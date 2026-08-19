क्रीमी और रिच टेस्ट पसंद करने वालों के लिए पनीर बटर मसाला एक बेहतरीन ऑप्शन है. नरम पनीर बटर वाली टमाटर ग्रेवी में अच्छी तरह मिल जाता है. प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू को पकाकर पेस्ट बनाया जाता है, फिर उसमें मक्खन, मसाले और पनीर डाला जाता है. आखिर में क्रीम और कसूरी मेथी डाली जाती है.