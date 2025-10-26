इन स्किन प्रॉब्लम्स से समझें कि आपका लिवर हो गया फैटी, जानें लिवर कैसे देता है वॉर्निंग सिग्नल?

लिवर शरीर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो खून को साफ करता है, पाचन में मदद करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. लेकिन जब लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, तो इसे फैटी लिवर की समस्या कहा जाता है. यह परेशानी शुरू में बहुत सामान्य लगती है, क्योंकि शुरुआती दौर में इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते, इसी वजह से ज्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और अनजाने में यह बीमारी बढ़ती चली जाती है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, फैटी लिवर की शुरुआत में लिवर अपनी परेशानी को चेहरे और स्किन के जरिए संकेत देने लगता है. यानी अगर आप अपने चेहरे और स्किन में कुछ खास बदलाव देख रहे हैं, तो यह लिवर के इंबैलेंस होने की चेतावनी हो सकती है. तो आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्किन संकेत बताते हैं कि आपका लिवर फैटी हो गया है.

इन स्किन प्रॉब्लम्स से समझें आपका भी लिवर हो गया फैटी

1. आंखों में पीलापन आना - अगर आपकी आंखों का व्हाइट पार्ट हल्का पीला दिखने लगा है, तो इसे नजरअंदाज न करें. यह लिवर की गड़बड़ी का पहला संकेत हो सकता है. जब लिवर सही तरह से काम नहीं करता, तो शरीर में बिलीरुबिन नाम का पदार्थ बढ़ जाता है, जिससे आंखों और स्किन में पीलापन आने लगता है. कई बार यह पीलापन बहुत हल्का होता है, इसलिए लोग इसे सामान्य थकान समझकर अनदेखा कर देते हैं.

2. होंठों के रंग में बदलाव - अगर आपके होंठ पहले की तरह गुलाबी नहीं रहे और अब फीके या नीले नजर आने लगे हैं, तो यह भी लिवर के कमजोर होने का संकेत हो सकता है. लिवर शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है. जब इसका संतुलन बिगड़ता है, तो होंठों में यह बदलाव साफ दिखाई देता है.

3. चेहरे या आंखों के नीचे सूजन आना - अगर आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के नीचे या गालों पर अचानक सूजन आने लगी है, तो इसे सिर्फ नींद की कमी या थकान समझकर नजरअंदाज न करें.यह भी फैटी लिवर की शुरुआती निशानी हो सकती है. लिवर जब ठीक से काम नहीं करता, तो शरीर में वॉटर रिटेंशन की समस्या बढ़ जाती है, जिससे चेहरा फूला हुआ या सूजा हुआ दिखने लगता है.

4. चेहरे में पीलापन दिखना - अगर आपका चेहरा पहले की तुलना में पीला या मुरझाया हुआ दिखने लगा है, तो यह भी लिवर से जुड़ा एक चेतावनी संकेत है. जब लिवर की सफाई प्रक्रिया कमजोर होती है, तो खून में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिससे स्किन का रंग निखरने की जगह फीका पड़ने लगता है. कई बार यह पीलापन धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए इसे समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है.

5. स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली होना - अगर आपकी स्किन अचानक बहुत ज्यादा ऑयली हो गई है या बार-बार पिंपल्स और एक्ने आने लगे हैं, तो यह भी संकेत है कि आपका लिवर शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को ठीक से बाहर नहीं निकाल पा रहा. जब शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो उसका असर सबसे पहले स्किन पर दिखाई देता है. स्किन चिपचिपी, बेजान और पिंपल्स से भरी हो सकती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

