हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थनाइट लाइट से 56 प्रतिशत बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

नाइट लाइट से 56 प्रतिशत बढ़ता है हार्ट अटैक का खतरा, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है कि रात के समय ब्राइट लाइट में रहने से कई हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि नाइट लाइट कैसे करती है हार्ट हेल्थ को अफेक्ट.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 25 Oct 2025 06:35 PM (IST)
Preferred Sources

दिन के समय हमें ज्यादातर घर में लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हमारे सारे काम उसी रोशनी में आराम से हो जाते हैं. हालांकि, शाम होते ही सभी अपने घरों की लाइट्स ऑन कर लेते हैं. साथ ही सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स भी जलने लगती हैं.

लेकिन हाल ही में एक स्टडी में सामने आया है कि शाम होने के साथ ही हमें अपने घरों की सभी लाइट्स को ऑफ या डिम कर देना चाहिए. ऐसा न करने पर हेल्थ को भारी नुकसान होता है, खासतौर पर हमारे हार्ट को. इससे हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण.

क्या बताती है स्ट्डी?

जामा नेटवर्क में पब्लिश्ड एक स्टडी के अनुसार, रात के समय घर में तेज लाइट जलाकर रखने से आपकी हार्ट हेल्थ बेहद खराब हो सकती है. रात में घर की लाइट जलाए रखने से सर्केडियक रिदम पर बुरा असर पड़ता है. सर्केडियक रिदम हमारी नींद, हार्मोन रेगुलेशन समेत कई चीजों के लिए जरूरी होती है. ऐसे में जब बॉडी की इंटरनल प्रोसेस डिस्ट्रप्ट होती है तो हार्ट हेल्थ भी बिगड़ जाती है. ब्राइट लाइट बॉडी की इसी रिदमिक प्रोसेस को अफेक्ट करती है और इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, जिससे इंसान को साइकोलॉजिकल कन्फ्यूजन, हाई बीपी और इर्रेगुलर हार्टबीट जैसी समस्याएं हो जाती हैं.

हार्ट को होता है कितना खतरा ?

रात के समय ब्राइट लाइट के एक्सपोजर से हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में ब्राइट लाइट में रहने से कोरोनरी आर्टरी डिसीस का खतरा 32% , हार्ट अटैक का खतरा 56% और हार्ट स्ट्रोक का खतरा 30% तक बढ़ जाता है. नाइट लाइट्स का असर हमारे शरीर पर इतना बुरा होता है कि डेली एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और अच्छी नींद लेने के बावजूद भी ये रिस्क कम नहीं होता है.

कैसे करें बचाव ?

ऐसे में अपने हार्ट का ख्याल रखने के लिए और उसे हेल्दी रखने के लिए आपको इस बात का बेहद ख्याल रखना चाहिए कि शाम होने के बाद से ही अपने घरों की लाइट डिम करने के साथ पर्दे लगाकर बाहर से आने वाली रोशनी को रोक दें. इसके अलावा बेड टाइम पर फोन का इस्तेमाल न करके भी आप हार्ट को फिट और हेल्दी रख सकते हैं. इस तरह आपका हार्ट रहेगा फिट तो आप भी रहेंगे हेल्दी.

इसे भी पढ़ें : सिर्फ 10 मिनट की वॉक से कंट्रोल होगा हाई यूरिक एसिड और जॉइंट पेन, एक्‍सपर्ट्स से जान‍िए आसान एक्सरसाइज रूटीन

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 25 Oct 2025 06:35 PM (IST)
Tags :
Heart Attack Heart Health Health Night Light Cause Heart Problems
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम, ये काम बनाया जरूरी
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | ABP NEWS
UIDAI से लेकर SBI तक – जानिए 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने वाला है!| Paisa Live
Trump का Russia पर बड़ा War! अब महंगा होगा Petrol-Diesel!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम, ये काम बनाया जरूरी
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
सिडनी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तोड़े 7 बड़े रिकॉर्ड, कई दिग्गजों के कीर्तिमान हुए ध्वस्त
इंडिया
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
'लालू-राबड़ी ने बिहार को जंगलराज बनाया, नीतीश कुमार ने दिलाई मुक्ति', RJD पर बरसे अमित शाह
बॉलीवुड
74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर
74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जनरल नॉलेज
Satish Shah: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
ट्रेंडिंग
शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget