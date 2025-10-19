त्योहारी सीजन में न खा लेना जमकर मिठाई, डायबिटीज है तो रखें खास ध्यान

त्योहार का सीजन आते ही घरों में तरह-तरह की मिठाइयां, पकवान और स्नैक्स की भरमार हो जाती है. ऐसे में खुद को रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है. हालांकि, जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके लिए यह वक्त सबसे मुश्किल साबित हो सकता है. एक छोटी सी भी मिठाई ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए शुगर के मरीजों को फेस्टिव सीजन में अपने खान-पान को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि त्योहार सीजन में डायबिटीज के मरीज अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं.

डायबिटीज मरीजों के लिए बाजार की मिठाइयां खतरनाक

त्योहारों के समय में बाजारों में मिलने वाली ज्यादातर मिठाइयों में रिफाइंड शुगर और घी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. यह सारी चीजें डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू और अन्य मिठाइयों में कैलोरी और शुगर इतना ज्यादा होता है कि एक पीस खाने के बाद ही ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है. इसलिए त्योहारों में इन मिठाइयों से दूरी बनाकर रखना ही ज्यादा सही माना जाता है.

मिठाई की जगह क्या खाएं डायबिटीज मरीज?

डायबिटीज के मरीज त्योहार पर मिठाइयों की बजाय ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता का सेवन कर सकते हैं. यह हेल्दी फैट प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और मिठाइयों की क्रेविंग को भी शांत करते हैं. वहीं अगर डायबिटीज के मरीज चाहे तो इन्हें हल्का भूनकर, थोड़े गुड़ या खजूर के साथ मिलाकर भी हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं. हालांकि इसका सेवन भी सीमित मात्रा में करना ही ज्यादा फायदेमंद रहता है. इसके अलावा स्टीविया, गुड़ या खजूर जैसी नेचुरल मिठास वाली मिठाइयों का सेवन भी डायबिटीज वाले लोग कर सकते हैं.

डायबिटीज वालों के लिए सेफ मिठाइयां

एक्सपर्ट्स के अनुसार, काजू कतली, बादाम कतली, अंजीर रोल और पिस्ता रोल जैसी मिठाइयां डायबिटीज मरीजों के लिए सेफ मानी जाती हैं. इन मिठाइयों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 के करीब होता है और इनमें मौजूद नट्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से भी रोकते हैं. ऐसे में दिवाली के त्योहार पर डायबिटीज के मरीज यह मिठाइयां खा सकते हैं.

त्योहार पर डायबिटीज वाले इन ट‍िप्‍स का भी रखें ध्‍यान

खाली पेट मिठाइयां न खाएं.

खाने से पहले मिठाई खाने से बचें.

सोने से पहले मीठा न खाएं.

हर बार मीठा खाने के बाद थोड़ा नमकीन जरूर खाएं ताकि क्रेविंग कम हो.

ये भी पढ़ें-Pregnancy Body Preparation: प्रेग्नेंट होना है तो ऐसे करें अपनी बॉडी को तैयार, बेहद काम आएंगे ये टिप्स

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator