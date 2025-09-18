हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVitamin B12 Deficiency: विटामिन B12 की कमी कर सकती है दिमाग और नसों को बर्बाद...पहचानें ये 5 खतरनाक लक्षण

Vitamin B12 Deficiency: विटामिन B12 की कमी कर सकती है दिमाग और नसों को बर्बाद...पहचानें ये 5 खतरनाक लक्षण

Neurological Problems Due to B12 Deficiency: हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए विटामिन की काफी जरूरत होती है, अगर शरीर में एक भी विटामिन की कमी होती है तो इसेक लक्षण हमें दिखने लगते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 23 Sep 2025 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

Vitamin B12 Deficiency: शरीर को काम करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, बिना इसके हमारा शरीर सही से काम नहीं कर पाता है. विटामिन B12 शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह न सिर्फ़ दिमाग और नसों के स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है, बल्कि रेड ब्लड सेल्स के निर्माण और शरीर को ऊर्जा देने का काम भी करता है. मांस, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स इसके मुख्य सोर्स हैं. लेकिन जो लोग शाकाहारी या वेगन डाइट लेते हैं, उन्हें इसकी कमी का खतरा ज़्यादा रहता है. अगर समय रहते लक्षण पहचान लिए जाएं तो इलाज आसान हो जाता है और आगे की जटिलताओं से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं B12 की कमी के 5 बड़े संकेत और यह क्यों खतरनाक है. 

1. लगातार थकान और कमजोरी

विटामिन B12 की कमी का पहला और आम संकेत है लगातार थकान रहना. यह विटामिन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं. जब इसकी कमी होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है और इंसान को हर समय थकान व कमजोरी महसूस होती है. ऐसे लोग पर्याप्त नींद लेने के बाद भी तरोताज़ा महसूस नहीं करते.

2. पीली या पीलापन लिए त्वचा

B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण सही से नहीं हो पाता और एनीमिया हो सकता है. इसके कारण त्वचा पीली या हल्की पीली-सी दिखने लगती है. कभी-कभी यह पीलिया (Jaundice) जैसा लक्षण भी दिखा सकती है. अगर थकान के साथ त्वचा का रंग पीला नजर आने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें.

3. झुनझुनी और बैलेंस की समस्या

नसों को ठीक से काम करने के लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है. इसकी कमी से नसों को ढकने वाली परत (Myelin Sheath) को नुकसान पहुंचता है. इसके कारण हाथ-पैर में झुनझुनी, सुन्नपन या “सुई चुभने” जैसी अनुभूति होती है. लंबे समय तक इलाज न होने पर चलने-फिरने में दिक़्कत (Ataxia) और बार-बार गिरने की समस्या भी हो सकती है. देर होने पर यह नुकसान स्थायी भी हो सकता है.

4. मूड और ब्रेन बदलाव

कम B12 लेवल का असर दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है. इसकी कमी वाले लोग चिड़चिड़ेपन, डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं. साथ ही ध्यान न लगना, भूलने की बीमारी और “ब्रेन फॉग” जैसी दिक़्क़तें भी सामने आती हैं. लंबे समय तक इसकी कमी रहने से बुज़ुर्गों में डिमेंशिया (भूलने की गंभीर बीमारी) का खतरा बढ़ जाता है.

5. जीभ में सूजन और मुंह के छाले

B12 की कमी से जीभ सूज सकती है, उसमें जलन और दर्द हो सकता है. इस स्थिति को ग्लोसाइटिस (Glossitis) कहा जाता है. कुछ लोगों के मुंह में बार-बार छाले भी हो जाते हैं. इससे खाना खाने और बोलने में भी परेशानी होती है.

क्यों खतरनाक है विटामिन B12 की कमी?

अगर B12 की कमी को समय पर न पहचाना जाए तो यह एनीमिया, नसों को स्थायी नुकसान और दिमागी समस्याएं पैदा कर सकती है. गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी से बच्चे में जन्म दोष (Congenital Abnormalities) का जोखिम बढ़ जाता है. इसके अलावा शरीर में होमोसिस्टीन (Homocysteine) नामक तत्व बढ़ने से दिल की बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है.

कैसे बचें?

अगर आपको विटामिन B12 की कमी की कमी है,तो आप इस तरह अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं.-

  • संतुलित और हेल्दी डाइट लें.
  • अंडा, दूध, दही, पनीर, मछली और मांस जैसे खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करें.
  • वेगन या शाकाहारी लोग डॉक्टर की सलाह से B12 सप्लीमेंट ले सकते हैं.
  • समय-समय पर ब्लड टेस्ट करवा कर B12 लेवल की जांच कराते रहें.

इसे भी पढ़ें- पैरेंट्स की जिद से नहीं जीत पा रहे अमेरिका जैसे देश, जानें बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे लोग?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 18 Sep 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
Vitamin B12 Vitamin Deficiency Vitamin B12 Deficiency Signs Of Vitamin B12 Deficiency Early Signs Of Vitamin B12 Deficiency
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
क्रिकेट
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए
बॉलीवुड
Dashavatar Box Office: दशावतार बॉक्स ऑफिस पर उड़ा रही गर्दा, जानें 11वें दिन किया इतना कलेक्शन
दशावतार बॉक्स ऑफिस पर उड़ा रही गर्दा, जानें 11वें दिन किया इतना कलेक्शन
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
यूटिलिटी
बिहार की किन महिलाओं को नहीं मिलेगी रोजगार योजना की पहली किस्त? देखें लिस्ट में आप तो नहीं
बिहार की किन महिलाओं को नहीं मिलेगी रोजगार योजना की पहली किस्त? देखें लिस्ट में आप तो नहीं
हेल्थ
क्या सोते-सोते बार-बार आता है पेशाब? बस ये दो काम कर लें तो रातभर आएगी चैन की नींद
क्या सोते-सोते बार-बार आता है पेशाब? बस ये दो काम कर लें तो रातभर आएगी चैन की नींद
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget