हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAir Fryer vs Deep Fryer: एयर फ्रायर में पका खाना ज्यादा हेल्दी या डीप फ्राई किया हुआ? एक्सपर्ट्स ने खोल दी पूरी पोल

Air Fryer vs Deep Fryer: एयर फ्रायर में पका खाना ज्यादा हेल्दी या डीप फ्राई किया हुआ? एक्सपर्ट्स ने खोल दी पूरी पोल

Is Air Frying Healthier: तला भूना खाना हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब एयर फ्रायर को लोगों ने चुनना पसंद करना शुरू कर दिया है, चलिए आपको बताते हैं कि दोनों में से कौन सबसे अच्छा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 21 Sep 2025 01:10 PM (IST)

Health Benefits Of Air Fryer: स्नैक्स और तली-भुनी चीजें हमारी डाइट का अहम हिस्सा रही हैं. समोसे, पकौड़े से लेकर चिकन विंग्स तक, फ्राइड फूड का क्रेज कभी कम नहीं हुआ. लेकिन हाल के सालों में एयर-फ्रायर ने हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के बीच नई जगह बना ली है. बहुत से लोग मानते हैं कि यह डीप-फ्राइंग का हेल्दी विकल्प है. लेकिन क्या यह सच है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एयर-फ्राइंग बेहतर है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं.

एयर-फ्राइंग को क्यों माना जाता है हेल्दी?

बेंगलुरु स्थित न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अनुपमा मेनन के अनुसार एयर-फ्राइंग की सबसे बड़ी खासियत है इसमें तेल का कम इस्तेमाल. एयर-फ्रायर गर्म हवा के सर्कुलेशन से खाना पकाता है. इसमें फूड को तेल में डुबाना नहीं पड़ता, जिससे फैट की मात्रा 70 से 80 फीसदी तक कम हो सकती है. कम तेल का मतलब कम कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी घट जाता है. यही वजह है कि एयर-फ्राइंग वजन नियंत्रित करने वालों और हार्ट डिजीज के रिस्क वाले लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है.

लेकिन क्या ये पूरी तरह परफेक्ट है?

सफदरजंग एनक्लेव के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अनुपम गोयल बताते हैं कि सिर्फ तरीका बदलने से खाना हेल्दी नहीं हो जाता. अगर आप एयर-फ्रायर में फ्रोजन स्नैक्स या प्रोसेस्ड फूड डाल रहे हैं, जिनमें ज्यादा नमक, प्रिजर्वेटिव्स और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, तो नुकसान वैसे ही रहेंगे. कुछ रिसर्च यह भी बताती हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर एयर-फ्राइंग करने से भी एक्रिलामाइड जैसे हानिकारक कंपाउंड बन सकते हैं. हालांकि, यह डीप-फ्राइंग की तुलना में कम मात्रा में होते हैं.

कब डीप-फ्राइंग भी फायदेमंद हो सकता है?

डॉ. मेनन मानती हैं कि डीप-फ्राइंग हमेशा बुरा नहीं है. सही ऑयल में और लिमिटेड मात्रा में की गई डीप-फ्राइंग से सब्जियों में मौजूद फैट-सॉल्यूबल विटामिन्स (जैसे विटामिन A, D, E, K) भी बेहतर तरीके से मिल सकते हैं. वह कहती हैं, “समस्या एक्सेस (अत्यधिक सेवन) की है. अगर आप कभी-कभार मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल में डीप-फ्राइंग करते हैं तो यह उतना हानिकारक नहीं है. असली खतरा रोजाना तली चीजें खाने और तेल को बार-बार इस्तेमाल करने से बढ़ता है.”

बैलेंस है जरूरी

एयर-फ्राइंग डीप-फ्राइंग से हेल्दी है क्योंकि यह ऑयल और कैलोरी इनटेक को काफी कम कर देता है. लेकिन इसे हेल्थ हैक की तरह देखना सही नहीं है. अगर आप एयर-फ्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि फ्रोजन स्नैक्स की बजाय होल फूड्स पकाएं. जैसे शकरकंदी फ्राइज, पनीर टिक्का, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स या चिकन ब्रेस्ट. इससे आपको कम तेल के साथ बेहतर न्यूट्रिशन भी मिलेगा. कुल मिलाकर, एयर-फ्राइंग डीप-फ्राइंग की तुलना में ज्यादा हेल्दी है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं. हेल्दी ऑयल का सही इस्तेमाल, ताजा सामग्री और संतुलित डाइट ही असली चाबी है. अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो एयर-फ्रायर आपकी डाइट को बेहतर और हेल्दी बना सकता है.

इसे भी पढ़ें- Fenugreek and Fennel Water Benefits: मेथी और सौंफ का पानी इन 7 परेशानियों को कर सकता है दूर, जानिए बनाने का तरीका

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 21 Sep 2025 01:10 PM (IST)
Tags :
Is Air Frying Healthier Air Fryer Vs Deep Fryer Health Benefits Of Air Fryer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Turkey Relations: रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Turkey Relations: रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम तो एर्दोगन से नाराज हो गए थे ट्रंप, अब बनाया सरकारी मेहमान; क्या F-35 की डील के लिए तैयार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
ग्लैमर का दूसरा नाम हैं करीना कपूर, 10 अनसीन फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget