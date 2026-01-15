हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKidney Stones: क्या बियर पीने से निकल जाता है किडनी में फंसा स्टोन, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

Kidney Stones: क्या बियर पीने से निकल जाता है किडनी में फंसा स्टोन, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर्स?

Can Beer Flush Kidney Stones: हमारे समाज में दवाईयों को लेकर तमाम मिथक देखने और सुनने को मिलते रहते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि क्या सच में बियर पानी से किडनी स्टोन निकल जाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

Drinking Beer For Kidney Stones: हमारी बदलती लाइफस्टाइल के चलते हमें जिन बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, उनमें से एक है किडनी स्टोन का.  यह एक आम लेकिन बेहद दर्दनाक समस्या है. इसे लेकर लोगों के बीच कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं. इन्हीं में से एक सबसे प्रचलित धारणा यह है कि बियर पीने से किडनी में फंसे स्टोन अपने आप निकल जाते हैं, क्योंकि बियर पेशाब की मात्रा बढ़ाती है. हालांकि सच्चाई यह है कि बियर को इलाज के तौर पर इस्तेमाल करना न तो सुरक्षित है और न ही भरोसेमंद. उल्टा, इससे दर्द बढ़ सकता है. चलिए आपको इशके बारे में विस्तार से बताते हैं. 

बियर पीने से हर तरह का किडनी स्टोन निकल जाता है?

कई लोग मानते हैं कि बियर पीने से स्टोन अपने आप बाहर आ जाते हैं. यह सोच इस वजह से बनी क्योंकि बियर यूरिन आउटपुट बढ़ाती है और माना जाता है कि इससे छोटे स्टोन खिसक सकते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि बियर सिर्फ पेशाब बढ़ाती है, लेकिन इससे बने हुए स्टोन सुरक्षित तरीके से नहीं निकलते. 5 मिमी से छोटे स्टोन कभी-कभी खुद निकल सकते हैं, लेकिन बड़े स्टोन जबरदस्ती खिसकाने पर तेज दर्द और रुकावट पैदा कर सकते हैं. कुछ स्टडी में बियर को स्टोन बनने के जोखिम को कम करने से जोड़ा गया है, लेकिन यह बचाव के लिए है, इलाज के लिए नहीं.

क्या बियर सुरक्षित घरेलू उपाय?

कई लोग दवाओं या सर्जरी की बजाय बियर को आसान और नुकसानरहित उपाय मानते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि बियर में ऑक्सलेट की मात्रा होती है, जो स्टोन बनने का बड़ा कारण है. लंबे समय तक बियर पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है और नए स्टोन बनने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ना, किडनी पर दबाव और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं.

ज्यादा बियर पीने से स्टोन जल्दी निकल जाएगा?

यह भी आम सोच है कि ज्यादा बियर पीने से स्टोन जल्दी फ्लश हो जाएगा. लेकिन सच्चाई यह है कि अचानक ज्यादा यूरिन बनने से स्टोन निकलना जरूरी नहीं है. अगर यूरिटर में रुकावट है, तो दर्द, मतली और जटिलताएं बढ़ सकती हैं. आजकल ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो यूरिटर की मांसपेशियों को रिलैक्स करके स्टोन को सुरक्षित तरीके से निकलने में मदद करती हैं.

बियर मेडिकल इलाज से बेहतर है?

कुछ लोग इलाज को महंगा या झंझट भरा मानकर बियर को विकल्प समझते हैं. हालांकि सच्चाई यह है कि मेडिकल ट्रीटमेंट कहीं ज्यादा सुरक्षित और असरदार है. दवाओं से छोटे स्टोन निकल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आधुनिक, मिनिमली इनवेसिव प्रक्रियाओं से स्टोन आसानी से निकाले जा सकते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डॉ. दीपेश कालरा, एम.एस., एम.सी.एच. (यूरोलॉजी), डॉ.एन.बी. (यूरोलॉजी) ने इसको लेकर अपने वीडियो में बताया है कि "अक्सर लोगों को कहते सुना गया है कि पेट में पथरी हो तो बियर पीना शुरू कर दो. यह भी कहा जाता है कि बियर पीने से किडनी स्टोन निकल जाता है और बियर पथरी को काट-काटकर बाहर निकाल देती है. लेकिन स्वास्थ्य एक्सपर्ट के मुताबिक यह सबसे बड़ा मिथक है." 

इसे भी पढ़ें- Diabetes Treatment Cost: डायबिटीज की दवाओं पर कौन-सा देश सबसे ज्यादा पैसा करता है खर्च, किस पायदान पर भारत?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 15 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Kidney Stone Treatment Beer And Kidney Stones Does Beer Remove Kidney Stones
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
BMC Election 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
Advertisement

वीडियोज

Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED और Mamata के बीच कौन भारी , अंदर की बाते चौंका देंगी
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में Mamata की बातों में दिखा विरोधाभास, समझिए अब क्या होगा ?
Maharashtra BMC Polls 2026 News Update : BMC चुनाव के बीच Sanjay Raut का बड़ा बयान । Fadnavis
Green Power, Green Profits! Budget 2026 में EV और Renewable Sector का धमका | Paisa Live
Maharashtra BMC Polls 2026 News Update : वोटर्स ने लगाया EVM मशीन बंद होने का आरोप । Fadnavis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
BMC Election 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
जनरल नॉलेज
दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
दुनिया में किस देश का सबसे पॉवरफुल है पासपोर्ट, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?
शिक्षा
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे EWS एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में जल्द शुरू होंगे EWS एडमिशन, इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
हेल्थ
पलाश के पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कितना मददगार, शरीर को कैसे देता है पोषण?
पलाश के पेड़ से निकलने वाला लाल गोंद कितना मददगार, शरीर को कैसे देता है पोषण?
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget