हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थनवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें

नवरात्रि के व्रत में अगर नहीं पीते लंबे समय तक पानी तो क्या होगा? हो जाएगी ये दिक्कतें

डॉक्टरों का कहना है कि पानी हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है. यह न सिर्फ हमें हाइड्रेट रखता है, बल्कि पाचन, स्किन और दिमाग के कामकाज को भी ठीक रखता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Sep 2025 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

नवरात्रि के त्योहार में भक्त मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाते हैं. नौ दिनों तक चलने वाला यह पर्व न सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह शरीर और मन को तरोताजा करने का मौका भी देता है. हालांकि, व्रत के दौरान कई लोग पानी पीना कम कर देते हैं या पूरी तरह बंद कर देते हैं. ऐसा करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. लेटेस्ट रिसर्च और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के व्रत में लंबे समय तक पानी न पीने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है?

लंबे समय तक पानी न पीने से होने वाली समस्याएं

डॉक्टरों का कहना है कि पानी हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है. यह न सिर्फ हमें हाइड्रेट रखता है, बल्कि पाचन, स्किन और दिमाग के कामकाज को भी ठीक रखता है. नवरात्रि के दौरान अगर आप लंबे समय तक पानी नहीं पीते तो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. 

1. डिहाइड्रेशन (पानी की कमी): लंबे समय तक पानी न पीने की सबसे कॉमन प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन है.  दिल्ली स्थित अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल में डायटिक्स और न्यूट्रिशन विभाग की सीनियर कंसलटेंट डॉ. दिव्या मलिक के मुताबिक, नवरात्रि में कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जिससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है. इससे थकान, चक्कर आना और सुस्ती जैसी समस्याएं होने लगती हैं. गंभीर मामलों में उल्टी और दस्त भी हो सकते हैं. 2024 के दौरान The Journal of Nutrition में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, शरीर में 2-3% पानी की कमी होने पर ही दिमाग की कार्यक्षमता कम हो सकती है. इससे ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है. साथ ही, मूड स्विंग्स और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 

2. पाचन संबंधी समस्याएं: काफी समय तक पानी न पीने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, व्रत में लोग अक्सर साबूदाना, कुट्टू का आटा या आलू जैसे भारी खाद्य पदार्थ खाते हैं, लेकिन पानी कम पीते हैं. इससे कब्ज, गैस, और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. American Journal of Gastroenterology (2025) में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक, पानी की कमी से आंतों में मल का जमाव हो सकता है, जिससे कब्ज की शिकायत बढ़ती है.

3. ब्लड शुगर का असंतुलन: डायबिटीज के मरीजों के लिए व्रत में पानी कम पीना ज्यादा खतरनाक हो सकता है. दरअसल, व्रत के दौरान काफी समय तक भूखे रहने और पानी न पीने से ब्लड शुगर लेवल अचानक गिर सकता है. वहीं, व्रत तोड़ने के लिए अगर मीठा खाया जाए तो शुगर लेवल अचानक बढ़ भी सकता है. 2024 में Diabetes Care जर्नल में पब्लिश स्टडी के मुताबिक, डिहाइड्रेशन इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर का नियंत्रण मुश्किल हो जाता है. डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बिना निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए.

4. त्वचा पर बुरा असर: पानी की कमी का असर त्वचा पर भी दिखता है. व्रत के दौरान कम पानी पीने से स्किन रूखी हो सकती है, होंठ फट सकते हैं और स्किन पर झुर्रियां जल्दी दिखने लगती हैं. Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (2025) में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, रोजाना 8-10 ग्लास पानी पीने से स्किन की नमी बनी रहती है और कोलेजन प्रॉडक्शन में मदद मिलती है. 

5. किडनी पर दबाव: लंबे समय तक पानी न पीने से किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है. पानी की कमी से पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, जिससे किडनी में टॉक्सिन्स जमा होने का खतरा बढ़ता है. इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) या किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है. 

ये भी पढ़ें: PM Modi Work Routine: 4 बार सीएम और 3 बार पीएम नरेंद्र मोदी नहीं ली एक भी छुट्टी, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर फ्रीलांसर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 27 Sep 2025 06:50 PM (IST)
Tags :
DEHYDRATION Health News Navratri 2025 Navratri Fast 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
इंडिया
'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget