च इसी महीने प्रकाशित हुई है. स्टडी ऐसे समय में सामने आई है, जब भारत में डायबिटीज, डिस्लिपिडेमिया यानी खून में फैट का स्तर बढ़ना और हार्ट संबंधी बीमारियों का बोझ लगातार बढ़ रहा है. लोगों की डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, फैट, चीनी और नमक की मात्रा बढ़ रही है, जबकि फल, सब्जियों और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी कम हो रही है.

करीब 9 में से 8 भारतीयों में डिस्लिपिडेमिया

कुछ महीने पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (MDRF) की इंडियाब सीरीज के तहत हुई एक बड़ी राष्ट्रीय स्टडी में सामने आया था कि करीब 87.3 फीसदी भारतीय वयस्कों में डिस्लिपिडेमिया है. यह स्थिति हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक व स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकती है.


Genetic Cholesterol Risk: जीन में है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा? अच्छी डाइट से कम हो सकता है असर

वहीं, देश में करीब 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं, जबकि करीब 13.6 करोड़ लोग प्रीडायबिटीज और 35.6 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन (MDRF) की पिछले साल आई एक स्टडी के मुताबिक, सामान्य भारतीय डाइट से मिलने वाली रोजाना कैलोरी का 62.3 फीसदी हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आता है. इसमें बड़ी मात्रा साधारण या कम क्वालिटी वाले कार्बोहाइड्रेट की होती है.

कैसे किया गया रिसर्च?

नई स्टडी में शोधकर्ताओं ने 25 से 80 साल की उम्र के 1,020 लोगों को शामिल किया. इनमें 452 पुरुष और 568 महिलाएं थीं. ये सभी चेन्नई अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजी स्टडी से जुड़े प्रतिभागी थे. शोधकर्ताओं ने टीसीएफ7एल2 और एफटीओ नाम के दो जीन में मौजूद तीन जेनेटिक वैरिएंट्स पर ध्यान दिया. इन दोनों जीन का संबंध पहले भी डायबिटीज और मेटाबॉलिक समस्याओं से सामने आ चुका है.


Genetic Cholesterol Risk: जीन में है हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा? अच्छी डाइट से कम हो सकता है असर

इसके साथ ही लोगों की डाइट की गुणवत्ता भी जांची गई. इसके लिए इंडियन डाइट क्वालिटी स्कोर का इस्तेमाल किया गया. इसमें आठ तरह के खाद्य समूहों को देखा गया, जिनमें दालें और फलियां, फल और सब्जियां, दूध से बने उत्पाद, सफेद चावल, खाने वाले तेल और फैट, एडेड शुगर, एडेड नमक और चिकन व अंडे शामिल थे.

खराब डाइट में ज्यादा दिखा जेनेटिक असर

रिसर्च में सबसे अहम बात यह सामने आई कि जिन लोगों की डाइट खराब थी, उनमें ज्यादा जेनेटिक जोखिम वाले लोगों का टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, कम जेनेटिक जोखिम वाले लोगों की तुलना में ज्यादा था. लेकिन जिन लोगों की डाइट मध्यम या अच्छी गुणवत्ता वाली थी, उनमें यह अंतर खत्म हो गया. यानी जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल का जेनेटिक जोखिम मौजूद था, उनमें भी बेहतर डाइट लेने पर इसका असर उतना दिखाई नहीं दिया.

शोधकर्ताओं के मुताबिक, डाइट और जीन के बीच यह संबंध टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के मामले में स्टेटिस्टिक्स रूप से महत्वपूर्ण था. ज्यादा जेनेटिक जोखिम का संबंध फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और एचबीए1सी के ज्यादा स्तर से भी देखा गया.

इसे भी पढ़ें : Cancer Medicines Price Cut: 137 कैंसर दवाएं 70% तक सस्ती, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर?

डाइट से कितना बदल सकता है असर?

मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के चेयरपर्सन और स्टडी के को-राइटर डॉ. वी. मोहन ने कहा कि हमारे जीन हमारी मेटाबॉलिक सेहत का पूरा भविष्य तय नहीं करते. यानी किसी व्यक्ति में जेनेटिक जोखिम होने का मतलब यह नहीं है कि उसके कोलेस्ट्रॉल का स्तर हमेशा खराब ही रहेगा. यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के सीनियर वैज्ञानिक के. एस. विमलेश्वरन ने कहा कि लोग अपने जीन को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी खाने की आदतों में बदलाव जरूर कर सकते हैं. उन्होंने डाइट में फल, सब्जियां और दालों को शामिल करने और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, एडेड शुगर, नमक और अनहेल्दी फैट का सेवन सीमित रखने की सलाह दी.

इसे भी पढ़ें :रात को बार-बार लग रहा पेशाब? हो सकती है ये गंभीर समस्या

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
High Cholesterol Genetic Cholesterol Risk High Cholesterol Risk
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Sleep Tips: क्या रातभर करवटें बदलते रहते हैं? डॉक्टर से जानें गहरी नींद का राज
क्या रातभर करवटें बदलते रहते हैं? डॉक्टर से जानें गहरी नींद का राज
हेल्थ
ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नई थेरेपी बनाएंगी भारत बायोटेक की कंपनी और वेजेन बायो
ब्लड कैंसर के इलाज के लिए नई थेरेपी बनाएंगी भारत बायोटेक की कंपनी और वेजेन बायो
हेल्थ
Toilet Paper Health Risks: टॉयलेट पेपर का यूज पड़ सकता है भारी, हो सकती है ये बीमारियां
टॉयलेट पेपर का यूज पड़ सकता है भारी, हो सकती है ये बीमारियां
हेल्थ
फ्रांस में पहली बार इंसान में मिला शमोंडा वायरस, मरीज की मौत के बाद जांच शुरू
फ्रांस में पहली बार इंसान में मिला शमोंडा वायरस, मरीज की मौत के बाद जांच शुरू
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:😱Saumya ने कर दिया दिल का हाल बयां! Proposal सुन खिसक गई Jeet की पैरों तले जमीन #sbs
Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा
‘टेंट गाड़ कर बैठ गए’, अगस्त में भारत-चीन सैनिकों के बीच क्या-क्या हुआ? ITBP डीजी का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
UP MLC चुनाव 2026 का लेटेस्ट आंकड़ा, सबसे ज्यादा कहां हुई वोटिंग?
इंडिया
LIVE: सौरव दास और रांका SEM के सामने हुए पेश, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
LIVE: सौरव दास और रांका SEM के सामने हुए पेश, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
विश्व
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
इंडिया
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget