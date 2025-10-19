त्योहारी सीजन में न खा लेना जमकर मिठाई, डायबिटीज है तो रखें खास ध्यान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थत्योहारी सीजन में न खा लेना जमकर मिठाई, डायबिटीज है तो रखें खास ध्यान

त्योहारों के समय में बाजारों में मिलने वाली ज्यादातर मिठाइयों में रिफाइंड शुगर और घी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. यह सारी चीजें डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहार का सीजन आते ही घरों में तरह-तरह की मिठाइयां, पकवान और स्नैक्स की भरमार हो जाती है. ऐसे में खुद को रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है. हालांकि, जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके लिए यह वक्त सबसे मुश्किल साबित हो सकता है. एक छोटी सी भी मिठाई ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए शुगर के मरीजों को फेस्टिव सीजन में अपने खान-पान को लेकर खास सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि त्योहार सीजन में डायबिटीज के मरीज अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख सकते हैं.

डायबिटीज मरीजों के लिए बाजार की मिठाइयां खतरनाक

त्योहारों के समय में बाजारों में मिलने वाली ज्यादातर मिठाइयों में रिफाइंड शुगर और घी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. यह सारी चीजें डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू और अन्य मिठाइयों में कैलोरी और शुगर इतना ज्यादा होता है कि एक पीस खाने के बाद ही ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है. इसलिए त्योहारों में इन मिठाइयों से दूरी बनाकर रखना ही ज्यादा सही माना जाता है.

मिठाई की जगह क्या खाएं डायबिटीज मरीज?

डायबिटीज के मरीज त्योहार पर मिठाइयों की बजाय ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता का सेवन कर सकते हैं. यह हेल्दी फैट प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और मिठाइयों की क्रेविंग को भी शांत करते हैं. वहीं अगर डायबिटीज के मरीज चाहे तो इन्हें हल्का भूनकर, थोड़े गुड़ या खजूर के साथ मिलाकर भी हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं. हालांकि इसका सेवन भी सीमित मात्रा में करना ही ज्यादा फायदेमंद रहता है. इसके अलावा स्टीविया, गुड़ या खजूर जैसी नेचुरल मिठास वाली मिठाइयों का सेवन भी डायबिटीज वाले लोग कर सकते हैं.

डायबिटीज वालों के लिए सेफ मिठाइयां

एक्सपर्ट्स के अनुसार, काजू कतली, बादाम कतली, अंजीर रोल और पिस्ता रोल जैसी मिठाइयां डायबिटीज मरीजों के लिए सेफ मानी जाती हैं. इन मिठाइयों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 के करीब होता है और इनमें मौजूद नट्स ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से भी रोकते हैं. ऐसे में दिवाली के त्योहार पर डायबिटीज के मरीज यह मिठाइयां खा सकते हैं.

त्योहार पर डायबिटीज वाले इन ट‍िप्‍स का भी रखें ध्‍यान

  • खाली पेट मिठाइयां न खाएं.
  • खाने से पहले मिठाई खाने से बचें.
  • सोने से पहले मीठा न खाएं.
  • हर बार मीठा खाने के बाद थोड़ा नमकीन जरूर खाएं ताकि क्रेविंग कम हो. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 19 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Embed widget