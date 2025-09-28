हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHerbal Tea For UTI: बार-बार होने वाले यूरिन इंफेक्शन से मिलेगी राहत, ट्राई करें ये हर्बल टी

Herbal Tea For UTI: बार-बार होने वाले यूरिन इंफेक्शन से मिलेगी राहत, ट्राई करें ये हर्बल टी

Herbal Tea For UTI: बार-बार यूरिन इंफेक्शन से राहत पाने के लिए हर्बल और घरेलू उपाय, जलन, पेशाब की समस्या और इंफेक्शन से बचाव के आसान टिप्स.

By : एबीपी न्यूज़ | Edited By: Meenu Jha | Updated at : 28 Sep 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

Herbal Tea For UTI: अक्सर देखा जाता है कि कई लोग बार-बार होने वाले यूरिन इंफेक्शन (UTI) की समस्या से परेशान रहते हैं. यह समस्या महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं हैं. पेशाब करते समय जलन, बार-बार टॉयलेट जाने की जरूरत और लोअर एब्डॉमिनल पेन इसके आम लक्षण हैं. दवाइयों के साथ-साथ अगर घरेलू और हर्बल उपाय अपनाए जाएं तो इससे जल्दी राहत मिल सकती है.

बता दें, हर्बल टी उनमें से एक बेहतरीन उपाय है, जो प्राकृतिक तरीके से शरीर को साफ करने के साथ इंफेक्शन को कम करने में मदद करती है. वहीं इस पर डॉ. हंसाजी का कहना है कि जीरा और अजवाइन दोनों ही एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं.

जीरा की खासियत: यह न सिर्फ पाचन को दुरुस्त करता है, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ रखने में मदद करता है.

अजवाइन की शक्ति: इसमें मौजूद थायमोल कंपाउंड बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है, जिससे इंफेक्शन बढ़ने से रुकता है.

ये भी पढ़े- नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें

जीरा और अजवाइन के फायदे

जीरा शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और यूरिनरी को साफ रखते हैं. जीरा पेशाब की जलन को कम करता है और पेट को भी हल्का महसूस कराता है. अजवाइन इंफेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है. यह पेट की गैस और अपच के साथ-साथ यूरिनरी समस्याओं से भी राहत देता है. जब जीरा और अजवाइन को एक साथ उपयोग किया जाता है तो यह शरीर के लिए नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करता है और यूरिन इंफेक्शन से आराम दिलाता है.

जीरा-अजवाइन पानी कैसे बनाएं?

  • एक गिलास पानी लें
  • इसमें आधा-आधा चम्मच जीरा और अजवाइन डालें
  • इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक उबालें
  • जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छान लें
  • हल्का गुनगुना रहते हुए खाली पेट या रात को सोने से पहले पिएं

बार-बार होने वाले यूरिन इंफेक्शन को केवल दवाइयों से ही नहीं, बल्कि घरेलू हर्बल उपायों से भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. जीरा-अजवाइ जैसी हर्बल टी न सिर्फ इंफेक्शन को कम करती हैं, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं. इसलिए अगर आप नेचुरल और साइड-इफेक्ट-फ्री तरीका अपनाना चाहते हैं, तो ये हर्बल टी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 28 Sep 2025 10:14 AM (IST)
