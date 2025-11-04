सर्दियों में रहें फिट और वायरल से दूर, जानें 5 असरदार काढ़े जो बढ़ाएंगे इम्यूनिटी

सर्दियों का मौसम आते ही हमारी सेहत पर कई तरह के असर पड़ते हैं. ठंडी हवाओं और बदलते मौसम के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. साथ ही हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, शरीर में ठंडक और कमजोरी जैसी शिकायतें भी आम हो जाती हैं. ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं.

इस मौसम में हमारी बॉडी को गरम रखने और बीमारियों से बचाने के लिए नेचुरल उपाय बहुत असरदार साबित होते हैं. इनमें से एक सबसे आसान और कारगर उपाय काढ़ा पीना है. काढ़ा न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखता है, बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट काढ़ा पिएं, तो आप खुद को सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं सर्दियों में पीने वाले 5 असरदार काढ़ों के बारे में और उन्हें बनाने का आसान तरीका क्या है.

सर्दियों में पीने वाले 5 असरदार काढ़े

1. तुलसी-अदरक-इलायची का काढ़ा - तुलसी और अदरक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. यह काढ़ा शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ सर्दी और खांसी जैसी समस्याओं से बचाता है. इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 कप पानी गरम करें, इसमें 5-6 तुलसी के पत्ते, कद्दूकस किया अदरक, 2 खड़ी इलायची और 1 चम्मच शहद डालें. इसे 5-6 मिनट उबालें. अब छानकर गरम-गरम पिएं. रोजाना सुबह इसे पीने से आपका शरीर मजबूत रहेगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी.

2. तुलसी-गिलोय का काढ़ा - गिलोय को आयुर्वेद में बीमारियों से लड़ने वाला जड़ी-बूटी कहा जाता है. यह काढ़ा पाचन को सुधारने, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने और वायरल संक्रमण से बचाने में मदद करता है. इसे बनाने का तरीका भी बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए 2 कप पानी में गिलोय और तुलसी के पत्ते डालें. इसे 7-8 मिनट तक उबालें. अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और छानकर पिएं. इस काढ़े को रोजाना पीने से आप सर्दियों में भी फिट और सेहतमंद रह सकते हैं.

3. हल्दी-लौंग-काली मिर्च का काढ़ा - हल्दी और लौंग की तासीर गर्म होती है, जो ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखती है. साथ ही यह काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने और संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में हल्दी, लौंग और काली मिर्च डालें. इसे कम से कम 10 मिनट तक उबालें. अब छानकर हल्का गरम पिएं. इस काढ़े से दिन की शुरुआत करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा.

4. लेमन ग्रास का काढ़ा - लेमन ग्रास का काढ़ा शरीर को डिटॉक्स करने और एनर्जी देने में मदद करता है. यह पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में अदरक और लेमन ग्रास डालें. इसे 7-8 मिनट तक उबालें. अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर गरम-गरम पिएं. इस काढ़े से आपका शरीर अंदर से मजबूत रहेगा और थकान भी कम होगी.

5. दालचीनी-लौंग का काढ़ा - दालचीनी और लौंग के मसाले सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. यह काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ शरीर को अंदर से गर्म रखने में भी मदद करता है. इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में खड़ी मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डालें. इसे उबालें और फिर हल्का शहद मिलाकर छान लें. अब गरम-गरम पिएं. रोजाना इसे पीने से आप सर्दियों में वायरल और ठंड के संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे.

यह भी पढ़ें Depression in men and women: डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?