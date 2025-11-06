हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWomen Sleep Needs: क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Women Sleep Needs: क्या सच में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है नींद की जरूरत, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Women need more Sleep: अगर बात करें कि इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या है, उसमें एक नाम नींद का भी आता है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा नींद की जरूरत होती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Nov 2025 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

Why women need more sleep: एक इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए, रात में थक हार के जब घर वापस आए, तो सुकून से खाने को मिले और नींद मिले. इंसान के लिए नींद उतनी ही जरूरी है, जितना भोजन और पानी है. अगर आप सही से नींद नहीं लेते हैं, तो इससे आगे चलकर आपको तमाम तरह की दिक्कत हो सकती है. नींद को लेकर भी हमें एक्सपर्ट से तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, कि इनको ज्यादा नींद लेनी चाहिए, उनको कम नींद लेनी चाहिए. इसी में से एक सवाल है कि क्या महिलाओं को पुरुषों से अधिक नींद चाहिए? यह सवाल लंबे समय से लोगों के मन में है. अब कई इंटरनेशनल स्टडी इस बात की पुष्टि करती हैं कि औसतन महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कुछ ज्यादा नींद की ज़रूरत हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है.

क्या महिलाओं को चाहिए ज्यादा नींद?

अमेरिकन Sleep Foundation और Cleveland Clinic के अनुसार, महिलाएं औसतन पुरुषों से लगभग 10 से 15 मिनट ज्यादा नींद लेती हैं. यह अंतर भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीजन हैं. 2021 में प्रकाशित National Library of Medicine की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाएं रात में ज्यादा बार जागती हैं और उनकी स्लीप पुरुषों की तुलना में कम पाई गई है. यही कारण है कि उन्हें पूरी तरह तरोताजा महसूस करने के लिए थोड़ी अधिक नींद की जरूरत पड़ती है.

महिलाओं को ज्यादा क्यों चाहिए नींद? 

हमें यह पता चल गया कि महिलाओं को ज्यादा नींद की जरूरत होती है, लेकिन सवाल आता है कि क्यों? इसके अलग-अलग कारण हैं, जैसे कि इसमें पहला है हार्मोनल बदलाव. महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं, जिसके चलते उनको ज्यादा नींद की जरूरत होती है. Cleveland Clinic की रिपोर्ट कहती है कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और हॉर्मोनल असंतुलन से नींद टूटने या बेचैनी जैसी समस्याएं आम हैं. इसके बाद आता है दूसरा कारण वह है नींद में दिक्कत. महिलाओं में नींद के दौरान बार-बार जागने या हल्की नींद आने की समस्या ज्यादा पाई जाती है. NIH के एक स्टडी के अनुसार, यह पैटर्न खासतौर पर उन महिलाओं में देखा गया जो तनावग्रस्त या बच्चे की देखभाल कर रही होती हैं. नतीजा यह होता है कि कुल नींद भले ही उतनी ही हो, लेकिन आराम का स्तर कम महसूस होता है.

अगर तीसरे कारण की बात करें, तो इसमें मानसिक और सामाजिक जिम्मेदारियां शामिल हैं. Women Brain Health Initiative की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएं दिनभर में अक्सर कई काम एक साथ संभालती हैं, जैसे कि घर, काम, बच्चों की देखभाल आदि. यह लगातार मल्टीटास्किंग ब्रेन को अधिक थका देती है और मानसिक ऊर्जा की खपत बढ़ाती है. ऐसे में, दिमाग को खुद को रीचार्ज करने के लिए ज्यादा आराम यानी नींद की जरूरत होती है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 06 Nov 2025 03:05 PM (IST)
