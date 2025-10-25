हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थइस बीमारी के चलते हुआ एक्टर सतीश शाह का निधन, जानें किस स्टेज में हो जाती है ये खतरनाक?

इस बीमारी के चलते हुआ एक्टर सतीश शाह का निधन, जानें किस स्टेज में हो जाती है ये खतरनाक?

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया.सतीश शाह ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आज 25 अक्‍टूबर को अपनी आखिरी सांस लीं. सतीश शाह किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 25 Oct 2025 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड और टीवी जगत से एक बहुत दुखद खबर सामने आई है. मशहूर एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि सतीश शाह किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. सतीश शाह ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आज 25 अक्‍टूबर को  आखिरी सांस लीं.

जानकारी के अनुसार, लंबे समय से चल रही किडनी की समस्या के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है. वहीं बॉलीवुड और टीवी जगत में सतीश शाह का करियर चार दशकों से भी लंबा रहा था, उन्होंने साराभाई वर्सेज साराभाई जैसे हिट टीवी शो में इंद्रवदन साराभाई के किरदार से करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी.

किडनी की बीमारी से हुई सतीश शाह की मौत

गुजरात में जन्में और मुंबई में पले-बढ़े सतीश शाह ने अपनी कला से दर्शकों को हंसने और सोचने पर मजबूर करने का काम किया. उनकी कॉमिक टाइमिंग सरल व्यक्तित्व और प्रोफेशनलिज्म ने उन्हें इंडस्ट्री में कॉमेडी किंग बना दिया था. जानकारी के अनुसार, सतीश शाह किडनी फेलियर से जूझ रहे थे. किडनी फेलियर ऐसी कंडीशन होती है जब किडनी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकाल पाती. जैसे-जैसे यह बीमारी बढ़ती है मरीज को थकान, सूजन, सांस लेने में दिक्कत और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या होने लगती है.

Published at : 25 Oct 2025 06:39 PM (IST)
