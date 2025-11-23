Blood Pressure Effects on Heart: हम अक्सर दिल को एक मजबूत मसल्स की तरह देखते हैं, जो सालों तक लगातार धड़कता रहता है. लेकिन लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज की एक नई स्टडी ने दिखाया है कि दिल सिर्फ खून पंप करने का काम नहीं करता, यह आपके ब्लड प्रेशर की यादें भी अपने भीतर सहेज कर रखता है. रिसर्च में बताया गया है कि आपके ब्लड प्रेशर का जो पैटर्न बनता है, उसका असर आपके 70 साल के उम्र में दिल की सेहत पर सीधा पड़ता है. यानी अगर आपकी मिडल ऐज में ब्लड प्रेशर थोड़ा भी ऊंचा रहा, तो उसका असर उम्र बढ़ने पर दिल की पावर पर साफ दिखेगा. चलिए आपको बताते हैं कि क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर से भी डैमेज हो सकता है हार्ट?.

क्या निकला रिसर्च में?

यह स्टडी British Heart Foundation (BHF) द्वारा फंड की गई है और Circulation Cardiovascular Imaging जर्नल में प्रकाशित हुई है. इसमें 450 से अधिक ब्रिटिश नागरिकों को कई दशकों तक ट्रैक किया गया. परिणामों ने साफ दिखाया कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लगातार थोड़ा बढ़ा हुआ रहा, भले ही 'नॉर्मल' रेंज में क्यों न हो, उनके दिल तक ब्लड फ्लो 70 की उम्र में 6 से 12 प्रतिशत तक घट गया.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इस स्टडी के सीनियर रिसर्चर प्रोफेसर निश चतुर्वेदी का कहना है कि "दिल याद रखता है. लंबे समय तक मामूली बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी धीरे-धीरे लेकिन गहराई से असर डालता है." दरअसल, यह रिसर्च परंपरागत सोच को चुनौती देता है. अब तक हम ब्लड प्रेशर को एक सीमा आधारित समस्या मानते थे, यानी 140/90 से ऊपर गया तो खतरा, नीचे रहा तो सुरक्षित. लेकिन इस स्टडी ने दिखाया है कि असली मायने किसी एक बार की रीडिंग में नहीं, बल्कि आपका ब्लड प्रेशर साल दर साल कैसे बदल रहा है, उसमें हैं. इसका मतलब ये है कि आपकी 30 या 40 साल की उम्र में शरीर भले मजबूत दिखे, लेकिन लगातार हल्का बढ़ा हुआ प्रेशर आने वाले दशकों में दिल की आर्टरीज को संकुचित कर सकता है. यही कारण है कि डॉक्टर अब एकल रीडिंग की बजाय ब्लड प्रेशर ट्रेंड्स पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं.

आपकी 30 की उम्र ही 70 की उम्र की कहानी लिखना शुरू कर देती है. इस समय देर रात तक जागना, ज्यादा नमक वाला खाना, कैफीन और स्ट्रेस जैसी आदतें धीरे-धीरे असर दिखाने लगती हैं. 40 की उम्र में काम और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी तेज होते हैं. ऐसे में जरूरी है कि हर बार डॉक्टर से सिर्फ़ रिपोर्ट न दिखाएं, बल्कि पिछले कुछ सालों के ब्लड प्रेशर का ट्रेंड भी जानें. डाइट में ताजा फल, सब्जियां, ओट्स, और फाइबर-युक्त भोजन शामिल करें. साथ ही योग या मेडिटेशन को रूटीन बनाएं.

