हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थदिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट

दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट

दिवाली के बाद स्मॉग, धूल और धुएं के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 का लेवल गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है. इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Nov 2025 02:19 PM (IST)
दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. दिवाली के बाद स्मॉग, धूल और धुएं के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. दिल्ली की हवा में पीएम 2.5 का लेवल भी काफी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है. इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि अब प्रदूषण सिर्फ एलर्जी या अस्थमा तक नहीं रहा, बल्कि फेफड़ों के कैंसर तक पहुंच गया है

दिल्ली का एयर पॉल्यूशन अब यह केवल स्मोकर्स के लिए ही नहीं बल्कि नॉन स्मोकर्स के लिए भी खतरनाक बन चुका है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में रहना है तो फेफड़े का कैसे खास ख्याल रखें और घर पर ही लंग टेस्ट कैसे कर सकते हैं . 

सबसे ज्यादा इन लोगों को खतरा 

  • एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण से तीन तरह के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. इसमें सबसे पहले वह लोग आ रहे हैं, जिनके फेफड़े अब तक स्वस्थ थे, लेकिन रोजाना प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं. 
  • वहीं दूसरे ग्रुप में बच्चे और बुजुर्ग शामिल है, जिनकी लंग कैपेसिटी उम्र के कारण पहले से ही कम है. 
  • इसके अलावा तीसरे ग्रुप में वह मरीज है, जिन्हें पहले से फेफड़ों की बीमारियां है. जैसे कि लंग कैंसर, COPD या जो कीमोथेरेपी से गुजर चुके हैं. 

ऐसे पहचानें फेफड़ों पर असर के शुरुआती लक्षण 

  • सांस फूलना या भारीपन महसूस होना. 
  • बार-बार वायरल यह हल्का बुखार होना.
  • सीने में जकड़न होना और लगातार खांसी रहना. 
  • लगातार थकान या कम एनर्जी महसूस होना. 

घर पर ऐसे करें आसान लंग टेस्ट 

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बिना किसी महंगे टेस्ट के आप घर बैठे अपने फेफड़ों की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं. इसके लिए आप बस एक लंबी सांस खींचे और उसे रोक कर रखें. इसके बाद अगर आप 40 सेकंड तक सांस रोक सकते हैं तो समझ लें कि आपके फेफड़े पूरी तरह फिट है. वहीं अगर आप 20 से 25 सेकंड तक सांस रोक पा रहे हैं तो यह भी नॉर्मल माना जाता है. इसके अलावा अगर आप 20 सेकंड से पहले ही सांस छोड़ देते हैं तो यह संकेत है कि आपका फेफड़ों पर प्रदूषण का असर हो रहा है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लोगों को डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट हफ्ते में एक बार जरूर करना चाहिए. लगातार सांस लेने में भारीपन, खांसी या थकान महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. डॉक्टर PFT, Chest X-ray या CT Scan जैसी जांच से यह पता लगा सकते हैं कि प्रदूषण में आपके फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 05 Nov 2025 02:19 PM (IST)
Lung Health DELHI AIR POLLUTION NCR Smog Home Lung Test
