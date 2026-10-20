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रात को बार-बार लग रहा पेशाब? हो सकती है ये गंभीर समस्या

क्या आप भी रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या से परेशान हैं तो, इसे नजरअंदाज न करें. डायबिटीज से लेकर यूरिन इन्फेक्शन तक, जानें इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 20 Oct 2026 09:37 PM (IST)
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क्या आपको रात में बार-बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है? अगर ऐसा कभी-कभी होता है, तो इसकी वजह सोने से पहले ज्यादा पानी पीना या चाय-कॉफी का सेवन होता है. लेकिन अगर हर रात कई बार नींद टूटती है और आपको बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है. रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या को मेडिकल भाषा में नॉक्टूरिया कहा जाता है. इसके पीछे डायबिटीज, यूरिन इन्फेक्शन या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं. ऐसे में इसके कारण को समझना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

रात में बार-बार पेशाब आने के क्या कारण हैं?

रात में बार-बार पेशाब आने की कई वजह होती हैं. सोने से पहले ज्यादा पानी पीना, चाय-कॉफी या शराब का सेवन करने से पेशाब की  बढ़ती है. कुछ दवाओं के कारण भी पेशाब ज्यादा आता है. अगर बार-बार पेशाब आने के साथ बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो यह डायबिटीज का संकेत होता है. वहीं, पेशाब करते समय जलन, दर्द या बार-बार पेशाब करने की इच्छा होना यूरिन इन्फेक्शन की ओर इशारा करता है. कुछ लोगों में उम्र बढ़ने के साथ मूत्राशय से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने के कारण भी रात में बार-बार पेशाब आता है. 

यह भी पढ़ें :  पानी पीते ही बार-बार आती है पेशाब? डॉक्टर की सलाह पर कराएं ये टेस्ट

 इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

अगर रात में बार-बार पेशाब आने के कारण आपकी नींद लगातार टूट रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है. खासकर तब, जब यह परेशानी कई दिनों तक बनी रहे या धीरे-धीरे बढ़ने लगे. पेशाब में जलन, दर्द, खून आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, अचानक वजन कम होना या पेशाब की मात्रा में बदलाव जैसे लक्षणों पर ध्यान दें. अगर बुखार के साथ कमर या पीठ के एक तरफ दर्द हो, तो जल्द चिकित्सा सलाह लें. पेशाब बिल्कुल न कर पाना या तेज दर्द होना ऐसी स्थिति है, जिसमें तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है.
डॉक्टर जरूरत के अनुसार पेशाब की जांच, ब्लड शुगर टेस्ट या दूसरी जांच कराने की सलाह देते हैं. सही कारण पता चलने के बाद ही उचित इलाज किया जा सकता है.

रात में बार-बार पेशाब आने से कैसे बचें?

इस समस्या को कम करने के लिए सोने से ठीक पहले बहुत ज्यादा पानी पीने से बचें. दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. पानी की मात्रा को बहुत ज्यादा कम न करें, क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है.
शाम के समय चाय, कॉफी और कैफीन वाले दूसरे पेय कम करने की कोशिश करें. सोने से पहले एक बार पेशाब कर लें और ध्यान दें कि रात में कितनी बार उठना पड़ता है. अगर आप कोई दवा लेते हैं, तो उसके समय में बदलाव करने से पहले डॉक्टर से बात करें. अगर इन आदतों में बदलाव करने के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो इसे केवल उम्र या ज्यादा पानी पीने का असर मानकर नजरअंदाज न करें. समय पर जांच कराने से इसके पीछे की वजह पता लगाने और सही इलाज शुरू करने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें : ब्रेस्ट कैंसर से लड़ सकता है मधुमक्खी का जहर? वैज्ञानिकों को मिली उम्मीद

Disclaimer :  रात में बार-बार पेशाब आने के कारण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं. अगर यह परेशानी लगातार बनी रहे या इसके साथ पेशाब में जलन, दर्द या बहुत ज्यादा प्यास लगने जैसे लक्षण हों, तो डॉक्टर से सलाह लें. बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 20 Oct 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
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