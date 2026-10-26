Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थयोग करते समय शरीर पर न डालें जोर, आयुष मंत्रालय ने दी चेतावनी

योग करते समय शरीर पर न डालें जोर, आयुष मंत्रालय ने दी चेतावनी

योग करते समय शरीर की क्षमता का ध्यान रखना जरूरी है. आयुष मंत्रालय ने तेज दर्द होने पर अभ्यास रोकने और झटके से आसन करने से बचने की सलाह दी है. पढ़ें पूरी खबर...

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 26 Oct 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

योग प्राणायाम शरीर और मन को स्वस्थ रखने का अच्छा तरीका माना जाता है. नियमित योग करने से शरीर लचीला रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मन को शांति भी मिलती है. हालांकि, योग का फायदा तभी मिलता है, जब इसे सही तरीके से और अपनी क्षमता के अनुसार किया जाए. कई लोग जल्दी लचीला बनने या मुश्किल आसन करने के चक्कर में शरीर पर जरूरत से ज्यादा जोर डालने लगते हैं. इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसी को लेकर आयुष मंत्रालय ने सावधानी बरतने की सलाह दी है.

 शरीर पर न डालें ज्यादा दबाव

आयुष मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि योग करते समय अपने शरीर की क्षमता को समझना जरूरी है. आसन करते समय जल्दबाजी न करें और शरीर को झटके देकर खींचने से बचें. हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है. कुछ लोग आसानी से आगे झुक सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को ऐसा करने में समय लगता है. इसलिए दूसरों को देखकर मुश्किल आसन करने की कोशिश न करें. अगर किसी आसन को करते समय शरीर पर ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है, तो अपनी सुविधा के अनुसार ही अभ्यास करें. धीरे-धीरे नियमित योग करने से शरीर की क्षमता बेहतर होती है.

यह भी पढ़ें : केंद्र का बड़ा फैसला, अस्पतालों में सिंगल-यूज मेडिकल डिवाइस पर सख्त बैन

तेज दर्द होने पर तुरंत रोक दें योग

योग करते समय हल्का खिंचाव महसूस होना और तेज दर्द होना अलग-अलग बातें हैं. अगर किसी आसन को करते समय पीठ, घुटने, कंधे या शरीर के किसी दूसरे हिस्से में तेज दर्द होता है, तो तुरंत अभ्यास रोक देना चाहिए. दर्द को नजरअंदाज करके आसन पूरा करने की कोशिश करने से मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लग सकती है. खासकर शुरुआत करने वाले लोगों को अपनी क्षमता से ज्यादा कठिन आसन नहीं करने चाहिए. जरूरत पड़ने पर योग प्रशिक्षक की मदद लें और किसी पुरानी चोट या स्वास्थ्य समस्या के मामले में डॉक्टर की सलाह के अनुसार अभ्यास करें.

योग के समय सांस और शरीर पर रखें ध्यान

आयुष मंत्रालय ने योग करते समय पूरी जागरूकता के साथ अभ्यास करने पर भी जोर दिया है. इसका मतलब है कि आसन करते समय अपनी सांस, शरीर की स्थिति और होने वाली परेशानी पर ध्यान दें. हर आसन को आराम से करें और एक आसन से दूसरे आसन में जाने की जल्दबाजी न करें. अगर सांस लेने में परेशानी हो या शरीर में असहजता महसूस हो तो रुककर आराम करें. योग में जरूरी नहीं है कि हर आसन को बिल्कुल सही तरीके से या दूसरों की तरह किया जाए. अपनी क्षमता के अनुसार नियमित अभ्यास करना ज्यादा जरूरी है. शरीर के संकेतों को समझकर योग करने से चोट का खतरा कम करने में मदद मिलती है

यह भी पढ़ें : साइलेंट फोन पर भी बार-बार चेक करते हैं नोटिफिकेशन, कितनी खतरनाक यह आदत?

 

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Health News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
नींद खुलते ही तकिए पर दिखते हैं लार के निशान, हो सकती है यह बीमारी
नींद खुलते ही तकिए पर दिखते हैं लार के निशान, हो सकती है यह बीमारी
हेल्थ
किस मछली को खाने से घटता है हार्ट अटैक का खतरा? जान लें काम की बात
किस मछली को खाने से घटता है हार्ट अटैक का खतरा? जान लें काम की बात
हेल्थ
साइलेंट फोन पर भी बार-बार चेक करते हैं नोटिफिकेशन, कितनी खतरनाक यह आदत?
साइलेंट फोन पर भी बार-बार चेक करते हैं नोटिफिकेशन, कितनी खतरनाक यह आदत?
हेल्थ
केंद्र का बड़ा फैसला, अस्पतालों में सिंगल-यूज मेडिकल डिवाइस पर सख्त बैन
केंद्र का बड़ा फैसला, अस्पतालों में सिंगल-यूज मेडिकल डिवाइस पर सख्त बैन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
महाराष्ट्र
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
इंडिया
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
Home Tips
Gas Stove Warning Signs: खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
खराब होने वाला है गैस चूल्हा? लौ में दिखने वाले ये बदलाव न करें नजरअंदाज
इंडिया
ऑस्ट्रेलिया के Visa नियम बदले, भारतीयों को देने होंगे फिंगरप्रिंट, जानें नया क्या?
ऑस्ट्रेलिया के Visa नियम बदले, भारतीयों को देने होंगे फिंगरप्रिंट, जानें नया क्या?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget