Actor Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह भर्ती उनके हालिया हेल्थ चेकअप के एक हफ्ते बाद हुई है, जिसके बाद फैंस के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई थी. हालांकि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मीडिया को भरोसा दिलाया था कि धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हैं. फिलहाल उनकी सेहत से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और परिवार की ओर से भी कोई बयान जारी नहीं किया गया है.

हेमा मालिनी ने कहा था सेहत ठीक है

HT की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, जब धर्मेंद्र अस्पताल पहुंचे थे तो उनकी पत्नी हेमा मालिनी से रिपोर्टर्स ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा था. उस वक्त फैंस यह सोचकर परेशान थे कि कहीं अभिनेता की तबीयत बिगड़ न गई हो. एयरपोर्ट पर जब फोटोग्राफर्स ने उनसे पूछा, "सर कैसे हैं?', तो हेमा मालिनी ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से बताया कि वे "ठीक" हैं. उन्होंने कैमरे की तरफ हाथ जोड़कर सभी फैंस को धन्यवाद भी दिया था.

मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्मेंद्र ने एक बार में अपने सभी जरूरी मेडिकल टेस्ट पूरे करने का फैसला लिया, ताकि उन्हें बार-बार अस्पताल न आना पड़े. उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि बार-बार ट्रैवल करने की बजाय, एक ही बार में पूरी जांच पूरी की जाए, ताकि थकान और असुविधा से बचा जा सके. धर्मेंद्र की हालत को लेकर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में है. उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के साथी कलाकार लगातार कर रहे हैं.

कितना लगता है कैंडी अस्पताल का चार्ज?

ब्रीच कैंडी अस्पताल साउथ मुंबई का एक जाना-माना प्राइवेट अस्पताल है, जहां कई दिग्गज सितारे और उद्योगपति इलाज के लिए आते हैं. यह अस्पताल अपनी हाई-क्लास मेडिकल सर्विस और प्रीमियम सुविधाओं के लिए जाना जाता है. अगर यहां इलाज के खर्च की बात करें तो यह मुंबई के सबसे महंगे अस्पतालों में से एक माना जाता है. अस्पताल की वेबसाइट पर जारी आधिकारिक रूम टैरिफ लिस्ट के अनुसार, यहां एक दिन का खर्च रूम टाइप के अनुसार तय होता है.

Suite A: 31,900 रुपये प्रतिदिन

Suite B: 20,600 रुपये प्रतिदिन

Executive Room: 15,500 से 16,000 रुपये प्रतिदिन

Deluxe Room: 11,000 से 12,100 रुपये प्रतिदिन

Single Room: 7,200 से 10,400 रुपये प्रतिदिन

Four-Sharing Room: 3,100 रुपये प्रतिदिन

ICU/HDU: 9,700 से 14,000 रुपये प्रतिदिन

रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र को ICU वॉर्ड में रखा गया है, जहां 24 घंटे मेडिकल निगरानी रहती है. हालांकि अस्पताल की ओर से धर्मेंद्र के इलाज या बिल से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. फिलहाल, डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

