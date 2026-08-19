कई लोगों को लगता है कि अगर खाने में नॉनवेज न हो तो टेस्ट, मसाले और भरपूर खाने का मजा अधूरा रह जाता है. खासकर जब मन कुछ ऐसा खाने का हो जो मसालेदार, क्रिस्पी या स्मोकी हो, लेकिन भारतीय खाने की खासियत ही यही है कि यहां वेजिटेरियन ऑप्शनों की कमी नहीं है. सोया चाप और कटहल से लेकर मशरूम कबाब, पनीर और चने तक, कई ऐसी डिशेज हैं जो टेस्ट और टेक्सचर के मामले में नॉनवेज से भी ज्यादा टेस्टी लगती हैं. अगर आप वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं या कभी नॉनवेज की जगह कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो ये डिशेज आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.
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सोया चाप उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें ग्रिल्ड और स्मोकी टेस्ट पसंद है. इसकी गाढ़ी और चबाने वाली टेक्सचर इसे काफी टेस्टी बनाती है. इसे दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, नींबू और नमक में मैरिनेट करके ग्रिल या पैन-सीयर किया जाता है. आखिर में मक्खन और चाट मसाला डाला जाता है.
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पिंडी छोले मसालेदार और भरपूर टेस्ट वाली डिश है. इसमें छोले भुने मसालों, काली चाय और अमचूर का टेस्ट लेते हैं. इसे भटूरे, कुलचे या रोटी के साथ खाया जा सकता है. छोले उबालकर अदरक, हरी मिर्च, जीरा और मसालों के साथ पकाए जाते हैं, जिससे उनका टेस्ट गाढ़ा हो जाता है.
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क्रीमी और रिच टेस्ट पसंद करने वालों के लिए पनीर बटर मसाला एक बेहतरीन ऑप्शन है. नरम पनीर बटर वाली टमाटर ग्रेवी में अच्छी तरह मिल जाता है. प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू को पकाकर पेस्ट बनाया जाता है, फिर उसमें मक्खन, मसाले और पनीर डाला जाता है. आखिर में क्रीम और कसूरी मेथी डाली जाती है.
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मलाई कोफ्ता में नरम और मसालेदार कोफ्ते क्रीमी ग्रेवी में परोसे जाते हैं. आलू और पनीर से कोफ्ते बनाकर उन्हें सुनहरा होने तक फ्राई किया जाता है. वहीं प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू से ग्रेवी तैयार होती है.
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कटहल बिरयानी एक बेहतरीन ऑप्शन है कच्चे कटहल की रेशेदार टेक्सचर इसे बिरयानी के लिए खास बनाती है. इसे दही, बिरयानी मसाला, मिर्च, हल्दी और अदरक-लहसुन के साथ मैरिनेट किया जाता है. इसके बाद फ्राइड प्याज और आधे पके बासमती चावल के साथ लेयर करके धीमी आंच पर पकाया जाता है.
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क्रिस्पी वेजिटेबल बॉल्स और तीखी-खट्टी मंचूरियन सॉस का कॉम्बिनेशन काफी टेस्टी लगता है. पत्तागोभी, गाजर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन से बॉल्स तैयार की जाती हैं. इन्हें फ्राई या एयर-फ्राई करके सोया सॉस, चिली सॉस और सिरके वाली सॉस में मिलाया जाता है.
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मशरूम की नरम टेक्सचर गलौटी कबाब के लिए अच्छी रहती है. मशरूम को पकाकर उसमें मैश किए आलू, भुना बेसन, फ्राइड प्याज, हरी मिर्च और कबाब मसाले मिलाए जाते हैं. इसके बाद छोटे कबाब बनाकर सुनहरा होने तक सेंका जाता है.
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कीमा जैसा टेक्सचर पसंद करने वालों के लिए सोया ग्रेन्यूल्स वाला सोया कीमा ऑप्शन है. सोया को भिगोकर प्याज, अदरक-लहसुन, टमाटर और मसालों के साथ पकाया जाता है. इसमें मटर और थोड़ा पानी डालकर इसे गाढ़ा होने तक पकाया जाता है.
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पनीर बिरयानी में मसालेदार पनीर को खुशबूदार बासमती चावल के साथ लेयर किया जाता है. इसमें फ्राइड प्याज, पुदीना, हरा धनिया और केसर वाला दूध डाला जाता है. धीमी आंच पर पकने के बाद इसका टेस्ट और खुशबू और गहरी हो जाती है.
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सब्जियों से बने सीख कबाब में मसालेदार और स्मोकी टेस्ट मिलता है. कद्दूकस की हुई गाजर और पत्तागोभी को मैश किए आलू, भुने बेसन, अदरक-लहसुन, हरी मिर्च और गरम मसाले के साथ मिलाया जाता है फिर इन्हें आकार देकर ग्रिल या पैन-फ्राई किया जाता है.
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क्रिस्पी और तीखा टेस्ट पसंद करने वालों के लिए गोभी 65 एक अच्छा ऑप्शन है. फूलगोभी को कॉर्नफ्लोर, चावल के आटे, मिर्च और अदरक-लहसुन के बैटर में लपेटकर क्रिस्पी किया जाता है फिर इसे करी पत्ते, हरी मिर्च और नींबू के साथ मिलाया जाता है.
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राजस्थानी गट्टे की सब्जी में बेसन से बने मसालेदार गट्टों को खट्टी और क्रीमी दही की ग्रेवी में पकाया जाता है. गट्टों की थोड़ी फर्म और चबाने वाली टेक्सचर इसे भरपूर बनाती है. इसे जीरा, अदरक, हरी मिर्च और मसालों वाली ग्रेवी में पकाया जाता है.
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चना मसाला दिखाता है कि सिर्फ छोले भी कितना भरपूर खाना बन सकते हैं. उबले चनों को प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कई मसालों के साथ पकाया जाता है. इसमें अमचूर या नींबू डालकर खट्टापन बढ़ाया जाता है. इसे भटूरे, पूरी, रोटी या चावल के साथ खाया जा सकता है.
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अगर क्रेविंग किसी रिच, बटर वाली और गहरे टेस्ट वाली डिश की है, तो दाल मखनी अच्छा ऑप्शन है. साबुत उड़द दाल और राजमा को पकाकर उसमें मक्खन, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च और गरम मसाला मिलाया जाता है. आखिर में क्रीम और मक्खन डाला जाता है.
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मिक्स्ड वेजिटेबल हांडी में कई सब्जियों को क्रीमी और मसालेदार ग्रेवी में पकाया जाता है. इसमें पनीर, सब्जियां, टमाटर, काजू और खुशबूदार मसाले शामिल होते हैं. इसे नान, रोटी या जीरा राइस के साथ खाया जा सकता है.
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मशरूम पसंदा एक रिच और क्रीमी वेजिटेरियन करी है. मशरूम की टेक्सचर इसे इस डिश में खास बनाती है. मशरूम को दही, अदरक-लहसुन, मिर्च और गरम मसाले में मैरिनेट करके पकाया जाता है. ग्रेवी में प्याज, काजू, जीरा और धनिया पाउडर डाला जाता है और आखिर में क्रीम, कसूरी मेथी और हरा धनिया मिलाया जाता है.