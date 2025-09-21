Health Benefits Of Air Fryer: स्नैक्स और तली-भुनी चीजें हमारी डाइट का अहम हिस्सा रही हैं. समोसे, पकौड़े से लेकर चिकन विंग्स तक, फ्राइड फूड का क्रेज कभी कम नहीं हुआ. लेकिन हाल के सालों में एयर-फ्रायर ने हेल्थ-कॉन्शियस लोगों के बीच नई जगह बना ली है. बहुत से लोग मानते हैं कि यह डीप-फ्राइंग का हेल्दी विकल्प है. लेकिन क्या यह सच है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एयर-फ्राइंग बेहतर है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं.

एयर-फ्राइंग को क्यों माना जाता है हेल्दी?

बेंगलुरु स्थित न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अनुपमा मेनन के अनुसार एयर-फ्राइंग की सबसे बड़ी खासियत है इसमें तेल का कम इस्तेमाल. एयर-फ्रायर गर्म हवा के सर्कुलेशन से खाना पकाता है. इसमें फूड को तेल में डुबाना नहीं पड़ता, जिससे फैट की मात्रा 70 से 80 फीसदी तक कम हो सकती है. कम तेल का मतलब कम कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी घट जाता है. यही वजह है कि एयर-फ्राइंग वजन नियंत्रित करने वालों और हार्ट डिजीज के रिस्क वाले लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है.

लेकिन क्या ये पूरी तरह परफेक्ट है?

सफदरजंग एनक्लेव के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अनुपम गोयल बताते हैं कि सिर्फ तरीका बदलने से खाना हेल्दी नहीं हो जाता. अगर आप एयर-फ्रायर में फ्रोजन स्नैक्स या प्रोसेस्ड फूड डाल रहे हैं, जिनमें ज्यादा नमक, प्रिजर्वेटिव्स और रिफाइंड कार्ब्स होते हैं, तो नुकसान वैसे ही रहेंगे. कुछ रिसर्च यह भी बताती हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर एयर-फ्राइंग करने से भी एक्रिलामाइड जैसे हानिकारक कंपाउंड बन सकते हैं. हालांकि, यह डीप-फ्राइंग की तुलना में कम मात्रा में होते हैं.

कब डीप-फ्राइंग भी फायदेमंद हो सकता है?

डॉ. मेनन मानती हैं कि डीप-फ्राइंग हमेशा बुरा नहीं है. सही ऑयल में और लिमिटेड मात्रा में की गई डीप-फ्राइंग से सब्जियों में मौजूद फैट-सॉल्यूबल विटामिन्स (जैसे विटामिन A, D, E, K) भी बेहतर तरीके से मिल सकते हैं. वह कहती हैं, “समस्या एक्सेस (अत्यधिक सेवन) की है. अगर आप कभी-कभार मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल में डीप-फ्राइंग करते हैं तो यह उतना हानिकारक नहीं है. असली खतरा रोजाना तली चीजें खाने और तेल को बार-बार इस्तेमाल करने से बढ़ता है.”

बैलेंस है जरूरी

एयर-फ्राइंग डीप-फ्राइंग से हेल्दी है क्योंकि यह ऑयल और कैलोरी इनटेक को काफी कम कर देता है. लेकिन इसे हेल्थ हैक की तरह देखना सही नहीं है. अगर आप एयर-फ्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि फ्रोजन स्नैक्स की बजाय होल फूड्स पकाएं. जैसे शकरकंदी फ्राइज, पनीर टिक्का, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स या चिकन ब्रेस्ट. इससे आपको कम तेल के साथ बेहतर न्यूट्रिशन भी मिलेगा. कुल मिलाकर, एयर-फ्राइंग डीप-फ्राइंग की तुलना में ज्यादा हेल्दी है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं. हेल्दी ऑयल का सही इस्तेमाल, ताजा सामग्री और संतुलित डाइट ही असली चाबी है. अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो एयर-फ्रायर आपकी डाइट को बेहतर और हेल्दी बना सकता है.

