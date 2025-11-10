हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थDharmendra Health: ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज का कितना खर्चा आता है? एक्टर धर्मेंद्र यहीं हैं एडमिट

Dharmendra Health: ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज का कितना खर्चा आता है? एक्टर धर्मेंद्र यहीं हैं एडमिट

Actor Dharmendra: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चलिए आपको बताते हैं कि इस अस्पताल का चार्ज कितना है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

Actor Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह भर्ती उनके हालिया हेल्थ चेकअप के एक हफ्ते बाद हुई है, जिसके बाद फैंस के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई थी. हालांकि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने मीडिया को भरोसा दिलाया था कि धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हैं.  फिलहाल उनकी सेहत से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और परिवार की ओर से भी कोई बयान जारी नहीं किया गया है. 

हेमा मालिनी ने कहा था सेहत ठीक है

HT की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, जब धर्मेंद्र अस्पताल पहुंचे थे तो उनकी पत्नी हेमा मालिनी से रिपोर्टर्स ने उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा था. उस वक्त फैंस यह सोचकर परेशान थे कि कहीं अभिनेता की तबीयत बिगड़ न गई हो. एयरपोर्ट पर जब फोटोग्राफर्स ने उनसे पूछा, "सर कैसे हैं?', तो हेमा मालिनी ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से बताया कि वे "ठीक" हैं. उन्होंने कैमरे की तरफ हाथ जोड़कर सभी फैंस को धन्यवाद भी दिया था.

मेडिकल टेस्ट कराने का फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स  के मुताबिक, धर्मेंद्र ने एक बार में अपने सभी जरूरी मेडिकल टेस्ट पूरे करने का फैसला लिया, ताकि उन्हें बार-बार अस्पताल न आना पड़े. उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि बार-बार ट्रैवल करने की बजाय, एक ही बार में पूरी जांच पूरी की जाए, ताकि थकान और असुविधा से बचा जा सके. धर्मेंद्र की हालत को लेकर फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में है. उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के साथी कलाकार लगातार कर रहे हैं.

कितना लगता है कैंडी अस्पताल का चार्ज?

ब्रीच कैंडी अस्पताल साउथ मुंबई का एक जाना-माना प्राइवेट अस्पताल है, जहां कई दिग्गज सितारे और उद्योगपति इलाज के लिए आते हैं. यह अस्पताल अपनी हाई-क्लास मेडिकल सर्विस और प्रीमियम सुविधाओं के लिए जाना जाता है. अगर यहां इलाज के खर्च की बात करें तो यह मुंबई के सबसे महंगे अस्पतालों में से एक माना जाता है. अस्पताल की वेबसाइट पर जारी आधिकारिक रूम टैरिफ लिस्ट के अनुसार, यहां एक दिन का खर्च रूम टाइप के अनुसार तय होता है.

  • Suite A: 31,900 रुपये प्रतिदिन
  • Suite B: 20,600 रुपये प्रतिदिन
  • Executive Room: 15,500 से 16,000 रुपये प्रतिदिन
  • Deluxe Room: 11,000 से 12,100 रुपये प्रतिदिन
  • Single Room: 7,200 से 10,400 रुपये प्रतिदिन
  • Four-Sharing Room: 3,100 रुपये प्रतिदिन
  • ICU/HDU: 9,700 से  14,000 रुपये प्रतिदिन

रिपोर्ट्स के अनुसार, धर्मेंद्र को ICU वॉर्ड में रखा गया है, जहां 24 घंटे मेडिकल निगरानी रहती है. हालांकि अस्पताल की ओर से धर्मेंद्र के इलाज या बिल से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. फिलहाल, डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

इसे भी पढ़ें: नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 10 Nov 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Actor Dharmendra Actor Dharmendra Health Actor Dharmendra Health Update
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement

वीडियोज

Pati Patni Aur Panga: सभी जोड़ियां हैं अपनी अपनी शादी के लिए तैयार, नए-नए जोड़ों में चमके सितारे #sbs
Bollywood News: गुस्ताख इश्क के गानों ने छेड़े लोगों के दिल के तार | KFH
Gujarat News: चुनाव से पहले देश के 3 आतंकियों को गुजरात पुलिस ने किया बेनकाब, सामने आई तस्वीर
Faridabad Terrorist: फरीदाबाद में आतंकी साजिश पर पुलिस ने जो बताया हैरान कर देगा | Terrorism
Faridabad Terrorist:J&K पुलिस ने ABP न्यूज के कैमरे पर देश के आतंकियों का किया पर्दाफाश | Terror
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात
अब तक नहीं हारा कोई मैच, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर; जानें किसकी हो रही बात
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
एसएससी सीएचएसएल 2025 टियर-1 एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Blood Cleansing Foods: खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
खून से सारी गंदगी निकालकर बाहर कर देती हैं ये चीजें, आज ही अपनी डाइट में करें शामिल
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
बिहार चुनाव की मजेदार तस्वीरें जिन्हें देख बन जाएगा आपका दिन- खूब वायरल हो रहे मीम
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
Embed widget