दिल्ली में बढ़ रहे H1N1के केस, मरीजों में गिर रहा ऑक्सीजन लेवल

दिल्ली में उमस भरे और बदलते मौसम के बीच H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसके साथ ही दूसरी सांस से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ रही हैं. हालांकि, दिल्ली सरकार का कहना है कि मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद घबराने की कोई जरूरत नहीं है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को इस मुद्दे पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों के साथ एक अहम बैठक भी की.

बता दें, इस साल अब तक दिल्ली में H1N1 के 1,777 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 229 था. मानसून के दौरान सांस से जुड़ी बीमारियों का बढ़ना आम बात मानी जाती है, और यही वजह इस उछाल के पीछे भी बताई जा रही है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को निगरानी बढ़ाने, तैयारियों को मजबूत करने और जरूरी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की.

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डॉक्टर्स भी हो रहे संक्रमित

दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के प्रमुख समेत कई डॉक्टर भी H1N1 पॉजिटिव पाए गए हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कुछ मरीजों में ऑक्सीजन लेवल गिरने की शिकायत भी सामने आई है, जिससे गंभीर सांस संबंधी बीमारी की आशंका बढ़ गई है.

H1N1 के लक्षण क्या हैं?

H1N1 से अचानक तेज बुखार, सूखी खांसी, बदन दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, कंपकंपी और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं. कुछ मामलों में मरीजों को सांस लेने में दिक्कत और ऑक्सीजन लेवल गिरने जैसी समस्या भी हो सकती है. अगर किसी को सांस फूलना, सीने में दर्द, लगातार तेज़ बुखार, कंफ्यूज़न या होंठों का नीला पड़ना जैसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

किन लोगों को है ज्यादा खतरा?

बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और डायबिटीज, दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारी या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को गंभीर बीमारी का ज्यादा खतरा रहता है. ऐसे हाई रिस्क मरीजों और मध्यम से गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए समय पर इलाज लेना बेहद जरूरी माना जाता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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