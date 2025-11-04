हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलसर्दियों में रहें फिट और वायरल से दूर, जानें 5 असरदार काढ़े जो बढ़ाएंगे इम्यूनिटी

सर्दियों में रहें फिट और वायरल से दूर, जानें 5 असरदार काढ़े जो बढ़ाएंगे इम्यूनिटी

इस मौसम में हमारी बॉडी को गरम रखने और बीमारियों से बचाने के लिए नेचुरल उपाय बहुत असरदार साबित होते हैं. इनमें से एक सबसे आसान और कारगर उपाय काढ़ा पीना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 04 Nov 2025 07:54 PM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों का मौसम आते ही हमारी सेहत पर कई तरह के असर पड़ते हैं. ठंडी हवाओं और बदलते मौसम के कारण शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. साथ ही हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, शरीर में ठंडक और कमजोरी जैसी शिकायतें भी आम हो जाती हैं. ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं.

इस मौसम में हमारी बॉडी को गरम रखने और बीमारियों से बचाने के लिए नेचुरल उपाय बहुत असरदार साबित होते हैं. इनमें से एक सबसे आसान और कारगर उपाय काढ़ा पीना है. काढ़ा न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखता है, बल्कि इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है. अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट काढ़ा पिएं, तो आप खुद को सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं सर्दियों में पीने वाले 5 असरदार काढ़ों के बारे में और उन्हें बनाने का आसान तरीका क्या है. 

सर्दियों में पीने वाले 5 असरदार काढ़े

1. तुलसी-अदरक-इलायची का काढ़ा - तुलसी और अदरक सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. यह काढ़ा शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ सर्दी और खांसी जैसी समस्याओं से बचाता है. इसे बनाने के लिए एक पैन में 1 कप पानी गरम करें, इसमें 5-6 तुलसी के पत्ते, कद्दूकस किया अदरक, 2 खड़ी इलायची और 1 चम्मच शहद डालें. इसे 5-6 मिनट उबालें. अब छानकर गरम-गरम पिएं. रोजाना सुबह इसे पीने से आपका शरीर मजबूत रहेगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी. 

2. तुलसी-गिलोय का काढ़ा - गिलोय को आयुर्वेद में बीमारियों से लड़ने वाला जड़ी-बूटी कहा जाता है. यह काढ़ा पाचन को सुधारने, शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने और वायरल संक्रमण से बचाने में मदद करता है. इसे बनाने का तरीका भी बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए 2 कप पानी में गिलोय और तुलसी के पत्ते डालें. इसे 7-8 मिनट तक उबालें. अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और छानकर पिएं. इस काढ़े को रोजाना पीने से आप सर्दियों में भी फिट और सेहतमंद रह सकते हैं. 

3. हल्दी-लौंग-काली मिर्च का काढ़ा - हल्दी और लौंग की तासीर गर्म होती है, जो ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखती है. साथ ही यह काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने और संक्रमण से बचाने में भी मदद करता है इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में हल्दी, लौंग और काली मिर्च डालें. इसे कम से कम 10 मिनट तक उबालें. अब छानकर हल्का गरम पिएं. इस काढ़े से दिन की शुरुआत करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. 

4. लेमन ग्रास का काढ़ा - लेमन ग्रास का काढ़ा शरीर को डिटॉक्स करने और एनर्जी देने में मदद करता है. यह पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है. इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में अदरक और लेमन ग्रास डालें. इसे 7-8 मिनट तक उबालें. अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर गरम-गरम पिएं. इस काढ़े से आपका शरीर अंदर से मजबूत रहेगा और थकान भी कम होगी. 

5. दालचीनी-लौंग का काढ़ा - दालचीनी और लौंग के मसाले सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. यह काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ शरीर को अंदर से गर्म रखने में भी मदद करता है. इसे बनाने के लिए 1 कप पानी में खड़ी मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डालें. इसे उबालें और फिर हल्का शहद मिलाकर छान लें. अब गरम-गरम पिएं. रोजाना इसे पीने से आप सर्दियों में वायरल और ठंड के संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे. 

यह भी पढ़ें Depression in men and women: डिप्रेशन में मर्द चुप हो जाते हैं लेकिन ज्यादा बोलती हैं महिलाएं, क्या यह बीमारी भी देखती है जेंडर डिफरेंस?

Published at : 04 Nov 2025 07:54 PM (IST)
Tags :
Winters Health LIfestyle Drinking Decoction Immunity Boosting Kadha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में और पावरफुल होंगे आसिम मुनीर! संविधान बदलने जा रही शहबाज सरकार; बिलावल की पार्टी का क्या है रुख?
PAK में और पावरफुल होंगे मुनीर! संविधान बदलने जा रहे शहबाज; बिलावल की पार्टी का क्या रुख?
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
Advertisement

वीडियोज

2025 Citroen Aircross X Walkaround
Bollywood News: दे-दे प्यार में 3 शौक गाना हुआ रिलीज | KFH
2025 Hyundai Venue N Line First look
Tejashwi Yadav Exclusive Interview : कट्टे से लेकर नौकरी और Nitish पर तेजस्वी का विस्फोटक इंटरव्यू
युवक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा, Video Social Media में हुआ वायरल । Breaking News । Today News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में और पावरफुल होंगे आसिम मुनीर! संविधान बदलने जा रही शहबाज सरकार; बिलावल की पार्टी का क्या है रुख?
PAK में और पावरफुल होंगे मुनीर! संविधान बदलने जा रहे शहबाज; बिलावल की पार्टी का क्या रुख?
छत्तीसगढ़
Bilaspur Train Accident Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
Live: बिलासपुर रेल हादसे में पांच की मौत, लोको पायलट का शव इंजन में फंसा
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
पुरुषों में सचिन, महिला ODI में भी सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भारतीय के नाम
बॉलीवुड
बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, बीवी-बच्चों को भी है मालूम, डिटेक्टिव का खुलासा
बॉलीवुड एक्टर के कई यंग एक्ट्रेसेस संग अफेयर, डिटेक्टिव का बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पर फोनकर ले सकते हैं परिजनों की जानकारी
इंडिया
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
बिलासपुर ट्रेन हादसे में 4 की मौत, रेलवे ने मृतकों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान
शिक्षा
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
​कितने पढ़े-लिखे थे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीनाथ हिंदुजा, मुंबई के इस कॉलेज से की थी पढ़ाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget