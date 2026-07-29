1000 रुपये से कम में खरीदें दोस्त के लिए ये 7 शानदार गिफ्ट

दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, जिसमें महंगे गिफ्ट से ज्यादा मायने प्यार और अपनापन रखता है. Friendship Day 2026 आने वाला है और अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को कोई छोटा लेकिन यादगार गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. आज बाजार में कई ऐसे गिफ्ट मिल जाते हैं, जो Rs 1000 के अंदर आते हैं और दोस्त को खुश भी कर सकते हैं.

1. Personalized Mug

अगर आपके दोस्त को चाय या कॉफी पीना पसंद है, तो उसकी फोटो या कोई खास मैसेज वाला पर्सनलाइज्ड मग अच्छा विकल्प हो सकता है. इसकी कीमत आमतौर पर Rs 250 से Rs 500 के बीच होती है.

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2. Photo Frame

दोस्ती की कोई यादगार फोटो फ्रेम करवाकर देना भी अच्छा आइडिया है. यह गिफ्ट देखने में भी अच्छा लगता है और लंबे समय तक याद रहता है. इसकी कीमत करीब Rs 300 से Rs 700 तक हो सकती है.

3. Indoor Plant

अगर आपका दोस्त पौधों का शौकीन है, तो एक छोटा इंडोर प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं. यह घर की सुंदरता भी बढ़ाता है और ताजगी का एहसास भी देता है. इसकी कीमत Rs 200 से Rs 600 तक रहती है.

4. Diary और Pen Set

जो लोग लिखने का शौक रखते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, उनके लिए डायरी और पेन सेट अच्छा गिफ्ट हो सकता है. बाजार में Rs 400 से Rs 800 तक कई अच्छे विकल्प मिल जाते हैं.

5. Scented Candle Gift Set

आजकल खुशबू वाली कैंडल भी काफी पसंद की जाती हैं. अगर आपका दोस्त घर की सजावट पसंद करता है, तो यह एक अच्छा और बजट फ्रेंडली गिफ्ट हो सकता है. इसकी कीमत Rs 300 से Rs 700 तक होती है.

6. Chocolate Hamper

अगर आपका दोस्त चॉकलेट पसंद करता है, तो अलग-अलग चॉकलेट का छोटा हैम्पर भी अच्छा विकल्प है. इसे आप Rs 500 से Rs 1000 के अंदर आसानी से खरीद सकते हैं.

7. Handmade Friendship Card

अगर आपका बजट बहुत कम है, तो अपने हाथ से बनाया हुआ फ्रेंडशिप कार्ड भी काफी खास हो सकता है. इसमें आप अपनी दोस्ती से जुड़ी यादें और एक छोटा-सा मैसेज लिख सकते हैं. कई बार ऐसा गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है.

गिफ्ट चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

गिफ्ट हमेशा दोस्त की पसंद को देखकर खरीदें. सिर्फ महंगा गिफ्ट लेने की बजाय ऐसा गिफ्ट चुनें, जिसका वह रोज इस्तेमाल कर सके या जिसे देखकर उसे आपकी याद आए. अगर चाहें तो गिफ्ट के साथ एक छोटा-सा नोट भी लिख सकते हैं. इससे गिफ्ट और भी खास बन जाता है

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