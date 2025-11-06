हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAnunay Sood Death Reason: अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण

Anunay Sood Death Reason: अचानक दुनिया क्यों छोड़ गए दुबई के ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद? जान लें उनकी मौत का असली कारण

Anunay Sood: मशहूर सोशल मीडिया ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन हो चुका है. चलिए आपको बतात हैं कि, उनका निधन किस कारण से हुआ है और वह बीमारी कितनी खतरनाक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 06 Nov 2025 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

Anunay Sood Death: 32 साल के मशहूर ट्रैवल क्रिएटर अनुनय सूद का लास वेगास में निधन हो गया है. इस खबर ने उनके फैंस और इंफ्लुएंसर कम्यूनिटी को झकझोर कर रख दिया है. शानदार ट्रैवल फोटोग्राफी, एडवेंचरस लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग के लिए जाने जाने वाले अनुनय ने डिजिटल ट्रैवल दुनिया में एक खास पहचान बनाई थी. दुबई में रहने वाले और भारत से ताल्लुक रखने वाले अनुनय सूद का काम लोगों को दूर-दराज के इलाकों की खूबसूरती दिखाने और ट्रैवल को एक नए नजरिए से समझने के लिए प्रेरित करता था. उनके परिवार की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उनके निधन की खबर दी गई. चलिए आपको बताते हैं कि उनकी मौत कैसे हो गई?

कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं

हालांकि अनुनय सूद की मौत की वजह को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ रेडिट रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ. हालांकि, उनके परिवार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की गई है. परिवार ने उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सभी से प्राइवेसी की अपील की है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हार्ट अटैक का जिक्र करती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है. हालांकि जब तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आती, तब तक कुछ साफ नहीं कहा जा सकता. 

अनुनय सूद दुबई में रहने वाले एक लोकप्रिय ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर थे. उनके इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर करीब 3.8 लाख सब्सक्राइबर्स थे. उन्होंने लगातार तीन साल तक फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में जगह बनाई थी. स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड जैसे देशों के टूरिज्म बोर्ड्स के साथ उन्होंने कई प्रोजेक्ट किए थे. उनकी कहानियां और तस्वीरें लोगों को नई जगहों पर जाने का हौसला देती थीं.

30 साल की उम्र में हार्ट अटैक क्यों?

पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के मामले काफी तेजी के साथ बढ़े हैं. इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी घटना हैरान करती है. आमतौर पर 30 के दशक में हार्ट अटैक के मामले कम देखे जाते हैं, लेकिन हाल के स्टडी में यह बात सामने आई है कि अब युवा वर्ग में भी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ रहा है. मायोकार्डियल इंफार्क्शन इन यंग इंडिविजुअल्स नामक एक स्टडी में बताया गया है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें जैसे धूम्रपान, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल, युवा उम्र में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती हैं.

ये भी पढ़ें: मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 06 Nov 2025 12:35 PM (IST)
Anunay Sood Anunay Sood Death Anunay Sood Death News
